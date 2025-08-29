La Primera Regional comienza con historia: Realejos y Orotava se cruzan en Los Príncipes

El Grupo 1 de Primera Regional de Tenerife alza el telón con un choque que destila historia por cada costura. Realejos y Orotava, dos históricos que antaño brillaron en Preferente e incluso en Tercera, se enfrentan en Los Príncipes (este sábado a las 18:30) en un duelo que trasciende los tres puntos. Es, en realidad, un reflejo de la realidad del fútbol norteño, golpeado por la escasez de medios, la fuga de talento y la brecha competitiva con respecto a los clubes del sur o el área metropolitana.

Venidos a menos, aterrizan ambos conjuntos en la cita inaugural tras temporadas para el olvido. El Realejos cayó el curso pasado desde Preferente como colista, sin ni siquiera rozar la salvación. El Orotava, por su parte, esquivó el abismo en Primera Regional gracias al golaverage, tras un curso tan gris que su propio presidente no duda en definir como «un año catastrófico». Y, aun así, si se le pregunta al aficionado de a pie del fútbol regional tinerfeño, el veredicto es casi unánime. Son Orotava y Realejos, con permiso del Icodense, los grandes favoritos al ascenso. Porque la historia no se entierra tan fácilmente y porque el escudo, aún en horas bajas, todavía infunde respeto.

Para Carlos Febles, presidente del Realejos, se viene «un derbi bastante atractivo», un choque que rescata viejas emociones aunque el marco competitivo dista mucho del esplendor de otras épocas. Su homólogo en el Orotava, José Baute, lo contempla con una mirada más resignada: «Que el Realejos y el Orotava se enfrenten en Primera Regional nos hace ver que el fútbol ha cambiado mucho. La Preferente este año se ha quedado prácticamente sin equipos de la zona norte, y ya no te quiero decir nada de la Tercera, que no hay ninguno».

En Los Realejos todavía escuece el descenso. Lo recuerda el dirigente blanquiazul con una mezcla de resignación y orgullo. Afirma que el equipo «le compitió a todo el mundo», aunque admite que las lesiones y el relevo en el banquillo terminaron por sentenciar su suerte. Aun así, defiende que cerraron la temporada «dignamente» y que varios jugadores de aquel vestuario han recalado en clubes de Preferente o en «equipos punteros» de la Primera Regional. Para el presidente realejero, la clave será encarar una liga «supercompetitiva», donde la supervivencia se rige por la constancia… y por la fortuna. Para ello confiará en «un equipo superjoven, más joven incluso que el año pasado».

En el Orotava, la lectura es diferente, aunque no menos cruda. Baute no disimula que la temporada anterior supuso un desgaste profundo, incluso en lo personal. Pero también habla de lecciones aprendidas, de decisiones erradas en la confección del equipo y de técnicos que no terminaron de sintonizar con el proyecto. En resumen, un curso para sacar conclusiones.

El lastre económico

En lo que respecta al horizonte inmediato, ambos presidentes ofrecen discursos divergentes. Febles no oculta que el Realejos apunta a lo más alto, con la ambición de «estar en playoff», plenamente consciente de que tendrá enfrente a escuadras como Icodense, Vera, Restinga, Juventud Laguna, Rambla o Perdoma, todas con la mira puesta en el retorno a Preferente. El Orotava, por su parte, se fija objetivos más terrenales. Insiste Baute en que su mayor anhelo es «jugar tranquilo». Tras el calvario del curso anterior, en el que rozó el abismo de la última categoría del fútbol nacional, su prioridad es la estabilidad. Con «no sufrir» se conforma. Eso sí, admite que si el equipo se mantiene en lo alto en enero o febrero, podrían barajarse refuerzos para optar a cotas mayores.

Lo indiscutible es que el fútbol del norte atraviesa una crisis estructural de calado, donde la comparación con el sur o con Santa Cruz resulta tan inevitable como dolorosa. Presupuestos dispares, patrocinadores que brillan por su ausencia y una constante fuga de talento. «Muchos jugadores del norte se van al sur porque no podemos competir con ellos», admite Febles. Su club, confiesa, sobrevive «haciendo de tripas corazón». El Orotava, por su parte, puede sacar pecho. Ha enderezado su economía tras años turbulentos. Afirma Baute que ahora cuentan con «un colchón financiero cómodo» gracias a una gestión rigurosa: «Nosotros no tenemos dinero para pagar sueldos, ofrecemos poco pero cumplimos, y ese ha sido el secreto». Una línea austera, asegura, que ha permitido afianzar la entidad y planificar sin sobresaltos. Ambos clubes han apostado por plantillas jóvenes, por foguear talento recién salido de juveniles, aunque retenerlo después se convierta en una misión casi imposible.

Un derbi con alma social

Más allá de números y resultados, tanto Realejos como Orotava apelan a su gente. En Los Príncipes, Febles pide unión: «Queremos que se cree un vínculo entre la afición y el equipo joven». Confía en que los «100 o 150 fieles de siempre» arropen a un grupo que, aunque inexperto, promete entrega.

Baute, por su parte, lanza un mensaje urgente a los suyos: «Lo que no podemos es seguir teniendo partidos con 14 aficionados del Orotava». Recuerda que el club cuenta con más de un siglo de historia y no pertenece a una directiva en particular: «El club es de todos y seguirá así muchos años más». Insiste en que el proyecto es a largo plazo y que la paciencia, junto con la implicación de la afición, son fundamentales para devolver al equipo a donde se merece.

Reticentes a caer en la irrelevancia, Realejos y Octavas se miden en Los Príncipes en busca de la grandeza perdida.