Más de 800 deportistas en la Carrera Popular del Cristo

El Organismo Autónomo de Deportes (OAD) del Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración del Comité de Jueces de la Federación Canaria de Atletismo, organiza hoy una de las citas más esperadas en el calendario deportivo municipal veraniego: la cuadragésima cuarta edición de la Carrera Popular del Cristo, cita incluida en el Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El evento dará comienzo a las 17:00 horas con las carreras infantiles, en las que los más pequeños, de la categoría Sub 8 hasta la Sub 16, recorrerán distancias desde los 460 hasta los 1.050 metros. A las 17:30 horas llegará el turno de las pruebas adultas, con dos modalidades: 5 y 10 kilómetros. Este año la carrera corta vuelve a ser la más popular, con un 60% de participación, mientras que un 27% lo hará en la distancia larga. En total, esta edición reunirá a más de 800 participantes, con un 38% de representación femenina.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, agradeció a «todos los inscritos, a los organizadores y a la seguridad, cuyo esfuerzo y compromiso hacen posible que esta nueva edición se celebre con todas las garantías». El edil manifestó que «es un honor resaltar el gran porcentaje de inscripciones femeninas, como ya es habitual en todas las pruebas deportivas» que realiza el OAD de la ciudad de Aguere. «Me gustaría invitar a los vecinos y vecinas de La Laguna a disfrutar de esta gran jornada, animando a los corredores y disfrutando de cada zancada», concluyó Albelo.

El organizador de la prueba, Ivo López, destacó que se trata de una edición muy especial, marcada por el cambio de recorrido tras muchos años disputándose entorno a la plaza del Cristo. «Con motivo de las fiestas patronales de la ciudad, la carrera se traslada a un nuevo emplazamiento, estableciendo como punto de salida la propia sede del Organismo Autónomo de Deportes, ubicada en la Calle Alonso Suárez Melián», destacó.

Además, López subrayó que «esta prueba está pensada para que participe toda la familia, comenzando por los más pequeños», y explicó que «la zona de la Catedral será el gran escenario donde se concentrará tanto la actividad previa como el ambiente posterior».

El circuito tiene 2,5 kilómetros de distancia, por lo que serán dos vueltas para la carrera corta y cuatro para la de mayor distancia. La entrega de dorsales, chips y bolsa del corredor se realizará en el lugar de salida y meta (Calle Alonso Suárez Melián), hoy mismo, en horario de 10:00 a 16:30.