La Vuelta a Tenerife arranca con una contrarreloj urbana

Tenerife acoge este fin de semana una de las competiciones deportivas más emblemáticas de su calendario anual: la Vuelta Ciclista a la Isla de Tenerife 2025. Organizada por la Federación Insular de Ciclismo de Tenerife, la prueba fue presentada en la plaza del Adelantado, en La Esperanza, lugar de llegada de la segunda y posiblemente más exigente etapa.

La prueba contará con tres etapas que serán tres auténticos desafíos. La etapa 1 se corre esta tarde (19:00 horas) y se trata de una contrarreloj individual de 2 kilómetros. La competición arrancará en San Cristóbal de La Laguna, con una contrarreloj individual por sus calles en un recorrido técnico, corto y explosivo donde cada segundo será clave.

La etapa 2 tendrá lugar mañana con un recorrido de 36,73 kilómetros con salida desde la playa de Punta Larga, en Candelaria, a las 10:00. Este recorrido de media montaña llevará al pelotón hasta la plaza del Adelantado en La Esperanza, en el municipio de El Rosario tras 36’73 kilómetros de recorrido, alcanzando los 1.012 metros de altitud máxima y acumulando 1.292 metros de desnivel positivo. Un trazado exigente con pasos por Igueste, Barranco Hondo, Las Barreras y Las Rosas que será determinante en la clasificación general.

La tercera y última etapa está prevista para el domingo a las 16:00 con un nuevo circuito urbano de 43 kilómetros por La Laguna, con metas volantes en las vueltas 5, 10 y 15, donde la velocidad y la estrategia decidirán al campeón de la edición 2025.

La Vuelta Ciclista a Tenerife contará con la participación de equipos locales, nacionales e internacionales, entre los que destacan el Equipo Loro Parque de Los Silos, el Team Extremadura, el Club Ciclista Lleida – D. Pedro’s, el Equipo Ciclista Pelotón Tenerife de Santa Cruz, el Gran Canaria Bike Team, o el conjunto francés Lescar Vélo Sprint.

La Vuelta Ciclista a Tenerife nació en 1956 en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en el marco de las fiestas del Santísimo Cristo. A lo largo de casi siete décadas, el evento deportivo se ha consolidado como una de las pruebas más prestigiosas del calendario ciclista canario, destacando por sus exigentes recorridos y su compromiso con la promoción del deporte y el territorio insular.