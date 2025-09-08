Al Tenerife C se le escapa el triunfo en la recta final

Pese a la superioridad local en el inicio, Guille adelantó al Tenerife C en su primera llegada a la media hora, aprovechando un pase filtrado a la espalda de la defensa.

No bajó los brazos el Lanzarote. Pablo cabeceó un centro de Álex Cruz a las manos del portero, Lisandro disparó mordido un centro al segundo palo sin ver portería, y Álex Cruz tuvo otra para empatar con un testarazo tras un saque de falta lateral, pero Omar conservó su marco a cero hasta el descanso.

La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 78, cuando Machín cabeceó a la red un centro desde la izquierda. Solo dos minutos después, en un saque de esquina, un defensor sacó bajo palos el primer testarazo de Junior, aunque Raúl cazó el rechace y culminó la remontada. En las postrimerías, Alonso pudo devolver la igualada al driblar a Ruymán, pero un defensor sacó su tiro bajo palos.