El reto de las gemelas tinerfeñas Marton: intercambiar sus oros

El pasado 9 de agosto se cumplía un año del oro de Viviana Marton en los Juegos de París. Unos días antes de aquel sonoro éxito de la húngara nacida en Tenerife, su hermana Luana colgaba en sus redes –y durante su concentración en la Isla– un vídeo en el que vaticinaba la proeza. «Aquí está la próxima campeona olímpica», decía, señalando a Vivi, la que un año antes había logrado el oro en el Mundial. Ahora, ambas quieren ampliar esta particular condición de pitonisas.

«Mi pronóstico es que Vivi, no sé cuándo ni quiero decir fechas, también será campeona del mundo», afirma Luana, segura de poder materializar esa especie de trasvase de oros. «Y yo, pues creo que también puedo ser campeona olímpica. Por ahora veo una doble oportunidad, en Los Ángeles y en Australia», añade.

Vivi y el cambio de roles

Y su gemela Viviana recoge el guante. «Sí, claro, ahora hay que cambiar los roles. Yo tengo que ser campeona del mundo y ella campeona olímpica», responde con rotundidad». «Las dos trabajamos juntas y nos ayudamos en todo. Si seguimos en este camino podemos lograr lo que queramos», añade Vivi.

Al menos en Tenerife las condiciones han sido las ideales para ello. "Me encanta volver a Tenerife. Siempre es el lugar perfecto para entrenar y a la vez estar bien centrados", reconoce la oro olímpico, que admite "estar llevando perfectamente" el peso de la fama.

Luana Marton ejecuta una patada con Viviana de sparring. / María Pisaca

"Está claro que se ha notado el cambio después de los Juegos, y cuando estuve en Hungría vi que la gente ya reconoce quién soy y entienden de un deporte que algunos ni conocían. Creo que lo he gestionado bastante bien; me gusta el ambiente que se ha generado y que la gente en la calle te felicite y te dé la enhorabuena", expresa Viviana.

Para ella llega un escenario con el que ya tuvo que lidiar su compañera de club Adriana Cerezo: que la fama y una posible presión no le afecten en el tatami. Vivi, al menos en su discurso, se sacude cualquier tipo de peso adicional. "La verdad que no pienso en ningún momento en la presión. Los Juegos Olímpicos ya es un campeonato del pasado, y ahora toca el Campeonato del Mundo, que es otra historia. Habrá muchísimas competidoras de muy alto nivel, pero yo voy a ir con la misma mentalidad de siempre, a centrarme en mi trabajo y a darlo todo en cada combate", relata con convicción.

Luana, de menos a más

En un discurso muy similar, en lo que a firmeza se refiere, se desenvuelve su hermana Luana, que ya sabe lo que es colgarse, en 2023, el oro mundialista. "Cada día me voy sintiendo mejor, y la preparación va muy bien. Voy con la mentalidad de hacer lo que yo sé, y si seguimos trabajando al cien por cien creo que tendré posibilidades de ganar otra vez”, relata.

Como el resto del Hankuk. Luana también se muestra encantada por regresar a la tierra en la que nació. “Siempre me siento súper bien aquí. Por todo, por el clima, por la playa, porque podemos descansar... Nos lo pasamos muy bien, entrenamos genial y notamos que mejoramos mucho”, admite Lua.

Ambas, en nuevos pesos

Pero al margen de la preparación habitual para una gran cita internacional y tener que lidiar con cierta presión que pudiera generarle la etiqueta de favoritas, las hermanas Marton añaden otro punto de dificultad en su reto: aspirar a todo dentro de un peso diferente al habitual en sus competiciones más recientes.

Así, Viviana, que ganó el oro olímpico en -67 kilos, bajará ahora de nuevo a los -62. La ganadora en la cita de París ya se mueve actualmente entre los 63 y 64 kilos, por lo que superar el trámite de la balanza no debería suponerle mayor esfuerzo.

Suvi Mikkonen observa las evoluciones de Viviana durante un entreno en Tenerife. / María Pisaca

Su hermana Luana traza el camino inverso. Todos sus éxitos, incluido el oro en el Mundial de 2023, y el bronce en el Europeo de 2024, le llegaron en la división de menos de -57 kilos. Ahora, su propósito es hacerse más grande y combatir en -67 kilos. Su entrenadora Suvi Mikkonen la ve capacitada para ello.

También estaba convencida de las opciones de Viviana en los Juegos, y no falló. En el Mundial de China jugará con dos cartas y cuando se le pregunta por un posible doblete, una sonrisa se dibuja en su cara.