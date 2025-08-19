El fútbol isleño, de luto «por un hombre esencial»

«El hombre más importante de la historia del fútbol tinerfeño». Con estas palabras se refería este lunes Sergio Batista a la figura «esencial» de Juan Padrón Morales, a quien le unía una gran amistad que cultivaron hasta sus últimos días. El ahora presidente del CD Tenerife Femenino subrayó con añoranza la relevancia y repercusión de la trayectoria del dirigente lagunero en sus muy diversas etapas.

En esta misma línea se expresó José Juan Gutiérrez, que ahora se queda junto a Santi como único superviviente «de un equipo precioso, que ya forma parte de la historia del Tenerife». Se refería el ilustre exblanquiazul a aquella alineación que, bajo batuta de Heriberto Herrera, pasó a los anales del representativo como una generación legendaria. La que dio a la institución su primer ascenso a Primera. «El fútbol y el deporte de Tenerife y Canarias están en deuda con don Juan», reseñó Gutiérrez, que lamentó la marcha de un compañero que le apadrinó en su salto al primer equipo.

En una nota, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó su pesar con estas palabras: «La familia del fútbol español desea transmitir sus más sentidas condolencias por la pérdida de Juan Padrón Morales, histórico futbolista y dirigente de nuestro deporte que ocupó la presidencia de la Federación Canaria de Fútbol y la vicepresidencia de la RFEF, además de ejercer como directivo de UEFA y FIFA».

Juan Padrón, durante su etapa como futbolista del Tenerife. / ACAN

En términos semejantes se manifestó la Tinerfeña, que quiso testimoniar sus condolencias y transmitir «su más sentido pésame a la familia y seres queridos de Juan Padrón», de quien destacó su larga etapa al frente de este organismo provincial. A estos mensajes de luto se sumaron el CD Tenerife, donde completó su larga etapa como futbolista; así como otros equipos de la geografía canaria como el CD Mensajero, Llamoro, Tenisca o Charco del Pino, entre otros muchos.

El club blanquiazul confirmó a través de sus medios oficiales que los jugadores de su primer equipo portarán crespones negros en su último partido de pretemporada, el próximo sábado en La Palma. Además, se guardará un minuto de silencio en su memoria en el próximo partido de liga que se disputará en el Heliodoro Rodríguez López.

Padrón, junto a Batista, presidente del CD Tenerife. / E. D.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, se refirió a Padrón como «una figura querida y respetada, un referente en el fútbol cuyo legado permanecerá en la memoria de todos».