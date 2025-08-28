El Cisneros empieza con nueve novedades

El Cisneros Alter 25/26 echó a rodar ayer con el primer entrenamiento grupal en el pabellón Juan Ríos Tejera. A las 12:45, el plantel cisnerista escuchó las indicaciones del nuevo técnico, Miguel Rivera, y se puso manos a la obra. En la mente ya está la tercera temporada consecutiva de los tinerfeños en la Superliga Masculina, que arranca el próximo 25 de octubre ante el CV Guaguas.

Con caras conocidas como Fran Duque, Adrián Oliva, Nacho Roberts, Sergio Noda, Marco Carreño y Mateusz Frac; este Cisneros cuenta también con ocho fichajes: Fabián Flores, José Osado, Hugo López, Guillem Pont, Thomas Sleurink, Izunna Okafor, Víctor Andreu y Samuel Barrasa.

Miguel Rivera asegura que empiezan «cargados de energía e ilusión», pues «se trata de un proyecto renovado». Teniendo en cuenta que la pretemporada será larga, el equipo lagunero disputará varios torneos en las próximas semanas que «ayudarán a coger temperatura antes del inicio de la competición oficial». Eso sí, durante estos días «tocará dar a conocer el modelo de juego y trabajar sobre las cosas que sean necesarias durante el curso». Su nuevo lema: «el trabajo diario tiene que ser también la mejor arma».

Rivera llega a este inicio de curso con unas ideas preliminares, pero admite que «conforme pasen los días» irá conociendo a los jugadores «más en profundidad». Sin embargo, sí destaca que el Cisneros será «un equipo competitivo, trabajador y peleón para dar alegrías a los aficionados».

Por su parte, Nacho Roberts aseguró que se siente «motivado por arrancar y por empezar a trabajar» en una pretemporada que «servirá» para que el grupo se ponga «a tono físicamente» y se «empape de las ideas del nuevo entrenador». Con el objetivo no solo de igualar lo que ha venido logrando recientemente el club, sino de «dar un pasito más», el colocador argentino subraya que «los rivales se encontrarán con un equipo con buena química y muchas ganas de darlo todo».

Hay plantilla, cuerpo técnico y afición para que la temporada 25-26 sea un éxito rotundo. La primera piedra se puso ayer.