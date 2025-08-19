Nauzet García, portero tinerfeño del Lincoln Red Imps: ''Intentaremos vivir otra noche mágica contra el Braga''

Una noche especial en Armenia. El meta tinerfeño Nauzet García y su Lincoln Red Imps de Gibraltar certificaron su billete para la próxima edición de la Conference League tras imponerse al FC Noah en la tanda de penaltis. Nauzet fue el héroe al detener el lanzamiento definitivo desde los once metros (6-5). Con esa victoria, el conjunto gibraltareño se garantiza su presencia continental, aunque este jueves (20:00 hora canaria) intentará tumbar al histórico Sporting de Braga, que parte como favorito, para estar en la próxima Europa League.

¿Ha sido la noche que siempre soñó en su carrera?

Sí, sí, es la más especial de mi carrera, por supuesto. Al final teníamos un objetivo, lo cumplimos y, bueno, una tanda de penaltis que será recordada para la historia. La verdad es que la llevaré siempre en mi retina.

¿Demasiados mensajes estos días?

La verdad que he recibido muchos mensajes, muchísimos: familiares, amigos, gente con la que he compartido vestuario que se han acordado de uno y lo han felicitado.

¿Pensó en noches como esta cuando se planteó ir a jugar a Gibraltar?

Sí. A mí, cuando me llaman desde aquí, me hablan de la idea de competir en Europa. El club había hecho una inversión, quería ir haciéndose un hueco en las competiciones europeas, tanto en Champions League, Europa League como en Conference League. Eso fue, en principio, lo que más me llamó la atención de venir aquí a Gibraltar.

Ha disputado ocho previas europeas y nunca se le había dado. Hasta ahora.

Sí, exacto. Al final, uno desde muy chiquitito tiene el sueño de competir al mayor nivel posible. Sí que es verdad que parecía que se había alejado un poco, pero llegar aquí a Gibraltar me ha hecho volver a entrar en esa dinámica, en esa rueda. Competimos en Champions, creo que lo hicimos muy bien, pasamos la primera ronda. Sí que es verdad que nos tocó el Estrella Roja y es muy difícil competir contra un club de ese nivel y esas características. Pero sabíamos que íbamos a tener nuestra oportunidad contra el Noah. Sabíamos también del potencial que tenían, porque al final era un equipo que el año pasado había jugado la Conference, que había competido con clubes como el Chelsea, e incluso había ganado partidos en la fase de grupos. Pero creo que supimos jugar nuestro partido, lo llevamos a nuestro terreno y, al final, conseguimos pasar la eliminatoria.

¿Se puede explicar con palabras lo que sintió al detener ese penalti?

Pues es complicado, es complicado describirte lo que sentí, porque al final fue una sensación de adrenalina. Sabía que era el momento de salir, de parar… No sé cómo explicarte, sabía que era el momento adecuado, en el día indicado y a la hora indicada. Tuve la suerte de lanzarme hacia ese lado, pararlo, y la sensación de después fue increíble, casi indescriptible. Yo empecé a correr por el campo, empecé a acordarme de mi familia, de mi gente, la que ha estado siempre ahí a mi lado… Y bueno, la verdad que se me salieron las lágrimas en el momento y, recordándolo, se me ponen los pelos de punta.

Puestos a soñar en grande, ¿por qué no ir a por el Braga?

Sí, sabemos, evidentemente, de la dificultad de la eliminatoria. Sabemos también el potencial que tiene el Braga, compitiendo en Europa, compitiendo en Champions League contra clubes como el Real Madrid. Estamos hablando de futbolistas como Joao Moutinho, Pau Víctor, jugadores que han estado a nivel top mundial. Y bueno, intentaremos jugar nuestras bazas también, intentar llevar el partido a nuestro terreno, ser protagonistas también un poco con balón e, intentar, sobre todo, disfrutar de la experiencia, de la eliminatoria y vivir una noche mágica también.

¿Esta eliminatoria contra el Braga se vive más como un premio o como una oportunidad real de hacer historia?

Sí, sí, nosotros tenemos claro que vamos a competir al máximo nivel que podamos dar. Como te digo, sabemos de la dificultad de la eliminatoria, pero creemos que podemos ponerle las cosas muy difíciles, y eso es lo que vamos a intentar.

Después de la clasificación han llegado mensajes a las redes del Lincoln desde todas partes del planeta. ¿Le enorgullece ese reconocimiento?

Bueno, lo que puedo decirte es que ahora mismo Gibraltar es una fiesta. Lo que hemos conseguido es historia, algo que, para que vuelva a ocurrir, seguramente tendrá que pasar mucho tiempo. Y la verdad es que hemos recibido mensajes de todas partes: de Serbia, por ejemplo, de aficionados del Estrella Roja, de aficionados del Vikingur. Y bueno, al final valoran nuestro trabajo, el esfuerzo que hemos hecho, y, quieras o no, se agradece con toda la gratitud posible.

El domingo levantó la Supercopa del país. No para.

Sí, bueno, llegamos el viernes, solo pudimos entrenar el sábado y el domingo ya estábamos compitiendo de nuevo. Competimos contra un equipo que también ha jugado previa de Conference este año. Pero al final es un título, era una final y la verdad que fue todo muy bien: conseguimos la victoria y levantar la Supercopa.

Y todo esto antes de que arranque siquiera la liga.

No es lo normal, la verdad, pero sí es cierto que empezamos la pretemporada muy pronto, siempre hacemos una pretemporada bastante larga porque sabemos que al principio, con las previas de competición europea, se acumulan muchísimos partidos y minutos. Luego, durante el año, la carga baja un poco, pero este año es diferente hasta diciembre por el tema de la Conference.