El Hankuk, uno de los clubes más relevantes a nivel mundial, regresa a su particular paraíso de Tenerife

Por tradición, obligación o simplemente como una continuación a un proceso que tan excelentes resultados le ha reportado en los últimos años. Un verano más el Hankuk, hoy por hoy uno de los clubes de taekwondo de mayor nivel a nivel mundial, ha elegido el sur de Tenerife como sede para su concentración estival. En esta ocasión con el Mundial a celebrar en China dentro de dos meses como reto más cercano. Con Jesús Ramal y Suvi Mikkonen a la cabeza, el Hankuk he tenido una vez más –como viene haciendo desde 2016–, durante los últimos 12 días, el IES Ichasagua como centro neurálgico de operaciones. Un stage de casi 30 personas con la campeona olímpica –y tinerfeña de nacimiento– Viviana Marton, su gemela y campeona mundial Luana, y la plata en Tokio 2020 y doble oro europeo Adriana Cerezo a la cabeza.

Los integrantes del Hankuk concentrados en Tenerife estos últimos días / María Pisaca / MARIA PISACA

Ellas han pasado a ser solo la punta de un iceberg dentro de un plantel de primera categoría. Y es que el club de San Sebastián de los Reyes se presentará en el próximo campeonato del Mundo con hasta 10 taekwondistas, de los que ocho han estado en Tenerife. Son los casos del irlandés Jack Woolley, la catarí Noor Nizar, el portorriqueño Alejandro González, así como los españoles Jesús Fraile, Laura Rodríguez y Lena Moreno.

Lena Moreno, la última perla

Moreno es la última perla descubierta por la factoría Hankuk, si bien la de Guadalajara ya tenía antecedentes familiares en este deporte: su abuelo es maestro de la disciplina, y su madre Sonia fue olímpica en Atenas 2004. «La tapada que ya no lo es tanto porque ha despegado y se ha ganado un sitio entre la élite», según la califica Ramal.

Jesús Ramal da indicaciones a sus pupilos. / María Pisaca

Una ascensión meteórica traducida en varios títulos continentales en categorías inferiores y en el oro en el reciente Open de Charlotte, perteneciente al Grand Prix. Irrupción que el Hankuk olió a la distancia, por lo que el mismo día que Lena cumplió los 18 años, el 26 de julio de 2024, le firmó –durante su estancia en Tenerife– un contrato de formación hasta los Juegos de Los Ángeles 2028.

Esa unión fue el relanzamiento para una promesa que durante un tiempo había dejado de lado la modalidad en la que, genéticamente, estaba predestinada a brillar. «Si ahora mismo hubiera un parón y se tuviera que hacer un preolímpico, por España irían Adriana y Lena», afirma con rotundidad Jesús Ramal.

Lena Moreno lanza una patada durante uno de los entrenamientos. / María Pisaca

La aparición en escena de Moreno y los recientes éxitos de las gemelas Marton sitúan al Hankuk en la élite mundial. Un listón tremendamente elevado, pero que, gracias a su diversidad, ayuda a que la presión, «que siempre está ahí, y más cuando se acercan las grandes competiciones», se reparta y no recaiga sobre una sola deportista.

Cómo canalizar la presión

Un peaje que al Hankuk le tocó vivir desde el verano de 2021 tras la plata olímpica de Adriana Cerezo. «Con ella no fue solamente esa presión que tú te pones por todo lo que te rodea, sino que aquello fue un boom con el que Adriana subió quizá tan arriba como Carolina Marin o Lidia Valentín; reclamada en todo momento por la prensa, y tratándola como una estrella del deporte nacional», explica su maestro.

Por ello, en el Hankuk se han armado de paciencia a la vez que han explorado «un poco el sistema para ir aprendiendo un poquito sobre ella; lo que no se quiere y lo que sí de cara al futuro», comenta su coach, que ve a su pupila «canalizando cada vez mejor» todo aquello que le rodea «dentro de un deporte que no es noticia cada fin de semana, sino en el que todo se juega cada cuatro años».

Una orientación adecuada que ha contado con la ayuda del oro olímpico de Viviana Marton, que de forma paralela ha sacado un tanto del foco a su compañera de gimnasio. «Le viene bien porque así no tiene que ser ella el centro de atención y de todas las ruedas de prensa y entrevistas. Si tienes dos o tres estrellas todo se oxigena un poco», argumenta Ramal. Diversidad en la que Vivi y también su hermana Luana, se han podido desenvolver mucho mejor. «Al no estar en Hungría lo han gestionado un poquito más tranquilamente», explica el máximo responsable del Hankuk.

Diferencia entre Juegos y Mundial

Éxito y posterior experiencia en su gestión que en dos meses pasarán una nueva reválida, en este caso en el Mundial de China. Un torneo que, según Ramal, nada tiene que ver con lo que se vive en unas Olimpiadas. «Es diferente», afirma. «Los Juegos son un circo mediático, con todo el estadio lleno, toda la gente, toda la prensa, solo se clasifican 16...», reseña antes de reconocer, eso sí, que «a nivel técnico es más complejo el Mundial porque están todos los países y hay más deportistas». Y como ejemplo, el caso de la otra Marton, Luana, que para ser campeona en 2023 «tuvo que hacer seis combates, todos de eliminación directa y sin repesca».

Luana Marton lanza una patada ante su hermana Viviana. / María Pisaca / MARIA PISACA

Y para poder dar continuidad a esos excelsos resultados más recientes, y tras un inicio de verano de lo más ajetreado –con competiciones y clinics en Nueva York, Florida, Charlotte y Grecia– el Hankuk se ha recluido en su tradicional retiro estival, Los Cristianos, y más concretamente el pabellón del IES Ichasagua. Pero más que un destierro, para ellos es «volver al paraíso».

Exigencia en el paraíso

Convivencia exigente y a la vez distendida en un «entorno que es ideal para los deportistas gracias a la tranquilidad y a que no existe ninguna interferencia para ellos». Pese a disfrutar de otras actividades paralelas como «el beach voley y varios ratos de diversión en la playa», en el stage del Hankuk en Tenerife el taekwondo «ha estado presente casi 24 horas al día».

Y es que al margen de las sesiones sobre el tatami, también hubo otras de gimnasio y diversos tipos de entrenos que no se prestan tanto en un día a día habitual. «Analizamos vídeos de combates, hacemos propuestas de trabajo y exploramos lo que se podría llamar I+D, ya que probamos técnicas, buscando pequeños detalles que les pueden hacer marcar la diferencia», reconoce Ramal.

La réplica del oro como gratitud a Leopoldo García Repiten una y otra vez los encargados y deportistas del Hankuk que en sus entrenos en el IES Ichasagua no les falta el más mínimo detalle que garantice un confort total. Y de ello, el principal responsable es Leopoldo García, maestro del club Samguk de Cabo Blanco, y anfitrión de Ramal y los suyos en cada una de sus visitas a la Isla en esta última década. A modo de agradecimiento esta vez el Hankuk hizo entrega a García de una réplica de la medalla de oro conquistada en los Juegos de París 2024 por Viviana Marton, cuyos días previos a la cita de la capital gala los pasó entrenando en Tenerife. En el acto estuvo presente, entre otros, el vicepresidente de la Federación Canaria, Ciro Noda.

Además, en esta concentración la dirección del Hankuk llevó «a cabo reuniones individuales a modo de coaching deportivo» con los taekwondistas, a los que incluso se les generó «un checklist para comprobar si han dormido bien, si han hecho algo de meditación, si han llevado a cabo ciertos ejercicios preventivos...». Todo, con un fin principal: «Hacer equipo y que estén concentrados en entrenar mientras disfrutan. Que no sientan en un futuro que han perdido los veranos de sus vidas», afirma su máximo responsable.

Cuidar la cantera y aportar valores

Filosofía de la que es partícipe no solo el grupo de élite del Hankuk, sino también un grupo de seis pequeñas, la mayoría todavía cadetes, que también formaron parte de la concentración. Como en su día le tocó vivir a Adriana Cerezo. «Estar aquí es un regalo para ellas, a la vez que van observando a las mayores cómo se comportan, cómo entrenan, su espíritu... Al final todo eso se pega. Además, las mayores son mentoras de las pequeñas y así se sienten más apoyadas», revela Jesús Ramal.

Es, la de mimar a la cantera, una de las aristas más sólidas de una forma de entender el taekwondo, la del Hankuk, que por el momento admite poca discusión. Sobre todo en lo que a resultados se refiere. «No todo es enfocarse a las medallas; es el crecimiento personal, las riquezas que adquieres, la motivación que se genera en ti, e incluso ser ejemplo e inspiración para cualquier ámbito de la sociedad, mostrándonos como gente saludable, que tiene objetivos, que planifica... valores», argumenta Ramal. El Mundial de China, siguiente estación para ratificar el camino.