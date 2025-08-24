Javier Favarel, el argentino presidente y jugador del Güímar que llegó a entrenar junto a la 'Brujita' Verón

Presidente y jugador del Atlético Unión Güímar. Así son las cosas para Javier Favarel desde principios de julio, cuando asumió la dirección del club tras el paso al costado de Carlos Romero. La 25/26, su sexta temporada en el césped del Municipal de Tasagaya y primera en los despachos, comenzó por todo lo alto con una manita al Sauzal (5-1) que vale el liderato.

Favarel valora con entusiasmo el comienzo de curso del equipo que capitanea... y que preside. Lo hace con alegría y, también, con un marcado acento argentino. Javier nació en Rosario (1991) y, con solo 13 años, se marchó a la residencia de jóvenes talentos de Estudiantes de La Plata, en donde estuvo hasta los 21, cuando se fue a jugar a Uruguay (Sud América y Deportivo Maldonado) para luego regresar a Argentina (seis meses en el Sol de Mayo) y, finalmente, dar el paso de emigrar a Inglaterra.

En el frío de las otras Islas, las británicas, fichó por el Whitehawk, un modesto club de Brighton & Hove. Lejos de su Argentina natal, el rosarino no se encontraba cómodo y, de la mano del presidente del Marino, Paco Santamaría, aterrizó en Tenerife. Del Marino al Buzanada y del Buzanada al Güímar, un club que le “encantó” desde “el día uno”. Y hasta hoy. Siendo todavía un niño, los 400 kilómetros que hay desde Rosario a La Plata eran para él un universo de distancia. Ahora, a casi 9.000, ha encontrado su sitio.

Alineación del Atlético Unión Güímar en el duelo de la primera jornada de Liga. / AUG

Su llegada a la Presidencia

Que el argentino asumiera la responsabilidad de ponerse al frente de un histórico ahora en Preferente y aspirante al ascenso no es casualidad. Primero, porque siempre tuvo especial afinidad con su antecesor y, segundo, porque la idea de gestionar ya rondaba su cabeza desde tiempo atrás. “Carlos me venía comentado que estaba ya un poco cansado y quería dar un paso a un lado. Yo le decía que me esperara unos años. Él tomó la decisión de dejarlo ahí fue donde dije: 'Ahora o nunca'. Él se ofreció a guiarme, y lo está haciendo. Así empezó esta aventura. Siempre he estado ligado y siempre me gustó la idea, aunque no sé si tan pronto”, relata el protagonista.

A Favarel, un mediocentro que también puede jugar de defensa (suelta una risa cuando explica que le gusta tener la pelota pero de vez en cuando toca dar alguna patada) le toca liderar al equipo en el campo y al club en los despachos. “Es un trabajo que demanda mucho tiempo, sobre todo esas cosas que no se perciben, pero que se deben trabajar. Eso hay que sumarlo a que tengo mi trabajo personal. Me encargo de la parte logística de una importante marca de zapatos [Skechers] en Canarias... Ya le dije a Carlos que no sé como hacía, pero debía tener dos vidas y no una sola”, explica responsabilizado.

Armonizar las tres facetas cuesta, pero se intenta. “Este año quiero seguir compitiendo porque me siento bien y en forma y no quiero dejar de jugar. También es una realidad que cuando estoy entrenando o jugando... es que el fútbol es mi vida. Ahí te olvidas de todo, ayuda mucho a despejar la mente. Necesitas ese equilibrio”, razona el futbolista. Javier, que fue titular en la primera jornada de Liga, aclara que el entrenador Juan Alonso no se va a ver nunca comprometido con él. “Si juego, será porque estoy bien. Soy muy exigente conmigo mismo y los compañeros también lo saben. Claro que me hacen alguna broma, pero me conocen bien, saben la clase de persona que soy y que quiero lo mejor para el club. Eso no va a cambiar”.

Entrenó con la 'Brujita'

Ahora en el fútbol modesto, Favarel llegó a saborear las mieles del profesionalismo en Estudiantes de La Plata. Se asomó al primer equipo justo en la época en la que el club platense se coronó campeón de la Libertadores de la mano de Diego Pablo Simeone y llegó a hacer la pretemporada ya en la etapa de Alejandro Sabella (subcampeón en el Mundial de 2014 con Argentina) en el banquillo. “En aquel plantel estaba la 'Brujita' Verón. De veterano no tenía nada [advierte el rosarino], es el mejor jugador que he visto de cerca en mi vida. Y no solo su talento, era lo que representaba en sí. Llegó en su mejor momento y sacó a Estudiantes campeón de América”, relata con orgullo.

“Tuve la suerte de vivir siempre del fútbol hasta que tomé la decisión de venir a la Isla. No fue solo un lujo, sino que trabajé para ello durante muchos años yéndome tan pequeño de casa. Soy un agradecido al fútbol porque para mí ha sido una escuela de la vida. He ahí el porqué tomo el riesgo de asumir el cargo de presidente. Al Güímar llegué en Tercera y descendimos, mi reto personal es devolver al club al lugar en el que merece estar. Si lo puedo hacer como jugador, bienvenido sea, si es como presidente, también. Hasta que el club no vuelva a Tercera División, ahí seguiré yo”, concluye.

La Preferente, con sabor a Tercera

Líder la Preferente Tinerfeña una vez concluida la primera jornada del campeonato, Favarel no esconde que el objetivo del Güímar es "estar lo más arriba posible". "Por suerte empezamos bien. Con nuestra gente, para demostrar que estamos con la intención de hacer las cosas bien, pero es que son 42 jornadas y esto va paso a paso. La mitad de la plantilla es nuevo y hay que conocerse, necesitamos tiempo. Empezar con una victoria es una satisfacción, y más en mi caso, que era mi debut como presidente y, además, me tocó jugar".

La ambición, no obstante, merece un matiz: "Es una categoría cada vez más dura y con mejores jugadores". El motivo es simple, si hay menos clubes tinerfeños en Tercera, habrá más proyectos potentes en Preferente. "Hay equipos con presupuestos muy altos y se acaba notando la diferencia. Ha habido un salto de calidad. Yo creo que eso te exige más y hace que suba el nivel de todos. A mí me gusta la exigencia. Si queremos lograr el objetivo, tienes que tratar de ser el mejor", cuenta el argentino desde la faceta de presidente.

Siendo el Güímar uno de los aspirantes, el gran favorito es el Laguna, que se estrenó con un contundente 0-4 en el campo del Bahía de Santiago (La Gomera). "Ni siquiera diría que es el rival a batir, creo que tienen la obligación de ser primeros. Yo lo veo de esa manera, por plantilla y por presupuesto. Ojo, no es una crítica, yo estoy encantado porque, como dije antes, creo que van a dar un salto de calidad a la categoría. Están a un nivel superior. Eso no quita que en el fútbol puede pasar cualquier cosa", apunta Favarel.