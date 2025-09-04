Comienza la Tercera División con menos presencia tinerfeña de la historia

Telde y Arucas abren este viernes (21:00 en el Municipal Pablo Hernández Morales) la temporada 25/26 del Grupo Canario de Tercera Federación. No es casualidad que sean dos conjuntos grancanarios los que estrenen esta campaña la máxima categoría del fútbol archipielágico. Todo lo contrario, era lo más probable, se nos viene la Tercera con menos protagonismo tinerfeño de la historia.

Desde conversión de la Tercera a una categoría regional (a partir de la 80/81), el de la 25/26 será el curso con menos presencia de equipos tinerfeños. Tenerife C, Marino, Real Unión y San Miguel reducen a cuatro, sobre un total de 18, el número de competidores procedentes de la isla del Teide. Esto es, un pobrísimo 22% que pone de manifiesto la triste decadencia que sufre en Tenerife el más genuino de todos los géneros del balompié: el de pueblo.

Una tendencia

Echando la vista atrás, solo en la 22/23 hubo un precedente similar. Entonces fueron también cuatro los equipos chicharreros en Tercera, pero en una categoría de 16 equipos, por los 18 de la actual. Es decir, el porcentaje, aunque también bajo, fue del 31%.

Abriendo el espectro a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el permanente empuje del fútbol palmero maquilla la cifra en comparación con la de Las Palmas, que resulta en cualquier caso ganadora. La presencia de Atlético Paso (descendido desde Segunda Federación), Mensajero y Tenisca, que regresa tras caer a Preferente por primera vez al término de la 22/23, deja la balanza en un 7-11 en favor de las islas orientales.

Los palmeros no fallan

Tal es el peso específico de la Isla Bonita en la máxima categoría regional que, solo en una de las que serán este año 46 ediciones de la Tercera Canaria (antes Grupo XII de Tercera División y ahora idéntico número pero con la nomenclatura de Tercera Federación) el cupo de equipos palmeros quedó desierto. Fue en la 23/24, cuando coincidieron el ascenso del Mensajero y el descenso del Tenisca. Por contra, hasta en dos ocasiones (08/09 y 09/10) llegó a haber cinco equipos palmeros en Tercera. Al margen de los más prolíficos, Tenisca, Mensajero y Atlético Paso, también se han codeado con los más grandes de Canarias Los Llanos, Tijarafe, Victoria de Tazacorte y San Andrés y Sauces.

Mientras, solo dos han sido los equipos de Santa Cruz de Tenerife que, sin pertenecer a la isla capitalina o a la Bonita han escalado a Tercera: la UD Gomera y el Valle Frontera cuya única experiencia en la categoría data de la 02/03.

Una tendencia imparable

En el repaso a las 46 ediciones de Tercera en las Islas sobresale el abrumador dominio de la provincia occidental a finales de los años 80, con 14 equipos en las 85/86, 86/87 y 87/88 y 13 en las 84/85, 89/90 y 90/91. Desde esa última, nunca más se han vuelto a superar los 12 representantes. La docena sí se alcanzó, y mantuvo, entre la 08/09 y la 11/12 y, aunque la buena racha se cortó en la 12/13, volvieron a ser 12 en la 13/24. La decadencia comenzó a hacerse evidente a partir de la 21/22 incluida y, fundamentalmente, en el número de tinerfeños. Desde entonces la cadena ha sido la siguiente: 6, 4, 6, 5 y 4.

En la nómina de tinerfeños de la 25/26 destacan la primera participación histórica del segundo filial del CD Tenerife (el equipo C con Rayco García a los mandos de una jovencísima plantilla), la tardía permanencia del San Miguel tras consumarse la desaparición del Ibarra por impagos y resolver el Juez Único de Competiciones de la Federación Española que la plaza no debía subastarse, sino ser ocupada por méritos deportivos, la continuidad de un Marino que sigue siendo ejemplo de buena gestión con su presidente Paco Santamaría al mando, aunque ahora sin Wily Barroso en la dirección técnica, y el regreso del Real Unión.

Precisamente será el combinado capitalino, dirigido por Miguel Delgado, el primero de los equipos occidentales en comenzar su andadura 25/26. La Salud acogerá este sábado, a partir de las 11:00, un apasionante Real Unión-Tenisca. Una hora después (12:00), el Atlético Paso visitará al Tamaraceite en Gran Canaria y, ya por la tarde, el San Miguel viajará a Fuerteventura para enfrentarse al Herbania (17:00). El domingo a las 12:00 será el turno para el Mensajero (en casa ante el San Bartolomé), el Marino (en el Sur frente al San Fernando) y el Tenerife C (a domicilio contra el Lanzarote).

El norte toca fondo y se queda sin representantes

Si bien la tendencia evidencia la indudable involución del fútbol de toda la Isla, la sangría es aún mayor en el Norte. No habrá equipos norteños en Tercera por primera vez en los 46 años de historia de la competición. La mudanza del Santa Úrsula a la capital y su adopción del nombre y el escudo del Real Unión han precipitado definitivamente un suceso que tampoco es extraño. Se veía venir. La pena es aún más grande si se revisa la trayectoria reciente de históricos como Realejos (fue campeón, por ejemplo, de la primera campaña de la categoría una vez se estructuró de forma territorial, la 80/81, y llegó a desempeñarse en Segunda División B), Puerto Cruz, Orotava o Icodense. Solo el Puerto Cruz del incombustible Kiko Ratón (cumplirá 49 años el día 19 de septiembre) está en Preferente. Los otros tres compiten actualmente en Primera Regional.

El Molino, apenas unos minutos antes de que arrancara el duelo entre Icodense y Victoria de Tazacorte. / UDI

El Icodense, eso sí, rozó el ascenso a Preferente la pasada campaña, cuando cedió en la tanda de penaltis frente al Victoria de Tazacorte en El Molino. En una eliminatoria a partido único disputada en Icod de los Vinos, el desenlace fue traumático para los de David Alonso, que volverán a intentarlo esta campaña.