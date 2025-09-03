Una nadadora tinerfeña se confirma como reina de Europa

De China a Polonia en menos de un mes, con medallas de todos los metales y un récord de España como broche dorado. El verano de 2025 quedará grabado para siempre en la memoria de la tinerfeña María Rodríguez Rodríguez de la Sierra como el de su consagración definitiva en la élite internacional del salvamento y socorrismo. A sus 21 años recién cumplidos, la realejera vuelve a dejar claro que su talento, su disciplina y su capacidad competitiva la sitúan ya en la cúspide de su disciplina.

Ni en sus mejores sueños, confiesa ella, habría imaginado un agosto tan redondo. «Ha sido bastante duro y se ha hecho un poco largo, sobre todo al final, en el Europeo de Polonia, pero estoy encantada. Ni en mis mejores sueños me habría imaginado todo lo que me ha pasado», asegura. En apenas tres semanas, Rodríguez Rodríguez de la Sierra pasó de colgarse un bronce en los World Games de Chengdú (China) a rubricar un Campeonato de Europa memorable con dos oros, una plata, un bronce y un récord de España incluido.

Los World Games eran una cita marcada en rojo en su calendario. Representan la vitrina suprema de aquellas disciplinas que todavía no forman parte del programa olímpico, y reunir a la élite planetaria del salvamento constituye un escenario solo apto para elegidos. La deportista formada en la disciplina del CN Martiánez llegaba con el aval de figurar entre los mejores cronos del panorama internacional, aunque arrastraba el lastre de una lesión en el hombro que había condicionado su temporada meses atrás.

En Chengdú se quedó a tan solo una décima del podio en los 100 metros socorrista. «Estaba un poco desanimada», confiesa sobre una agridulce cuarta posición. Sin embargo, aún le aguardaba una recompensa inesperada: el bronce en el relevo combinado 4x50, junto a sus compañeras del equipo nacional, una presea que llegó «de sopetón y fue superemocionante».

Polonia, territorio dorado

Y si el bronce chino supo a gloria, lo de Polonia bordeó la excelencia. María desplegó una versión superlativa de sí misma en el Europeo absoluto, el mismo certamen en el que, dos años atrás, ya había saboreado la cima. Se proclamó campeona en los 200 metros supersocorrista y fue pieza angular en el oro del relevo 4x50 combinado. A eso sumó una plata en los 100 metros socorrista, con un crono de 57’’94, y ayudó a firmar un nuevo récord de España en el relevo 4x50 obstáculos (1’52’’76). Reconoce que revalidar su cetro continental no entraba en sus cálculos. «No me lo esperaba porque no me había salido tan bien toda esta temporada, no sabía muy bien cómo me iba a ir. Pero esta medalla me ha sabido como una de las mejores de mi vida», exterioriza.

La nadadora realejera, a la izquierda, con la medalla de plata. / European Lifesaving Championships

Cuesta creer que María apenas tenga 21 años. Ya ha conquistado casi todos los podios posibles. Antes de partir hacia China, se planteó el reto de alzarse con una medalla en los World Games. Lo logró, y ahora solo le falta repetir la hazaña en un Mundial. Eso, y que su disciplina se incorpore al programa olímpico –existen bases para que suceda en Brisbane 2032– y que la deportista del CN Marisma de Santander haga lo suyo en ese escenario. Por ahora, puede presumir de que todo el esfuerzo ha valido la pena: «Incluso a veces, aunque no salgan las cosas, sigue valiendo la pena. Porque yo no entreno solo para ganar medallas, lo hago para evolucionar como deportista y como persona».

El gran premio, además de los títulos, es la experiencia compartida. «En este campeonato no solo me llevé las medallas, sino que disfruté increíblemente con el equipo nacional. Somos un grupo muy joven, nos llevamos todos de maravilla, y estar ahí ya justifica todos los sacrificios», reflexiona.

El sueño del Mundial

Tras acumular preseas en Europeos y en los World Games, Rodríguez Rodríguez de la Sierra fija su mirada en lo imprescindible, en lo único que aún le falta conquistar: una medalla en el Mundial absoluto. Ese es, reconoce, el único gran objetivo pendiente. La próxima cita mundialista tendrá lugar en Sudáfrica, a finales de noviembre de 2026, y ya vislumbra cómo será su preparación.

«Ahora descansaré un par de semanas, sobre todo la cabeza, y luego volveremos a tope para llegar lo mejor posible», avanza. Antes de esa cita, puede que compita en alguna prueba internacional en Alemania, pero el verdadero examen llegará en abril con el clasificatorio.

La realejera, que irrumpió en la selección con apenas 15 años, ya se ha convertido en uno de los pilares indiscutibles del equipo español. Su balance de este agosto la catapulta a una élite reservada solo para los más grandes. El futuro, al igual que sus medallas, brilla en dorado.