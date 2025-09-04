Puerto de la Cruz enciende los motores del 51 Rallye Orvecame Isla Tenerife Histórico

Puerto de la Cruz se prepara para convertirse en el corazón del 51 Rallye Orvecame Isla Tenerife Histórico, una prueba con más de medio siglo de trayectoria que trasciende lo deportivo para convertirse en motor turístico y económico.

La presentación oficial en el Complejo Turístico Costa de Martiánez marcó el inicio de esta cita ineludible del calendario nacional, organizada por Rallyten Sport con la colaboración del área de Turismo del Ayuntamiento.

El rally se celebrará los 12 y 13 de septiembre, como quinta cita del Campeonato de España de Rallyes de Vehículos Históricos, lo que garantiza un alto nivel competitivo y una gran afluencia de público.

82 equipos participan en la competición

El director del rallye, Julio Martínez (Rallyten Sport), destacó que esta edición contará con 82 equipos inscritos, un 15% más que el año anterior, lo que confirma el crecimiento constante del evento tras superar sus primeras cinco décadas de historia.

En la presentación también estuvieron el alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, la concejala de Turismo, Desiré Díaz, y representantes de los municipios colaboradores: Los Realejos, La Orotava, La Guancha, Icod de los Vinos y El Tanque.

Calendario de actos

El rallye tendrá a Puerto de la Cruz como centro neurálgico:

Viernes 12 de septiembre : verificaciones técnicas en la Casa de la Aduana (11:00 – 15:30 horas) y ceremonia de salida en la Plaza del Charco (18:00 horas).

: verificaciones técnicas en la Casa de la Aduana (11:00 – 15:30 horas) y ceremonia de salida en la (18:00 horas). Sábado 13 de septiembre: parque cerrado y parque de asistencias en la explanada del Muelle, con la ceremonia de llegada y entrega de trofeos a las 18:30 horas.

La competición se disputará en la zona norte de Tenerife, con 10 tramos cronometrados, 113 kilómetros puntuables y recorridos por carreteras de Los Realejos, La Orotava, La Guancha, Icod de los Vinos y El Tanque.

Impacto turístico y económico en Puerto de la Cruz

El alcalde Leopoldo Afonso subrayó que "el Rallye Orvecame Isla Tenerife Histórico no es solo una fiesta del automovilismo, es también una herramienta de desarrollo para nuestra ciudad. Este tipo de eventos generan repercusión mediática y turística, activan la economía local y contribuyen a posicionarnos como una ciudad abierta al deporte, a la cultura y al dinamismo social”.

En la misma línea, la concejala de Turismo, Desiré Díaz, señaló: “Puerto de la Cruz tiene en su ADN la hospitalidad y la innovación turística. Apostamos por atraer eventos que aporten valor, que respeten nuestro entorno y que generen beneficios reales para nuestro tejido comercial, hostelero y de servicios. Este rallye, además de ser una experiencia única para los aficionados, es también una potente herramienta de promoción del destino”.

Inclusión y proyección internacional

La presentación también contó con la presencia de Hortensia Hernández, primera mujer piloto de carreras en Canarias, como símbolo de la evolución y la inclusión en el automovilismo.

La amplia cobertura por parte de los medios especializados confirma el interés nacional e internacional que despierta el rallye, consolidando a Puerto de la Cruz como sede de grandes eventos deportivos con impacto económico y turístico.