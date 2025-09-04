Expodeca 2025 presenta sus virtudes en Madrid

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, participó en las jornadas El poder del deporte: territorios que inspiran, empresas que transforman, celebradas en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid, y organizadas por esta entidad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno Regional.

En su intervención de apertura, Suárez subrayó la apuesta de su departamento por situar la actividad física en el centro de las políticas públicas y destacó, entre otras iniciativas, la inminente celebración de ExpoDeca 2025. «Queremos que este evento se consolide como un espacio de alianzas y experiencias, en el que se muestre todo lo que significan el deporte y actividad física en Canarias: salud, educación, cultura, inclusión y también motor económico, pero también que se convierta en espacio de encuentro para la ciudadanía», señaló el consejero.

Realidad transversal

Asimismo, recordó que la actividad física en Canarias es una realidad transversal y subrayó la necesidad de seguir avanzando hacia un ecosistema sólido e innovador. «Cada iniciativa deportiva es una inversión en ciudadanía activa, cohesión social y proyección de Canarias como territorio de oportunidades. Trabajamos en distintos frentes que garanticen la sostenibilidad del sector, con un diálogo permanente y colaboración con clubes, federaciones, administraciones y empresas», afirmó.

El titular del área incorporó otras medidas impulsadas por el Gobierno de Canarias, como la reducción del IGIC del siete al tres por ciento para las empresas del sector, el primer decreto regional de deportistas de alto rendimiento y alto nivel autonómico o la implantación de programas innovadores como Activídate, de prescripción de ejercicio físico a la ciudadanía.

El deporte como motor

El secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, por su parte, puso en valor el poder del deporte para transformar la sociedad y cohesionar el territorio. «Desde CEOE estamos convencidos de que el deporte es un motor de crecimiento económico que dinamiza sectores muy importantes para España», señaló. González-Ruiz concluyó destacando el trabajo de las empresas de la actividad deportiva y afirmando que «el deporte ya no es un elemento accesorio, sino una industria con una gran capacidad de empleo».

Tras la apertura, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, presentó las claves de ExpoDeca, cuya primera edición en 2024 contó con cerca de 18.000 visitantes. Subrayó que esta segunda edición contará con grandes competiciones deportivas, espacios dedicados a la infancia y la juventud, y un lugar central para los deportes autóctonos, «porque la actividad física también es identidad cultural y legado compartido».

Mesa redonda

La jornada continuó con una primera mesa redonda titulada Territorio y Deporte: modelos que inspiran, en la que intervinieron el alcalde de Torrejón de Ardoz y presidente de la Comisión de Deportes de la FEMP, Alejandro Navarro; la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné; el director general de MadCup, Pepe Ortiz; y el consejero de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón. Moderó el director general de Recursos, Organización y Central de Contratación de la FEMP, Jaime Carnicero. Posteriormente, se celebró la conversación abierta Turismo deportivo, alianzas que transforman, con la participación de Andrés de la Dehesa, presidente de Spain in sport/AFYDAD, e Inmaculada Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de CEOE.

Alianzas estratégicas

La segunda mesa redonda, bajo el título Deporte y empresa: alianzas estratégicas, contó con las aportaciones del coordinador de ExpoDeca, Juan Antonio Carreño; la diputada del Parlamento de Canarias, Luz Reverón; el socio de Garrigues, Félix Plaza; y el director general de la Fundación Deporte Joven del CSD, Félix Jordán de Urríes, también moderada por Carnicero.

El cierre de la jornada incluyó la sesión Mirada al futuro: claves para seguir avanzando, con intervenciones de Inmaculada Benito, Cristina Montalva –directora general de Igualdad y Políticas Locales de la FEMP– y del propio consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que puso en valor la fortaleza del sector deportivo en Canarias: más de 2.600 empresas, 20.000 empleos y un gasto anual cercano a los 250 millones de euros.