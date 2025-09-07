Iván Martín, el primer canario en completar las siete Grande Maratones y en correr junto a la leyenda Kipchoge

Marzo de 2024. Iván Martín completa la Maratón de Tokio y se convierte en el primer tinerfeño en correr las seis Grandes Maratones (conocidas como 'Major'). Algo “vacío” después de cerrar el círculo, el galletero aguardaba con calma consciente de lo que estaba por venir. En el horizonte asomaba ya Sídney. La capital Australiana pujaba con fuerza por colar a su carrera entre las mejores del mundo. Y lo consiguió este 2025.

Por el camino, Martín acumuló kilómetros en las piernas... y unas cuantas horas de vuelo. “Se suponía que iba a correr menos, pero ha sido justo al revés. Una locura. Desde entonces, he hecho Valencia, Dubai, Marrakech y Madrid y a finales de año estaré en Nueva York”, confiesa felizmente el protagonista.

Felicidad absoluta

Sonríe porque, recién aterrizado en la Isla y después de un viaje de regreso de casi 40 horas (Sídney-Hong Kong-Ámsterdam-Tenerife), este profesor de autoescuela y corredor de fondo en su tiempo libre presume orgulloso de haber vivido en Sídney la mejor experiencia de su vida. Y no precisamente porque atravesara la línea de meta en un tiempo de 2:49'44'', el 28º de su categoría. Tampoco porque ya son siete las Grandes que ha conquistado el aronero. Ni siquiera porque se haya convertido, ahora con total seguridad, en el primer Canario en completar todas las 'Major'. El 31 de agosto de 2025, Iván Martín no había empezado a correr y ya había ganado. Lo hizo cuando se colocó en la línea de salida y miró a su izquierda. A su lado estaban, entre otros, Sifan Hassan (a la postre vencedora en la modalidad femenina), el etíope Hailemaryam Kiros o la leyenda Eliud Kipchoge, para muchos el mejor maratoniano de la historia.

“Así se lo he contado a mi fisio. Le dije: 'Dani, yo estaba ahí, en la línea de salida, y al mirar a un lado y a otro me sentía como en la final de la Champions con Messi a un lado y Cristiano Ronaldo al otro. Todas las Grandes Maratones son incomparables, pero lo que yo viví en esta carrera... Es que tenía los pelos de punta y no había empezado”, recuerda emocionado el runner tinerfeño.

Martín, en la línea de salida a solo unos metros de los mejores del mundo. / ED

Detrás de la foto

El final feliz, o en este caso el comienzo, tiene tras de sí una curiosa historia. Hay por ahí una frase hecha que dice: “Lo que está para ti, ni aunque quites, y lo que no, ni aunque te pongas”. Hay situaciones que no se pueden explicar de ninguna otra manera. Martín tenía claro que iría a Sídney una vez se confirmó oficialmente que pasaba a formar parte de las Grandes, pero no sabía cuándo. “Yo me inscribí en un sorteo, pero no tuve suerte. La alternativa fue entrar por mérito a través de un tiempo. En Valencia había hecho 2:43'08'' y con esa marca opté al dorsal. El corte mínimo lo pasaba, pero corría el riesgo de que hubiese muchos más tiempos mejores que el mío y me quedase fuera porque el número de plazas era limitado. Algo así como una oposición”, relata.

Para su sorpresa, y para la historia, Iván estuvo finalmente entre los elegidos y pudo volar a Australia. Allí, al entrar por mérito deportivo, le trataron “como a un corredor de élite”. El “selecto” grupo del que formó parte, de unos 50 o 60 corredores sobre los más de 35.000 inscritos, esperaron en un lugar privilegiado y no tuvieron que agruparse por 'cajones' (la manera en la que reparte a los participantes en pruebas multitudinarias en las que, por razones obvias, no todos pueden salir a la vez) “Todo distinto. Un pabellón para nosotros, bebidas para hidratarnos, comodidad... pasamos por delante de los 'corrales' y nos pusimos en primera fila. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Coincidí con un chico de Huesca y los dos nos miramos alucinando porque era como una película. Él me dijo: 'Hay que disfrutar de este momento'. Y eso hice”.

El 'momento Kipchoge'

Fue entonces cuando, estando sobre la misma línea de salida, aparecieron Kipchoge y compañía. Ya con 40 años, el keniata no está para vencer a deportistas a los que dobla en edad, pero es historia viva. Cuando Martín lo vio llegar y calentar unos metros por delante, creía que ese pequeñísimo grupo de extraterrestres saldría por delante, pero no fue así. Cortaron la cinta y los marcianos dieron unos pasitos hacia detrás hasta colocarse a su lado. A solo unos centímetros. “Ya no sabes si salir corriendo a su lado o simplemente sentarse y aplaudir”, recuerda ahora con profunda emoción.

Los nervios no le bloquearon: sacó a tiempo su teléfono móvil para inmortalizar el momento... y después corrió. Corrió mucho. Fueron 42 kilómetros y 195 metros para la historia. La del primer canario en correr las siete Grandes y, quizá lo más importante, el primero en correr junto a la leyenda Eliud Kipchoge. “Fuimos 14 españoles que ya habíamos corrido las otras seis y yo entré el tercero. Hay un chico grancanario que lo consiguió, aunque tardó más de cuatro horas así que sí, esta vez puedo decir con seguridad que yo fui el primero”, concluye Martín mientras se le escapa una carcajada.