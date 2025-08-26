Un proyecto respaldado por 15 años de historia

Volver a codearse con los más grandes de España. Ese es el objetivo que se fija el CV Tenerife Libby’s La Laguna en su decimoquinta travesía en la cúspide del voleibol español, inaugurada ayer con el primer entrenamiento en el Pablos Abril.

El conjunto lagunero, que comienza a engrasar su maquinaria de cara al arranque de la Liga Iberdrola –el próximo 11 de octubre, en casa frente al Alcobendas– encara una temporada marcada por una profunda reconfiguración de su plantilla, la llegada de un técnico de renombre como el argentino Guillermo Orduna y la pesada losa de no participar este año en competición europea.

Itziar López, una de las nuevas incorporaciones, durante el entreno. | CV HARIS

Entusiasmo desbordante, con jugadoras, cuerpo técnico, autoridades y patrocinadores arropando un proyecto que enarbola el lema 15 años creciendo contigo, ese fue el ambiente que impregnó el arranque del CV Haris 25/26.

Tomó la palabra el presidente David Martín para dar la bienvenida, subrayando que «este recorrido en la élite no se entiende sin el sostén institucional del Cabildo de Tenerife, del Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna y, por supuesto, del respaldo constante de patrocinadores como Libby’s Canarias».

La jornada ejerció de carta de presentación para una plantilla prácticamente rediseñada. Además del estreno del nuevo estratega, los focos también apuntaron a las incorporaciones de este verano: la gallega Caroline Camino, la estadounidense Emily Zinger, la marroquí Nada Essaiadi, las catalana Jessica Akamere e Itziar López y la polaca Rozalia Hnatyszyn. Ausentes, eso sí, tres jugadoras de peso –la argentina Antonela Fortuna (también fichaje) y las renovadas Quinn Pelland y Marga Pizá–, todas inmersas en el Mundial con sus selecciones nacionales.

La entidad lagunera, que competirá con equipos de la base en la Primera Nacional tanto en categoría masculina como femenina, apostará por una «mayor presencia canaria en el primer equipo», según recalcó Martín, que además subrayó que la escuadra isleña «luchará» con el nombre de Tenerife para «tratar de llegar lo más lejos posible» en la Liga Iberdrola y «soñar con algo grande».

En esta línea, el máximo dirigente afirmó que se ha forjado «un buen grupo humano, y la palabra de este año será comunidad». «El Pablos Abril debe convertirse en un pabellón donde consigamos esa comunidad entre cantera y primer equipo», sentenció.

En el plano deportivo, la gran puesta de largo llegó de la mano del veterano estratega argentino Guillermo Orduna, que afronta su primera aventura en el banquillo blanquiazul y señaló que inicia «una etapa de evaluación y diagnóstico». «Confío plenamente en el grupo que se ha conformado. Hay transformaciones, incorporaciones clave y comenzamos la edificación de un equipo», afirmó.

De cara a la temporada 2025/26, explicó que el conjunto «ha estado entre los primeros y llegando al playoff, ese es el objetivo para este año», y se muestra «motivado y con muchísimas ganas». «Se ha formado un buen grupo, con una fusión de jugadoras veteranas y jóvenes, y es un desafío importante», declaró tras dirigir su primera sesión.

Por su parte, la líder indiscutible de la escuadra blanquiazul, Yeisy Paola Soto, subrayó la pasión y la motivación que impregnan a la plantilla. «Somos una plantilla prácticamente nueva y trabajaremos muy duro. Las expectativas están muy altas, en correspondencia al trabajo que hagamos, pero tenemos un equipo que viene con hambre de conseguir títulos y trabajaremos para ello», concluyó la central.