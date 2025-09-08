Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera RFEF | 1ª jornada

Al Tenerife C se le escapa el triunfo en la recta final

Los blanquiazules, debutantes en la categoría, se adelantan con un gol de Guille en el minuto 32, pero no evitan la remontada del Lanzarote

Jugada del partido disputado ayer en Arrecife entre el Lanzarote y el Tenerife C. / UD LANZAROTE

Acan

Arrecife

Pese a la superioridad local en el inicio, Guille adelantó al Tenerife C en su primera llegada a la media hora, aprovechando un pase filtrado a la espalda de la defensa.

No bajó los brazos el Lanzarote. Pablo cabeceó un centro de Álex Cruz a las manos del portero, Lisandro disparó mordido un centro al segundo palo sin ver portería, y Álex Cruz tuvo otra para empatar con un testarazo tras un saque de falta lateral, pero Omar conservó su marco a cero hasta el descanso.

La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 78, cuando Machín cabeceó a la red un centro desde la izquierda. Solo dos minutos después, en un saque de esquina, un defensor sacó bajo palos el primer testarazo de Junior, aunque Raúl cazó el rechace y culminó la remontada. En las postrimerías, Alonso pudo devolver la igualada al driblar a Ruymán, pero un defensor sacó su tiro bajo palos.

