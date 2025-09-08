El Tenerife B gana el derbi de filiales para iniciar el curso

El Tenerife B comenzó el curso en Segunda Federación con una victoria de prestigio a domicilio en el derbi chico ante Las Palmas Atlético (0-1). El conjunto blanquiazul, que se adelantó pronto por medio de Giovanni, fue superior durante la primera mitad y supo defenderse con solvencia en el segundo tiempo, conservando la ventaja pese a la mejoría del filial amarillo.

Salió más metido en el partido el filial blanquiazul, que tuvo la primera ocasión en los pies de Mauro Costa, pero el mediocentro se topó con la zaga de un equipo grancanario dubitativo durante los compases iniciales. La superioridad inicial del Tenerife B propició que llegara el 0-1 a los nueve minutos gracias a una internada de Ybarra y un posterior pase atrás que Giovanni remató a la red.

El equipo entrenado por Leandro Cabrera no se conformó y rozó el segundo gol al cuarto de hora con un tiro de Ybarra que rozó el palo. Después fue Omar Sánchez quien pudo ampliar diferencias, sin éxito en la definición. Por su parte, la primera aproximación clara de Las Palmas Atlético llegó al filo del descanso, cuando Diego Martín probó por primera vez al guardameta Sergio Aragoneses.

El blanquiazul Juan Ybarra trata de escaparse de dos rivales. / UD LAS PALMAS

El segundo equipo de la UD Las Palmas dio un paso al frente al regreso de vestuarios ante un rival más calmado que intentaba ponerle pausa al juego y crear peligro al contragolpe. Arturo lideró la ofensiva local y, en un servicio a Kirian, estuvo a punto de conseguir el empate, pero un defensor lo evitó en el último instante.

Durante los compases finales, a la Vela Chica le entraron las prisas, lo que derivó en acciones de ataque con poca claridad y sin peligro real ante una zaga tinerfeñista bien plantada en su parcela. Loren Sánchez tuvo la mejor ocasión para sentenciar en la recta final, pero no acertó en la definición junto a la línea de meta y el 0-1 no se alteró.

Muchas caras nuevas

Diez de los catorce fichajes realizados por el Tenerife este verano para su primer filial, tuvieron minutos en el Anexo. Uno de ellos fue el autor del único gol, Giovanni García. También formaron parte de la alineación titular decidida por Leandro Cabrera los defensas Kevin Martel y Guillem Trilla, los centrocampistas Alberto Ulloa y Mauro Costa y los atacantes Omar Sánchez, Juan Ybarra y Loren Sánchez. Como suplentes participaron el zaguero Kimetz García y el delantero Walid Meddeb.

Ahora, el Quintanar del Rey

El Tenerife B empezó la temporada 25/26 como la anterior, la de su estreno en Segunda RFEF. El curso pasado también logró ganar en el estreno, en ese caso, en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y con el Melilla como rival (3-1). Los blanquiazules tratarán de darle continuidad al 0-1 de ayer en Gran Canaria venciendo en su primer partido del curso en campo propio. El filial se enfrentará el próximo domingo en las instalaciones de Geneto-Los Baldíos (11:00) al Quintanar del Rey, que empató ayer en su casa ante el Intercity es otro de los ascendidos, como Las Palmas Atlético. Para esa cita, Mazinho podrá contar con la participación de Borna Ivanda, que se perdió el derbi de ayer por su compromiso con la selección sub 18 de Croacia.