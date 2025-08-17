Formar porteros… y personas

En Santa Cruz de Tenerife, a miles de kilómetros de su Lecce natal, un italiano ha encontrado una segunda vida consagrada por completo al fútbol y, en especial, a la posición de portero. Se trata de Gabriele Cirillo, un exguardameta que llegó a compartir vestuario con figuras como De Sanctis y Di Natale en el Udinese y que hoy lidera un proyecto singular: su propia academia de porteros, Mi Mundo Portero.

¿Y qué hace un exportero de la Serie A forjando talentos en Tenerife? La respuesta no es sencilla y hunde sus raíces tanto en la vocación como en el pasado. Cirillo, con 35 años, acumula vivencias que bien podrían pertenecer a varias vidas. Y al escucharlo hablar, se entiende por qué eligió reinventarse en la Isla, lejos de la élite, pero muy cerca del alma del fútbol.

Su idilio con la portería nace en la infancia, con apenas seis años. Para él, colocarse bajo los tres palos nunca fue una opción secundaria, sino un destino. «Los guantes eran como la capa de los superhéroes», recuerda. A los trece fue invitado a realizar una prueba con el Udinese, y el resultado fue sobresaliente. Durante años, formó parte de la cantera de un club que entonces –y todavía hoy– transita por la cúspide del fútbol italiano. Tuvo el privilegio de entrenar con el primer equipo y ser convocado para tres encuentros de la Copa Italia.

Pero el destino, cruel, dinamitó a los 16 años un camino que parecía abierto de par en par con una lesión. «A esa edad, un portero lesionado no interesa a nadie», admite. Su trayectoria deportiva quedó relegada a divisiones inferiores, mientras se volcaba en los estudios. Pero nunca perdió la fascinación por el arte de custodiar la portería.

Ya en su madurez, sin oportunidades laborales en Italia, Cirillo desembarcó en Tenerife «para buscarse la vida». Titulado en informática, en la Isla vislumbraba un porvenir estable, pero lejos del verde del césped, con un empleo que, en sus propias palabras, le «podía haber permitido jubilarse perfectamente». No obstante, su día a día, consumido por jornadas interminables, lo llevó al borde del colapso.

«Muchas veces regresaba al trabajo a las ocho o nueve de la noche con nada en el estómago salvo un café de la mañana», confiesa. La situación tocó fondo cuando padeció un bloqueo intestinal causado por el estrés. Episodio que fue el detonante de un giro radical: «Me pregunté: ¿Qué voy a hacer con mi vida? y decidí volver a mi pasión, el fútbol».

De esa crisis personal nació Mi Mundo Portero, una academia que en pocos años ha forjado a más de 50 guardametas de edades diversas, desde niños de ocho años hasta jugadores regionales.

Su propuesta metodológica es innovadora. Cirillo rechaza de llenos los entrenamientos tradicionales en los que «uno trabaja mientras los demás esperan en fila». «Ese método no lo quiero. Nosotros entrenamos lo que los otros entrenadores no entrenan», verbaliza. En su modelo, varios porteros trabajan simultáneamente, lo que multiplica las posibilidades de aprendizaje y corrección en menos tiempo.

Pero no se trata solo de técnica. También hay un profundo componente formativo, casi pedagógico, que viene de una familia de maestros. «Mi abuelo, mi abuela, mis padres y mi mujer son profesores. Creo que heredé esas armas para enseñar», explica. Y esa herencia educativa se refleja en su enfoque: «Nosotros no entrenamos porteros, nosotros formamos personas que serán porteros».

Enseñar a gestionar la presión

Uno de los aspectos que más trabaja con sus pupilos es la gestión emocional. No basta con reflejos o técnica; «el carácter» define al guardameta. «Nosotros vemos el portero que serás, no el que eres ahora», dice. Y subraya la importancia de cualidades como la constancia y la resiliencia: «He visto porteros brillantes técnicamente, pero que tras un gol bajaban la cabeza. Eso no son buenos porteros».

Para potenciar esa faceta, su método incorpora ejercicios teóricos. En el segundo entreno, impone «la obligación de estudiar en casa. Por ejemplo, qué es la resiliencia».

Un presente en construcción

Aunque su proyecto ya goza de una creciente notoriedad, Cirillo puntualiza que aún está en plena etapa de consolidación, «esperando los papeles para poder oficializar la academia». «Ahora mismo funciona sin ánimo de lucro, y no estoy cobrando absolutamente nada», confiesa. No obstante, halló en las redes un aliado. Reconoce que «con TikTok le va superbien» y que ahora, en Instagram, está «haciéndose conocer» poco a poco.