La cantera de campeones que arrasa en el vóley playa español

Una filosofía de desarrollo que ha transformado la forma de entender la cantera en Canarias. El Sideout Tenerife, club de vóley playa, vivero de talento y taller de excelencia, se ha situado en la primera línea nacional gracias a un modelo de trabajo artesanal, de paciencia y de constancia. Su más reciente gesta es la conquista del Campeonato de España Sub 21 Femenino, firmada por la dupla formada por Keyra Van Laer y Violeta Sena, pero detrás de ese oro hay un entramado mucho más amplio, que incluye títulos en categorías Sub 17, Sub 19 e incluso en benjamines en pista, reflejo de una maquinaria formativa que no para de crecer.

En el Nacional Sub 21, el periplo de Keyra y Violeta fue arrollador. No cedieron ni un solo set en la fase de grupos, arrasaron en los cruces y solo en semifinales se vieron obligadas a forzar un tercer set para doblegar al CV Higuerón Resort. En la final, otra victoria incontestable: 21-14 y 21-17. En su primera vez como pareja, una compenetración fulminante, casi natural, rubrica un resultado que ya forma parte de la historia.

Para Yoyi Luis, alma mater del club y director de entrenamientos, el oro adquiere un valor singular. No solo por afianzar el ascenso meteórico del Sideout, sino porque una de las campeonas, Keyra, es también su hija. Un lazo emocional que no le resta objetividad al análisis. Yoyi subraya que esta victoria llega en un instante clave para las jugadoras, porque «se les están acabando ya las balas en la recámara». Superado el ciclo Sub 21, se avecina el salto a la categoría sénior, y lograr un título en este «tramo final» de las categorías inferiores supone, para él, un epílogo inmejorable.

Legado de un entrenador

Más allá de lo emocional, su satisfacción emana de una convicción casi pedagógica. Cada triunfo valida un método de cantera que funciona. «Hay mucho trabajo detrás», subraya Luis, y añade que el secreto reside en que los grupos de entrenamiento son «muy reducidos», lo que le permite volcar todo su conocimiento. «La única forma que veo de entrenar bien es hacerlo con grupos pequeños, con gente a la que pueda trasladar todo mi legado, todo lo que he conseguido en el vóley. Los dirijo con mucha dedicación, planifico lo que le falta a cada deportista y lo que pueden llegar a ser como conjunto una vez establecidas las parejas o los grupos», explica el artífice de la metodología del club.

En apenas un año, el Sideout Tenerife ha cosechado coronas en las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 21 de vóley playa, además de alzarse como campeón de España en categoría benjamín de pista. «Habrá alguien que piense que esto es sencillo, ni muchísimo menos», admite el propio Yoyi sobre unos resultados que aún le generan «cierto vértigo». Una combinación de asombro y orgullo que refleja la meticulosa labor gestada en la sombra y que ahora empieza a irradiar en todo el panorama nacional.

El equipo Sub 17 del Sideout Tenerife celebra su victoria nacional. / Sideout Tenerife

La clave, asegura, es que en cada sesión los jugadores están «todo el rato en contacto con la pelota». Se trata de que el balón nunca deje de circular y que cada niño atraviese constantemente la red, interiorizando los gestos que después ejecutarán en competición.

La visión de futuro

«Nosotros queremos crecer». El fulgurante éxito no empaña la visión de futuro del conjunto tinerfeño. Su ambición trasciende el establecimiento de una cantera referente en Canarias y apunta a catapultarla hacia escenarios tanto de ámbito nacional como internacional.

El reciente torrente de victorias bien podría servir como revulsivo. Para Yoyi, lo crucial no radica únicamente en alzar trofeos, sino en el significado que encierran, pues «todo esto es un impulso para hacerlo mejor si cabe». Su próxima gran meta es proyectar a algún jugador o jugadora del Sideout hacia un escenario de élite internacional. «Si no es una olimpiada o un campeonato del mundo, pues que sean unos juegos del Mediterráneo», comenta.

A largo plazo, su anhelo es el de participar en una liga nacional de clubes de vóley playa, una meta que catapultaría al Sideout a enfrentarse con las mejores estructuras del país. Desde esa plataforma vislumbran un camino todavía más ambicioso: «tratar de enrolarlo en lo que sería la Champions League» de la disciplina.

Por ahora, el oro Sub 21 femenino representa solo la cima de un vasto ecosistema de talento que se moldea día tras día en la arena, bajo la mirada atenta de un entrenador que conjuga la pasión con la maestría. Es el Sideout Tenerife un proyecto robusto, con resultados que ya lo respaldan y una visión que aspira a horizontes mucho más elevados.