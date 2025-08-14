El Cisneros arranca con derbi en el Ríos Tejera

Arranque de cuidado para el Cisneros Alter. En la que será su tercera campaña consecutiva de su segunda época en la élite española, el conjunto de Valle Tabares ha visto como el inicio de la Superliga Masculina le ha deparado –tras la publicación ayer de su calendario– unos primeros pasos de máxima exigencia. Y como plato inicial, duelo ante el tricampeón nacional.

En una fase regular que finalmente arrancará el 25 de octubre –y no el 11 como estaba previsto inicialmente– el conjunto que este curso estará dirigido por Miguel Rivera se las verá contra el equipo que ha ganado los seis trofeos que se han puesto en liza en España durante las dos pasadas campañas: Superliga, Copa del Rey y Supercopa. La entidad de Juan Ruiz ha reforzado su plantilla con el fin de poder ser también un club competitivo en la Champions.

De hecho, el Guaguas ya ha comenzado sus entrenos –ya que jugará la fase previa en el torneo continental–, mientras que el Cisneros lo hará el próximo lunes día 25.

En el recuerdo, las eliminaciones por parte del conjunto grancanario la pasada campaña, tanto en la Copa como en los cuartos de final de la Superliga. Sin embargo, el Cisneros puede presumir ser uno de los pocos conjuntos que logró derrotar a la escuadra amarilla (3-1 en el Ríos Tejera) en la campaña 24/25.

Pero no solo la jornada del estreno será complicada para los de Miguel Rivera, ya que en la segunda fecha de esta Superliga los laguneros viajarán hasta tierras baleares para medirse al Manacor, para luego recibir al Conqueridor valenciano. Ambos rivales fueron semifinalistas en la pasada edición liguera. En la sexta jornada, a finales de noviembre, el Cisneros viajará a la cancha del Grupo Herce Soria, actual subcampeón.

La dilación en el arranque del curso 25/26 ha obligado a incrustar dos fechas entre semanas. En la primera de ellas, el 3 de diciembre, el Cisneros recibirá al Melilla, mientras que el 14 de ese mismo mes visitará al Playas de Benidorm. Tres días más tarde, el 20 de diciembre, concluirá la primera vuelta: en casa contra el Pamesa Teruel. La fase regular concluirá el 28 de marzo.

Como en las dos ediciones el club presidido por Tomy López tratará de asentarse en la parte cómoda de la clasificación, repitiendo presencias en la Copa del Rey –se celebrará en Valencia a finales de abril– y en las eliminatorias por el título.

En ambos casos se clasificarán los ocho primeros. La idea del Cisneros Alter es adelantar a las 17:00 horas de los sábados –en lugar de las 18:00– con lo que también daría más margen para que los encuentros del CV Aguere de Superliga Femenina 2, no concluyeran tan tarde.