Comienza una liga de nuevas oportunidades

Vuelve la Tercera División. CD Atlético Paso, CD Mensajero, CD San Miguel, CD Marino, Real Unión, Tenerife C y Tenisca serán los siete representantes de la provincia occidental –la misma cantidad que hubo el curso pasado– en una categoría que arrancó ayer con el enfrentamiento entre Telde y Arucas.

Es una Tercera que no cambia de formato. Contará nuevamente con 18 clubes y se otorgará un premio al campeón, que obtendrá billete directo a Segunda RFEF. Para el segundo pasaje rumbo a la cuarta categoría del fútbol español se librará un playoff entre los clasificados del segundo al quinto puesto, cuyo vencedor deberá medirse luego a un rival peninsular en el pulso definitivo. En cuanto a la zona baja de la clasificación, se mantendrán los cuatro descensos.

Ya sin Las Palmas Atlético, que ascendió el curso pasado a Segunda RFEF, ni Tenerife B, asentado desde hace dos campañas en la cuarta categoría, descifrar quién tomará ahora el relevo como gran favorito en Tercera se convierte en una quiniela de lo más abierta. Por pura estadística, los occidentales –solo cuatro tinerfeños: Real Unión, San Miguel, Tenerife B y Marino, y tres palmeros: Mensajero, Tenisca y Atlético Paso– parten con inferioridad numérica frente al batallón de 11 representantes orientales. A eso se le suma que, entre esos 11, figuran pesos pesados como los dos últimos finalistas de la promoción de ascenso a Segunda Federación, San Fernando y Tamaraceite; el siempre competitivo San Mateo; el Arucas de Aythami Artiles; o el Unión Sur Yaiza, que descendió el pasado curso y vuelve con hambre. Si miramos hacia casa y tratamos de señalar candidatos entre los nuestros, sobre el papel de favoritos, de primeras tendríamos que ir a La Palma. Allí se encuentran el Mensajero, el mejor clasificado occidental del pasado curso tras el ya difunto Ibarra, y el recién descendido Atlético Paso, ambos con plantillas armadas para mirar alto y no conformarse con sobrevivir.

Jugadores del Atlético Paso. | / CD ATLÉTICO PASO

Atlético Paso.

Precisamente el equipo palmero debuta hoy en Tamaraceite. Allí se han ido a reunir varios conocidos del tinerfeñismo. Matías Pezzolesi y Roberto Gutiérrez son dos de los mimbres de una plantilla liderada en la secretaría técnica por Jony Vega, en un club que respira blanquiazul por todos los poros. En una reestructuración casi total, los verditos han firmado una revolución de 21 fichajes y estarán dirigidos por Maxi Barrera.

Mensajero.

Por su parte, el Mensa también querrá reclamar su cuota de protagonismo. Cristian Pérez Borbo asume el timón en el banquillo del Silvestre Carrillo tras relevar a Fabián Rivero, e intentará asaltar la zona noble de Tercera con una plantilla que también vive su propia metamorfosis con 10 incorporaciones. A destacar el regreso de Omar Fleitas, la llegada de Ayoze Placeres y las renovaciones de Vianney, Celihueta o el exblanquiazul Óscar González.

Tenisca.

Sin necesidad de entrar aún en la confección de su plantilla, la sola mención de la Sociedad Deportiva Tenisca, un histórico que recuperó su sitio en Tercera tres temporadas después, tras firmar más de 100 puntos en Preferente y aventajar en 23 al segundo, basta para pensar en la irrupción de un tiburón. Y si a ese aval se le suma la continuidad de su máximo artillero, Jorge Gómez (23 tantos el curso pasado); de Agoney El Pirata González, ya elevado a estandarte del club; de Alejandro Truyol en la zaga; o de Kylian bajo palos, el potencial del conjunto merengue se dispara. El bloque se apoya en buena parte de la plantilla que arrasó el curso anterior. Muestra de ello es la continuidad de Ceire Vargas, que seguirá al frente de la parcela técnica y quiere seguir haciendo leyenda en el barrio de Mirca en este regreso a Tercera.

Real Unión.

Se estrena hoy el conjunto palmero frente al Real Unión, uno de los equipos que más miradas –y comentarios– ha atesorado en la antesala del campeonato. Tras absorber al Santa Úrsula y levantarse sobre sus cenizas, la entidad presidida por Carlos Saturnino García restituye para Santa Cruz un representante en la quinta categoría del fútbol español tres décadas después. Bajo la batuta de Miguel Delgado, se ensambla un bloque con más de 15 incorporaciones –muchos de ellos protagonistas, por ejemplo, de aquella final de Copa Heliodoro que el Santa Úrsula disputó en el Rodríguez López– con el propósito de asegurar la permanencia.

Tenerife C.

Se estrena en Tercera el Tenerife C. Ascendido la pasada campaña de la mano de Cristo Marrero –que no continuó por decisión propia–, el testigo lo recoge Raiko García, procedente del Juvenil Provincial blanquiazul y con bagaje en la categoría tras su paso por el Atlético Tacoronte. El segundo filial tinerfeñista apuesta por conservar la esencia del bloque que conquistó el ascenso, compuesto mayoritariamente por talentos de la Isla, en una hoja de ruta donde el desarrollo formativo se marca como prioridad absoluta –del C dieron el salto al primer equipo Fran Sabina o Gabri de Vuyst–.

Marino.

Y toda la bisoñez que pueda acusar el Tenerife C, la compensa con creces un Marino curtido en mil batallas. Es el equipo más estable del bloque occidental, el que menos vaivenes ha sufrido y el que más tiempo encadena en Tercera, con cinco temporadas. Siempre firmó campañas de media tabla, aunque la pasada se mantuvo buena parte del curso en zona de playoff antes de diluirse en el tramo final. Para corregir esa caída y volver a mirar a las alturas, el conjunto sureño, ahora bajo la batuta de Cristian Castelo –debuta en la categoría–, se entrega a una sacudida de 10 incorporaciones. En el último campeón de la Copa Heliodoro coincidirán los exblanquiazules Moha Ramos, Fede Olivera, Samu Arbelo, Jarni y Lie.

San Miguel.

También en el Sur, pero con horizontes más modestos, aparece el Arcángel San Miguel, probablemente el representante tinerfeño con menos papeletas –a priori– para despuntar. El conjunto amarillo, que descendió arrastrado por el efecto dominó de las caídas del Yaiza y el Atlético Paso, además de la no promoción del San Fernando, recuperó su plaza gracias a la vacante dejada por la renuncia forzada de la UD Ibarra. Esa alegría tardía, sin embargo, conlleva el lastre de competir en clara desventaja estructural en esta 25/26. Salieron tarde al mercado y con una base pensada para Preferente. El Sanmi, eso sí, conserva buena parte del núcleo con el que logró el ascenso en la 23/24: sigue al frente Dani Sánchez, y permanecen piezas como Giovanni Rodríguez, Ale Cruz o Brian Torres, todos con pasado blanquiazul. A ellos se suma un refuerzo de quilates: Yeray González. n