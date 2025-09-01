Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conquista KIDS hace las delicias de los pequeños

El Parque El Pinar, en La Victoria de Acentejo, reúne a más de

500 jóvenes en una prueba única dentro del territorio nacional

La salida de los más pequeños acompañados por sus padres y el paso por los diferentes obstáculos fueron varios de los momentos más significativos vividos ayer en la prueba Conquista KIDS celebrada en La Victoria de Acentejo. | EL DÍA

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Parque El Pinar, en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo, se convirtió ayer domingo en escenario de diversión, esfuerzo y compañerismo con la celebración de Conquista KIDS, prueba de obstáculos infantil única en el territorio nacional, organizada por el Ayuntamiento de La Victoria y que sirve como gran colofón al verano.

Un total de 550 niños y niñas, de entre 4 y 14 años, participaron en la cita, que cada año reúne a familias y amigos en torno al deporte y a los valores que lo acompañan. El recorrido, diseñado con obstáculos adaptados a cada franja de edad, puso a prueba la agilidad, la resistencia y sobre todo el espíritu de colaboración de los pequeños, que en más de una ocasión se animaron mutuamente o ayudaron a un compañero a superar un reto. Antes de dar comienzo a la jornada se rindió un emotivo homenaje a Damián Hernández, trabajador municipal y vecino de La Victoria recientemente fallecido, recordado con un cálido aplauso de todos los presentes.

El barro y el agua fueron protagonistas indiscutibles de la prueba, con tramos que hicieron reír, ensuciarse y disfrutar a partes iguales. Entre los obstáculos más esperados, volvió a brillar el ya tradicional tobogán de agua, convertido en símbolo de la Conquista KIDS y también de la prueba de los mayores, Conquista La Victoria. Sin duda supuso uno de los momentos más celebrados por los participantes.

Lejos de la competición, el objetivo del evento siempre ha sido el de inculcar valores de diversión, esfuerzo y compañerismo, y así se vivió desde el primer momento: un ambiente festivo, lleno de sonrisas y aplausos, donde lo importante fue compartir la experiencia. La jornada culminó con una gran fiesta de la espuma, que puso el broche final a un día inolvidable para los niños, sus familias y todo el municipio. n

