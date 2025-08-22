El sueño olímpico del BMX se forja desde Tenerife

Durante cinco intensas jornadas, San Cristóbal de La Laguna se ha convertido en el epicentro del BMX español. El Pro BMX Clínic Ciudad de La Laguna –impulsado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento, en alianza con la Federación Canaria de Ciclismo y el club BMX T-Riders– culminó ayer con un balance que su figura estelar, el actual seleccionador nacional Pierre Henry Sauze, no duda en calificar de «increíble».

Más que una cita deportiva, una incubadora de talento, inspiración y visión de futuro para una disciplina que aspira a afianzarse en el escenario internacional, el clínic congregó a decenas de jóvenes riders canarios que, a lo largo de la semana, se entrenaron bajo la tutela de referentes como Pablo García, primer español en alcanzar unas semifinales de la Copa del Mundo élite; Carla Gómez, subcampeona de Europa junior; y el propio Henry. El técnico francés, que ya había pisado la Isla en una anterior concentración, aseguró sentirse muy satisfecho por volver: «Estoy contento de venir aquí, muy contento», recalcó.

Encargado de orquestar la preparación de la selección española rumbo a las grandes citas internacionales –con los Juegos Olímpicos en el horizonte–, Sauze se topó en Tenerife con un plantel de pilotos que le sorprendió «positivamente». En sus propias palabras, se ha encontrado con «un grupo de niños con una base técnica muy buena, que tienen mucha motivación», aunque matizó que «tienen que seguir trabajando porque en el alto nivel hay que trabajar siempre».

Pierre Henry Sauze. / El Día

Más allá de su dimensión técnica, el clínic también cumplió con el propósito de detectar la detección del talento isleño emergente. Explica Sauze que, como seleccionador, le resulta determinante conectar directamente con quienes podrían integrar la élite en un futuro no tan lejano: «Mi objetivo es el de trabajar con los juniors, élites, sub 23, pero también tengo que preparar el futuro». De hecho, reveló que este tipo de encuentros enriquecen su labor, ya que le permiten «ver más pilotos jóvenes» y le «ayuda» en su trabajo.

A pesar del entusiasmo, el especialista también reconoció que existen retos que deben afrontarse con urgencia. Al ser preguntado por el nivel canario en comparación con otras regiones de España, hizo mención a la pista de La Laguna que, si bien operativa, requiere una renovación que permita elevar el nivel técnico. «El circuito está bien, pero hace años que no lo han cambiado», reflexionó.

Aunque el déficit de infraestructuras no se limita a Canarias. Apunta Sauze que el gran escollo a nivel nacional es la ausencia de pistas con rampas de 8 metros, imprescindibles para pulir a los riders de cara a los Juegos Olímpicos. Una limitación que obliga a programar estancias en el extranjero, principalmente en Francia y Portugal, donde sí existen rampas de ese nivel.

Camino a los Juegos

«Mi objetivo número uno es que alguien se califique para los Juegos Olímpicos». Con la vista puesta en Los Ángeles 2028 y en Brisbane 2032, las grandes «obsesiones» del seleccionador, Pierre Henry Sauze ya ha trazado una hoja de ruta en la que la internacionalización del entrenamiento se convierte en la piedra angular. «Vamos a pasar tiempo en el sur de Francia, donde hay una rampa de 8 metros». Un roce de alto nivel que, sumado al compromiso institucional, sustenta el plan de crecimiento del deporte: «La Federación Española está muy motivada para apoyar y ayudar al BMX, y hay ganas de hacerlo bien en el futuro».

Tras echar el cierre en San Cristóbal de La Laguna, ya hay nuevos destinos programados. Adelanta Sauze que «después de este clínic la selección nacional va a hacer una concentración en Portugal para entrenar en un circuito de 8 metros, un circuito olímpico». Un tipo de iniciativas que allanan el camino para que élites, sub 23, júniors y cadetes se familiaricen cuanto antes con los escenarios de máxima exigencia del circuito internacional.