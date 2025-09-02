Un tinerfeño pide paso en el fútbol italiano

El fútbol como escaparate de vidas singulares. Detrás de cada jugador se esconde una historia, a veces insólita. Ese es el caso de Arturo Lías, centrocampista tinerfeño de 28 años. Futbolista de talento, pero, sobre todo, de carácter. Un carácter forjado para tomar decisiones de alto voltaje, como la que ahora lo impulsa, en el esplendor de su carrera, a dar el salto desde la Tercera División hasta el Fidelis, un club de la Serie D italiana con hambre de algo más.

El nombre de Lías remite a un expediente deportivo singular. Antes de encadenar tres campañas consecutivas en el ya extinto Ibarra –trampolín hacia su actual travesía italiana–, el mediapunta isleño protagonizó un primer salto atípico. Aterrizó en Polonia en 2022, concretamente en el Sokol Ostróda, una modesta localidad del norte del país, donde se enfrentó a un fútbol de otra fibra, una cultura radicalmente distinta y un clima que forjó su carácter. Allí, entre los Lagos de Masuria, Arturo aprendió inglés y abrazó «la cultura del frío». Fue su punto de inflexión y presagio de una carrera dispuesta a dialogar con lo desconocido.

Ahora vuelve a hacer las maletas, esta vez rumbo a la Serie D italiana, empujado por la sensación de haber estado atrapado en una espiral sin salida durante los últimos años en Tenerife. Arturo, maestro de primaria, con una vida repartida entre el aula y los terrenos de juego, sentía el desgaste de una rutina asfixiante. «Trabajaba de 8:00 a 16:00 en el colegio y a las 17:00 salía a entrenar y llegaba a mi casa a las 23:00. Eso era de lunes a viernes, y el fin de semana tenía partido», detalla sobre una dinámica que lo llevó a replantearse su futuro.

El salto a Italia se gestó sin demasiadas complicaciones. El Ibarra, club en el que militaba, contaba con una directiva italiana. Al renovar su contrato el año pasado, les confesó su anhelo de probar suerte en el extranjero en el futuro y le aseguraron que le podían «ayudar a buscar algo fuera», además de facilitarle «el nombre de un representante». De ahí al Fidelis, un conjunto que milita en la cuarta categoría italiana, pero con serias aspiraciones de ascenso.

«Me hicieron una oferta económica que obviamente no era lo mismo que lo que ganaba en Tenerife como profesor y con el fútbol juntos, pero me daba para vivir bastante bien y trabajando mucho menos», relata.

Una vez en suelo transalpino, Arturo Lías tuvo que enfrentarse a los retos inherentes a cualquier migrante: la barrera idiomática, la adaptación cultural y las exigencias propias de la profesión. El idioma, como admite, «es un poco complicado, pero siendo español el italiano y el castellano se asemejan un poco». Para sentar una base, antes incluso de estampar su firma, ya había comenzado a estudiar la lengua de Dante.

Más dura resultó la pretemporada. Frente a la rutina habitual de la Tercera canaria, la preparación en un equipo de la Serie D italiana supone un salto a otro nivel: «hicimos, por ejemplo, un stage de pretemporada en otra ciudad. Estuvimos 10 días quedándonos en un hotel, toda la plantilla, y tuvimos 10 dobles sesiones seguidas».

El regreso prometido

En cuanto a su horizonte competitivo, Arturo ya proyecta, aunque prudentemente, sus aspiraciones en Italia. Conoce bien lo que implica una liga profesional –lo experimentó durante su etapa en Polonia–, y ahora anhela volver a escalar ese peldaño. «Ojalá en el futuro pueda estar en Serie C y si es con este equipo pues mucho mejor», admite.

Y aunque saborea la vida nómada que el fútbol le ofrece, Arturo Lías no oculta que su corazón pertenece a Canarias. «Sé que cuando tenga unos años acabaré viviendo en Canarias porque no se vive en ningún lado mejor que ahí», verbaliza. Incluso hay vínculos familiares que refuerzan esa convicción. Entre risas, revela que, antes de emprender esta aventura, le tuvo «que prometer» a su madre «que si encontraba novia aquí –Italia–, tenía que ir a Canarias a vivir en el futuro con ella».

Pero el presente lo centra en crecer dentro del Fidelis, donde su aventura en la Serie D italiana comienza este domingo ante el Ferrandina Calcio.

Un canario de adopción que también se marcha

Si hay un futbolista extranjero que puede alardear de haberse fundido con Canarias, ese es Sebastián Bentos. Uruguayo de cuna, pero isleño por adopción, ha defendido los colores de media docena de clubes del Archipiélago: Santa Úrsula, Sobradillo, Mensajero, Las Palmas Atlético e Ibarra forman parte de un periplo que lo ha convertido en un rostro familiar en los campos del fútbol regional canario. Tanto tiempo en las islas lo ha marcado hasta el punto de reconocerse como uno más, aunque su trayectoria lo haya llevado ahora de regreso a Italia.

Con apenas siete años aterrizó en España por motivos familiares. Su primera parada fue Granada, donde residió un año, antes de recalar en Fuerteventura. Pero fue en Tenerife donde encontró el ecosistema futbolístico ideal que acabaría moldeando su trayectoria. El uruguayo se formó en el Sobradillo, en la División de Honor Juvenil, antes de dar el salto al fútbol regional.

Sebastián Bentos. / El Día

Su presente lo sitúa en la Pro Vasto, equipo de la Italia meridional, en la Eccellenza, la quinta categoría del balompié italiano. División que no es territorio inexplorado para él. Ya había acumulado tres temporadas entre la Serie D y la propia Eccellenza antes de regresar a Canarias en 2023 para enrolarse en el Ibarra. Bentos encara su cuarto año en Italia con absoluta naturalidad: «la adaptación nunca ha sido un problema porque siempre he estado en movimiento», admite.

De espíritu ambicioso, el delantero charrúa no se marca cifras individuales, pero sí un horizonte colectivo: «quiero ayudar al equipo en lo que pueda y, si surge la opción de subir de categoría, mucho mejor». Sabe que en Italia el fútbol se vive de forma «mucho más apasionante», que la exigencia física es mayor y que la inversión económica multiplica exponencialmente la competitividad. Aun así, el ariete de 26 años reconoce que la técnica y el talento del fútbol canario son difíciles de igualar.