Triunfos en el Nacional para Sergio Fuentes y Javi Rodríguez

Sergio Fuentes y Javier Rodríguez a nivel nacional, y Juan Carlos Brito y Lauren García a nivel regional, triunfaron en la XX Subida Los Loros Isla de Tenerife–Trofeo Ángel Bello después de las tres mangas oficiales que terminaron por dar forma a un histórico capítulo de la prueba celebrada en Arafo.

En la Categoría 1, y tras las buenas prestaciones del viernes, Sergio Fuentes y su Skoda Fabia RS Rally2 se mostraron imbatibles, ganando todas las mangas oficiales. Tras la suma de sus dos mejores cronos, 8:50.578, terminó con 2,321 segundos de ventaja sobre el Porsche 911 GT3 Cup de Ignacio Cabezas, que fue incrementando sus prestaciones poco a poco. El podio lo completó el Citroën C3 Rally2 de Javier Afonso, en su caso, a 12,527 segundos. Gerard de la Casa, sobre un Ford Fiesta, logró una meritoria cuarta posición, completando el Top5 a nivel nacional Ángel Bello (Audi R8 LMS Ultra Evo).

Javier García, a bordo de su Speed Car GT-R, | EL DÍA

En la Categoría 3, Javier Rodríguez (Speed Car GT-R) no tuvo rivales. Sellando el mejor tiempo en todas las sesiones oficiales, acabó con un acumulado de 8:39.141. A 17,865 finalizó Carlos A. Pérez (Speed Car GT 1000) y a 41,638 Carlos A. Ramos (BRC 05 Evo).

En el apartado regional fue Juan Carlos Brito (Ford Fiesta R5) el que se llevó el gato al agua. Aquí era válida la mejor de las tres mangas, un 4:24.571 que el tinerfeño instauró en la primera sesión oficial. Fuentes fue superado por 261 milésimas, mientras que Carlos Hernández, la referencia del viernes, fue tercero con su Porsche 911 GT3 Cup a 3,160. Lauren García (Nova Proto NP01) no tuvo rivales en la Categoría 2, donde detuvo el reloj en 3:50.124. A 38,316 se clasificó Carlos A. Pérez y a 49.906 Carlos A. Ramos. En la Categoría 3, Javier Rodríguez calcó su victoria nacional, en este caso con una mejor manga de 4:19.333. Oscar Díaz (BRC 02) y Francisco Rodríguez (Speed Car GT 1000) coparon el podio a 19,655 y 19,817 segundos, respectivamente.

Lauren García, ganador de la Categoría a en el Regional | EL DÍA

En regularidad sport, José Manuel Martín y Sonia Alonso impusieron su BMW 635 CSI tras acumular 8 puntos, por los 11,5 de Javier Marrero-Isabel García (Volkswagen Golf GTI) y los 15,7 de Florentino Domínguez-Aday Expósito (BMW 320). En regularidad, Gregorio Fontanilla-José María Emperador llevaron a lo más alto su Suzuki Swift GTI. Con 11,7 puntos superaron en 0,2 a Máximo Rodríguez-Aday Benítez, completando el podio el Volkswagen Scirocco de Miguel Benito-Lázaro Martínez (17,2).