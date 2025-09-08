Asciende a la máxima categoría, pero no tiene campo: la situación límite de un equipo tinerfeño

Un ascenso histórico envuelto en incertidumbre. El Audaces de Tenerife firma un capítulo inolvidable al convertirse en el primer club del Archipiélago en alcanzar la División de Honor, la cúspide del sóftbol femenino español. Pero a esta gesta le acompaña una contracara, porque el salto de categoría que tanta ilusión despierta en el conjunto lagunero aún se encuentra en entredicho.

El equipo dispone de apenas dos meses para garantizar un campo homologado donde disputar sus compromisos oficiales. De no conseguirlo, la plaza conquistada sobre el terreno de juego se esfumará en los despachos.

«Hemos logrado el ascenso, pero el ascenso lleva a una serie de movimientos que esperemos que se solucionen. Lo principal es el espacio, el espacio es lo más importante», enfatiza su entrenador, Benson Salas.

Un ascenso bajo amenaza

El verdadero escollo, por tanto, no es económico, como cabría suponer. Y lo que podría parecer un mero trámite burocrático se revela, en realidad, como un obstáculo monumental para la escuadra tinerfeña. Sin un campo avalado por la Federación Española, las Audaces ni siquiera tendrán la opción de arrancar la competición.

Y el plazo es inamovible. «Si de aquí a dos meses no viene un técnico de la española a certificar que en el campo de fútbol se puede jugar, perdemos la plaza», admite el entrenador. No hay moratoria. La Federación es tajante en cuanto a que sin una instalación que cumpla con la normativa no habrá debut en la División de Honor Oro.

La hasta ahora casa de las Audaces, el Arenas Stadium, dista mucho de ser un campo de sóftbol al uso. Se trata de una instalación privada que en su día fue un campo de fútbol, pero que había quedado abandonado y el propio club se encargó de recuperar mínimamente para poder ejercitarse –«nosotros lo hemos recuperado un poco y ahí entrenamos», apunta su entrenador–. Consciente de que contar con un campo exclusivo es una quimera, Benson explora ahora la opción de un campo de fútbol adaptado, una vía que no es inédita para la Federación Española, que ya ha dado su visto bueno a otros dos clubes de la élite para competir en condiciones similares.

«No queremos un espacio para entrenar, no queremos molestar; queremos solamente un espacio donde podamos jugar los 11 partidos que nos toca jugar», dice Salas sobre un número mínimo de jornadas que, paradójicamente, se vuelve inalcanzable por la carencia de un terreno adaptado.

Una gesta sin precedentes

El Audaces de Tenerife vio la luz hace apenas seis años impulsado por la idea de ofrecer un espacio a las mujeres que soñaban con jugar al sóftbol en Canarias. Durante este tiempo, el club ha crecido a base de constancia, sacrificio y un espíritu familiar que se ha convertido en seña de identidad.

La trayectoria hacia el ascenso estuvo jalonada de obstáculos, desde plantillas mermadas hasta la necesidad de ceder jugadoras a otros clubes para que pudieran mantenerse activas. A ello se le sumó la complejidad de que la División de Honor Plata, estructurada por zonas geográficas, no llegó a configurar un grupo en Canarias, lo que obligó al equipo a integrarse en el territorio de Galicia. Adversidad que acabó forjando un grupo más fuerte. «La clave principal ha sido la disciplina de las jugadoras», subraya Salas, que recalca la simbiosis entre veteranas y jóvenes.

La División de Honor Oro, en la que debutará –si todo sale bien– el Audaces, representa un salto cualitativo enorme respecto a la categoría de plata. El calendario abandona su carácter episódico –«la Plata se juega en dos o tres fines de semana y ya está», detalla Benson Salas– para transformarse en una liga regular, con desplazamientos a epicentros deportivos como Madrid, Barcelona, Galicia, Bilbao o Pamplona. La exigencia logística, física y mental se eleva a niveles superiores, pero también se multiplica exponencialmente la proyección que brinda tanto a las jugadoras como al club.

En Canarias, donde el sóftbol congrega a más de 700 practicantes entre competiciones federadas y torneos privados, contar con un representante en la élite se convierte en el mejor revulsivo posible. «Tener un equipo en la máxima categoría implica muchísimo para el futuro del sóftbol insular», verbaliza Benson, cuyo plantel incluye a tres jugadoras de la selección española.