Miguel Delgado Baute: «Tenemos un equipo que trabajará para hacernos disfrutar cada fin de semana»

¿Se le hizo larga la espera?

Sí. Tenemos muchas ganas y estamos un poco desesperados por empezar, porque al final estamos ansiosos por el comienzo.

Su equipo debuta hoy (11:00 horas) en casa contra el Tenisca, un histórico que vuelve y que viene de hacer más de 100 puntos en Preferente. Vaya estreno.

Sí, es una manera de empezar a lo grande. Recibimos a un histórico como el Tenisca, que ya vimos la campaña que hizo el año pasado. Y contento también de que sea contra ellos. También tenemos la salida contra El Paso la siguiente semana.

¿Qué tal la pretemporada?

Bien. Hemos tenido siete amistosos y un torneo en el sur, y la verdad que muy contentos. Hemos intentado darle al equipo los automatismos y el concepto de juego que queremos darle.

Buena parte de su plantilla procede del antiguo Santa Úrsula y ya saben lo que es competir juntos en partidos de máxima exigencia, como aquella final de Copa Heliodoro en el Rodríguez López. ¿Cuánto puede ayudar esa química en esta nueva etapa?

La idea era contar con la mayoría del grupo que había venido junto. Los chicos son espectaculares, tanto en trabajo como en comportamiento. Han ayudado a que el resto de compañeros que vienen de otros clubes se integren. Creíamos que era un grupo sano y muy metido en lo que teníamos que hacer, en que el club llegaba a Santa Cruz después de tantos años sin la categoría, que la recupera. Montar ese bloque nos ha sido fácil porque todos han puesto de su parte para llevarlo hacia adelante.

Formación del Real Unión en un partido de pretemporada. | / REAL UNIÓN DE TENERIFE

Uno de los que vuelve del Santa Úrsula, y tras un tiempo parado, es Vitolo. ¿Cómo lo ve?

Muy bien. Yo a Vito lo conozco de siempre, incluso desde la infancia, y siempre ha sido profesional; en el campo no deja de serlo. Es una persona con mucha experiencia, que tira del grupo, que habla mucho con sus compañeros, los orienta, les da consejos… y eso viene muy bien. Tener un líder dentro del campo que haga que todo el mundo vaya al mismo son, que el equipo tenga la idea clara y que él, sobre todo, la recalque dentro del campo, es muy positivo. Estamos muy contentos de contar con él.

Siempre marca las diferencias tener un jugador con su bagaje, ¿no?

Sí, correcto. Dentro de los veteranos que tenemos está también Andriu, que viene del Coruxo; Yan Carlos, Tato, Soto... Hemos intentado hacer un híbrido entre una juventud que ya viene con experiencia, porque muchos han jugado bastantes partidos en Tercera; y veteranía, para crear un ambiente sano y competitivo.

Con ustedes, regresa la Tercera a Santa Cruz tras más de 30 años sin equipo en esta categoría. ¿Lo ve como una carga de presión o un motivo de orgullo?

Tiene que ser un poco de las dos partes. Hay que tener la responsabilidad de saber que el club llega con la categoría a Santa Cruz, que tenemos que mantenerla, que debemos formar un proyecto que sea cada vez más ambicioso con los años, que nos afiance en la categoría y que, a corto o medio plazo, podamos incluso optar a otras cosas. Y luego está el privilegio de la Tercera en Santa Cruz, donde hacía muchos años que no se disputaba. Incluso si miras los precios, contra el Tenisca las entradas están a 5 euros para que la gente venga y no diga: ¡Contra! tengo que pagar 10 euros para entrar a un partido. En los amistosos hemos tenido mucho público y estamos sorprendidos.

¿Por dónde tiene que pelear este Real Unión?

El primer objetivo es salvarnos. Sabemos que hay muchos equipos con mucho plantel, la categoría es muy, muy dura; hay 8, 9, 10 equipos con proyectos de ascenso directo que ya se han marcado sus objetivos. Desde el cuerpo técnico y desde el club nos marcamos como primer objetivo salvar la categoría, y después, disfrutar de lo que esta nos permita.

¿Qué espera de su afición?

Esperamos que vengan a apoyar al equipo. Es un proyecto bonito, que va a ser un equipo que va a querer jugar al fútbol cuando se pueda, y cuando no, jugaremos a otro estilo más directo. Pero es un equipo que va a estar ahí, dando el callo y que va a trabajar para hacernos disfrutar cada fin de semana.