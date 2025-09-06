Samuel Pimentel, el ‘eco’ de las carreras híbridas

Un auténtico crossover. Así podría definirse en el argot automovilístico a Samuel Pimentel Luis, oriundo de Icod de los Vinos y que se ha especializado, en los últimos años, en las emergentes carreras híbridas. Después de su dilatada experiencia en el fútbol sala, donde jugó federado desde los 10 hasta los 32 años, y combinarlo con ciclismo y gimnasio, arribó al CrossFit para, en 2022, hacer la transición hacia el mundo híbrido. A sus 42 años, el atleta norteño puede presumir de un tercer puesto –age group– en el Mundial de Niza 2024 y pleno de podios por edad en sus 11 participaciones en Hyrox; destacando un segundo puesto de la general en Madrid.

El pasado mes de julio dio cuenta de su jerarquía en la Echo Hy-Race celebrada en Santa Cruz, parando el crono en 40:28... Una barbaridad atendiendo al registros del resto de competidores. Y es que el segundo, Aitor Velasco, concluyó con 42:36. Ahora, fija su mirada en la mentada prueba, que celebra su segunda edición el venidero sábado 13 de septiembre en La Laguna y que, paradójicamente, coincidirá con el que será su debut en la nueva temporada.

En su mejor momento.

El deporte en la vida de Samuel Pimentel ha sido el combustible que le ha movido en todas sus etapas. A veces, en deportes colectivos, en otras, estableciendo una perfecta sintonía entre cuerpo y mente para sacar los mejores resultados a nivel individual. Y es que de fútbol sala, que compaginaba con ciclismo y gimnasio, pasó al CrossFit y, poco después, al gremio híbrido; aquel que combina carrera con ejercicios explosivos, dinámicos y de alta intensidad, ya sea con la carga propia o con lastre externo. Los años parecen no haber pasado por él, y es que como él mismo dice: «Estoy en mi mejor momento deportivo».

Ir al límite.

«No ha habido un deporte que me lleve tanto al límite», asevera Pimentel en referencia al motivo que le ha atrapado en el mundo híbrido, en el que se ha especializado durante los últimos dos años y medio. Y es que tras practicar CrossFit detectó que sus «cualidades mejoraban conforme aumentara el cardio en el WOD (Workout Of the Day, entrenamiento del día)», lo que le llevó a centrar sus rutinas de entrenamiento en la preparación de carreras híbridas hasta el punto de erigirse como el mejor canario en esta disciplina –así lo ratifican sus triunfos en la general de los mejores eventos del Archipiélago–.

Pimentel, en Testa Training. | / EL DÍA

Un nuevo desafío.

La progresión ha sido meteórica, tanto es así que en menos de dos años consiguió el billete para el Mundial. No obstante, asegura haberse quedado «con un sabor agridulce» al adjudicarse el tercer puesto en el grupo de edad de 40 a 44 años en Niza, y es que un accidente de tráfico a un mes y medio de la prueba, y sendos mareos producto de adolecer de vértigos, le impidieron clasificar mejor. De hecho, se vio lastrado en carrera por este hándicap.

Acostumbrado a afianzar su supremacía en citas tipo Hyrox –carrera a pie, posta, carrera a pie, posta, etc.–, la Echo Hy-Race se postuló como un nuevo desafío en su trayectoria. «Al combinar más distancia de carrera con tracks de tres ejercicios continuos, el estímulo y el cansancio cambian radicalmente», asevera Pimentel en las instalaciones de Testa Training. El atleta del FBox quedó tan «encantado» con la primera edición de la Echo, que reprogramó su curso para tomar parte en la cita de este próximo 13 de septiembre y que mantiene inscripciones abiertas hasta mañana domingo 7. «No tenía pensado competir en esta fecha, pero la experiencia fue tan buena en la primera edición de Santa Cruz, que la ocasión merecía planificar de otro modo la temporada», revela Samuel, que estrena campaña en La Manzanilla.

La carrera, clave.

«En la Echo, la carrera es el punto clave al tener tanta distancia; puede ser el 70% de la competición. Con ello no quiero decir que dejemos de lado los ejercicios, ya que son tres seguidos antes de volver a correr otros 1.600 metros. Es más explosiva que el resto, lo que hace que sea recomendable salir con el freno de mano echado y no entrar en competición desbocado y a un ritmo que no es el nuestro sino el que lleva el de al lado; a partir de la mitad hacia delante, toca vaciarse», expone el atleta norteño a El Día.

Samuel Pimentel ya prepara el inicio de su temporada 25/26, que estrena hoja de ruta en la mentada Echo Hy-Race. Tras un periodo de vacaciones y reseteo, busca arrancar de la mejor manera posible y que el eco de su nombre siga corriendo, empujando y elevándose en el territorio nacional.