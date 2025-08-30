La ajedrecista tinerfeña que apunta a los Juegos Olímpicos

Tenerife tiene otra deportista de postín. Adhara Rodríguez Redondo (Santa Cruz, 2004), a sus 21 años, se encuentra ya a las puertas del equipo olímpico español. Con un palmarés que deslumbra a rivales y expertos por igual, Rodríguez es subcampeona del mundo sub 16 en ajedrez rápido, campeona de España en múltiples categorías, cinco veces reina del ajedrez canario y primera mujer en conquistar el campeonato absoluto de Tenerife. Su más reciente conquista, el subcampeonato de España de Ajedrez Rápido en Jaén, confirma que estamos ante una de las joyas más brillantes del ajedrez español.

Ubicar ese segundo puesto nacional absoluto en el conjunto de su carrera no es tarea sencilla. Reconoce Adhara que se trata de uno de sus hitos «más importantes». «Yo fui subcampeona del mundo, pero fue en mi categoría, cuando era sub 16… este logro es distinto», expone. El salto desde las divisiones juveniles a la élite absoluta suele ser el mayor escollo para cualquier atleta. En su caso, lo ha sorteado con una naturalidad casi asombrosa, quizá, como ella misma subraya, porque «la motivación no la ha perdido nunca».

Si algo diferencia a esta ajedrecista del Club Ébano es la claridad con la que perfila su estilo sobre el tablero. Para ella, el ajedrez no es precipitación ni vértigo, sino una obra que se esculpe con paciencia. Se define como una jugadora «estratégica», a la que le gusta ir «poco a poco maniobrando y consiguiendo ventaja». «La parte estratégica es la que más me gusta, el cómo colocar las piezas y sacarle todo el juego a la partida», detalla. Es ahí, precisamente, donde enfoca su atención a corto plazo. Adelanta que a finales de año competirá en el Campeonato de España a ritmo lento –a 90 minutos por partida–, considerado como la cita más trascendental del calendario nacional. En cuanto a su hoja de ruta internacional, ya tiene en la mira los campeonatos de Europa del próximo año, tanto en ritmo rápido como clásico.

Ganar tanto con 21 años también conlleva una presión poco habitual para alguien tan joven. «Llevar toda la vida en la élite y que de repente un año no salga como esperas, a veces puede ser desesperante», reconoce. En esos momentos, Adhara se amarra a su fortaleza interior para no desviarse del camino. «Más allá de lo competitivo, mi objetivo es seguir con esa pasión, porque creo que, si eso se mantiene, puedo conseguir cosas. El problema es que, a lo mejor, en algún momento se pierda, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, quiero seguir alimentando eso: que me guste entrenar, que me guste jugar… y, a partir de ahí, seguro que todo lo demás puede llegar mucho más fácil», verbaliza la santacrucera.

Entre la universidad y el tablero

Su día a día, un auténtico ejercicio de malabarismo. Mientras escala posiciones en el ajedrez de élite y da clases, Adhara cursa un doble grado en Criminología y Seguridad. Para sostener ambas disciplinas, ha diseñado una coreografía casi milimétrica: «por la mañana voy a la universidad, me despierto un poco antes para entrenar, luego por las tardes compagino entrenar y dar clases de ajedrez». Aun así, admite que, en ocasiones, la balanza debe inclinarse: «en época de exámenes es complicado, pero hay que dejar un poco apartado quizás el ajedrez; y en época de torneo, dejar un poco apartado la universidad». Ese ajuste de prioridades no le pesa. Al contrario, encuentra en ambos mundos un combustible que la impulsa, porque le «encanta el ajedrez, pero también lo que estudió».

Así se modela una deportista destinada a marcar una época en el ajedrez nacional.