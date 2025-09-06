La apuesta por los Sub 23 marca el rumbo del Tenerife B

El ansiado ascenso del Tenerife B hace dos temporadas representó mucho más que un simple logro deportivo. Aquella promoción certificó un giro de timón en la forma de entender, valorar y proyectar la cantera blanquiazul. Fue el culmen de un modelo trabajado que invitaba a soñar con un futuro a la altura de lo que debe ser el primer filial tinerfeñista. Un arranque descomunal y una Ciudad Deportiva convertida en fortín –donde la primera derrota no se produjo hasta marzo– auguraban un estreno de vértigo para un Tenerife B que, en su bautismo en Segunda RFEF, coqueteaba con una campaña de locura.

Pero el equipo se desplomó. Justo al alcanzar el ecuador de la temporada, y coincidiendo con bajas de peso que descompensaron al grupo –Ethyan González se marchó traspasado al Torreense portugués y Jorge Padilla subió al primer equipo blanquiazul–, comenzó el declive. A principios de marzo, en la jornada 25, y tras encajar su primera derrota en la Ciudad Deportiva, el filial blanquiazul se descolgaba de la zona de playoff… para no volver a pisarla en lo que quedaba de campeonato.

La temporada 24/25 concluye con el equipo de Leandro Cabrera Morales, Mazinho, en la novena posición, un desenlace lejos de lo que se llegó a soñar, si bien se habría aceptado sin dudarlo al inicio del curso, resultó algo decepcionante tras una primera vuelta muy ilusionante. Ahora, en su segundo año en la cuarta categoría del fútbol español, el filial blanquiazul se ha sometido a una transformación casi total. Nada menos que 14 incorporaciones de perfiles diversos han rediseñado un plantel que se estrenará mañana, a las 12:00 horas, con un miniderbi frente al recién ascendido Las Palmas Atlético en el Anexo al Estadio de Gran Canaria.

Será, además, la primera vez que el filial celebre dos temporadas consecutivas en una categoría por encima de Tercera. Históricamente, cada ascenso había sido seguido de un descenso inmediato. Así sucedió en la antigua Segunda B, donde el equipo blanquiazul disputó tres campañas (89/90, 95/96 y 09/10) sin lograr asentarse más allá de un solo curso; esta vez, sin embargo, la historia es distinta.

Esta vez, aunque se mantengan la categoría y el grupo, el ecosistema competitivo del Tenerife B se transforma casi por completo. Hasta nueve rivales nuevos se cruzarán en su camino respecto al curso anterior. Se estrenan como contrincantes Quintanar del Rey, Intercity, Fuenlabrada, Ilicitano, Las Palmas Atlético, Orihuela, Rayo Vallecano B, Alcalá y Yugo Socuéllamos. Repiten Moscardó, Coria, Navalcarnero, Getafe B, Rayo Majadahonda, Real Madrid C, Conquense y Sanse.

El filial blanquiazul arranca el curso con 14 incorporaciones: Giovanni García, Kimetz García, Kevin Martel, Ibra Baldé, Guillem Trilla (defensas); Alberto Ulloa, Mauro Costa, Marcos Marrero, Juan Ybarra Borna Ivanda (medios); Dani Álvarez, Omar Sánchez, (extremos); y Walid Meddeb y Loren Sánchez (delanteros). Todo, bajo la firme apuesta de prescindir de jugadores mayores de Sub 23, una de las piedras angulares del nuevo ideario blanquiazul esta temporada y uno de los virajes más notorios tras la salida del jefe de Captación, Jony Vega. Fruto de esta hoja de ruta, nombres de peso del curso pasado como Moha Ramos, Omar Jaiteh, Adri Pérez, Antonio Arcos o Jorge Padilla no continúan en la disciplina. La intención de contar únicamente con menores de 23 años responde a la premisa de que la totalidad del plantel esté disponible para acudir a una eventual llamada de Álvaro Cervera para el primer equipo.

De entre los nuevos para esta 25/26 destaca Borna Ivanda, posiblemente la incorporación más llamativa del segundo equipo blanquiazul. Mediocentro ofensivo de 1,86 metros, habitual en las categorías inferiores de la selección croata, se encuentra actualmente convocado con la Sub 18, por lo que no estará disponible para el estreno liguero en Gran Canaria. Otra de las irrupciones más prometedoras de la pretemporada fue la de Dani Álvarez, hermano de Carlos –pieza capital en el Levante de Primera División–, aunque una fractura de tibia y peroné durante la pretemporada lo convirtió en la nota más amarga del verano para el filial.

Pueden aportar al equipo de Mazinho –con ficha del filial pero integrados en la dinámica del primer equipo– Dani Fernández, Fran Sabina, Dylan Perera, el mencionado Ulloa, Sergio Aragoneses y Kevin Martel. Por otra parte, el objetivo principal se mantiene inalterable. Seguir puliendo a los jóvenes de la entidad para que el filial blanquiazul sea el trampolín que dé acceso al primer equipo será la prioridad del cuadro técnico comandado por Mazinho.