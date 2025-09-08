José María Martín certifica su reinado

La Vuelta a la Isla de Tenerife puso el broche de oro a su 65ª edición, la del regreso tras el paréntesis de tres años, con una etapa tan corta como espectacular. José Carlos Suárez (Tenerife Bike Point) se impuso ayer tras los 43 kilómetros de recorrido en el nuevo circuito urbano de San Cristóbal de La Laguna y después de una batalla sin tregua desde el banderazo de salida. Pero ni la rápida jornada de ayer ni los ataques de sus rivales impidieron que José María Martín (Team Extremadura–Pebetero) se adjudicara la general final.

Martín, que ya había demostrado su capacidad en las dos jornadas anteriores –cuarto el sábado y vencedor el viernes en la crono inaugural–, defendió con solvencia el maillot morado y selló su hegemonía al adjudicarse también la clasificación de la regularidad.

El circuito urbano, de 43 kilómetros distribuidos en vueltas rápidas y muy técnicas, con cuatro rectas que conformaban un trazado casi cuadrangular, fue el escenario ideal para un desenlace explosivo. Con metas volantes en las vueltas 5, 10 y 15, la carrera alcanzó momentos de máxima tensión táctica. El público lagunero se volcó en masa en las calles.

Los tres pimeros de la clasificación general. | EL DÍA

Las escasas diferencias de altitud (entre 560 y 549 metros) no restaron exigencia a un trazado que obligó a constantes aceleraciones y ataques que variaron el ritmo del grupo. Manuel Rodríguez (Extremadura–Pebetero), muy activo en los sprints intermedios, aseguró el maillot de metas volantes.

El epílogo de la etapa tuvo nombre propio. El local José Carlos Suárez (Tenerife Bike Point) se adjudicó la victoria con un sprint fulgurante, desatando la alegría de la afición lagunera. Suárez, además, fue distinguido como el mejor ciclista canario, redondeando su actuación con un tercer puesto en la general que le otorgó doble protagonismo en la 65ª edición de la prueba.

En el podio de la general, acompañaron a Martín el francés Corentin Dufort (Lescar VS), incansable en su empeño y merecido segundo clasificado, y el propio Suárez, héroe de la última jornada. El catalán Aleix Sierra (CC Lleida–Pedro’s) conquistó el sábado el maillot de la montaña después de proclamarse ganador en La Esperanza.

La clausura de la Vuelta contó también con presencia institucional, con agradecimientos de la organización al Cabildo de Tenerife, IDECO y Deportes Tenerife, pilares fundamentales para sostener una competición que vuelve a crecer en prestigio y repercusión.

Deja esta edición 2025 de la Vuelta a Tenerife el retrato coral de la astucia de Sierra en la media montaña, la garra de Suárez en La Laguna y, sobre todo, la constancia de José María Martín, nuevo rey de Tenerife.