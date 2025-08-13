El arte de predecir futuros como Lamine Yamal

En el ecosistema –frecuentemente hermético– del fútbol base español, hay nombres que no copan titulares pero que han dejado una impronta indeleble en el camino de quienes hoy son patrimonio del deporte nacional. Uno de ellos es José Tote Sierra, un tinerfeño cuya labor en la detección de talentos para la selección española ha sido capital en los últimos años. Tras tres temporadas de dedicación meticulosa, Sierra puso fin recientemente a su etapa en el departamento de scouting de la Real Federación Española de Fútbol.

La andadura de Tote hacia el epicentro de la captación nacional se gestó mientras ejercía como docente en la escuela de entrenadores –a la que regresa ahora–, momento en el que presentó su currículum para formar parte del departamento de scouting nacional. Entre tres aspirantes, su perfil sobresalió por una trayectoria polifacética –entrenador en Tercera, preparador físico en Segunda B, coordinador de metodología en el Tenerife y bagaje previo en la cantera del Real Madrid–.

Se integró, a partir de ese momento, en un equipo de siete especialistas que trabajaban en la sombra de lunes a viernes, analizando entre 12 y 15 encuentros semanales para confeccionar los famosos campogramas, unos mapas jerarquizados del once ideal en cada demarcación, con rankings que se actualizaban de manera constante. «Hacíamos un campograma A, del primer al cuarto jugador en cada posición; un campograma B, del quinto al octavo; y un C, hasta el duodécimo», detalla. Tras cada demarcación se escondían entre 40 y 50 cortes audiovisuales, informes técnicos y el reto de prever el devenir de adolescentes en plena formación.

«El chico que hacía todo bien»

«Lamine era un espectáculo… es de estos futbolistas que vas a un partido para verlo». La despedida de Sierra coincide con una etapa en la que su labor ha acompañado el auge de una generación que ya empieza a devorar los focos en la escena internacional. Tal vez el ejemplo más emblemático sea el de Lamine Yamal, a quien el tinerfeño recibió en sus primeros pasos y apenas disfrutó fugazmente, pues su ascenso fue fulgurante.

Pero además del «chico que todo lo hacía bien», aquel combinado Sub 16 que el analista isleño ayudaba a orquestar reunía a joyas como Pau Cubarsí, Jesús Fortea, Quim Junyent o Marc Bernal. Con Cubarsí, Tote se topó con un zaguero que ya era un «líder nato», pese a no contar con un gran desarrollo físico, aunque «muy agresivo en los duelos» y «concentrado todo el partido». Destaca igualmente a Andrés Cuenca, central zurdo de la misma quinta, a quien considera un candidato real para el primer equipo del Barça.

También desde La Masía, la factoría cuya impronta futbolística mejor se alinea con los principios que rigen el estilo nacional –«creo que la filosofía de la selección es muy parecida a la escuela del Barça», explica el tinerfeño–, desfilaron nombres que estuvieron bajo su tutela, como los primos Fernández (Toni y Guille), hoy integrados en la dinámica del primer equipo azulgrana, Marc Guiu o Héctor Fort. «La gente que juega por dentro es muy difícil que no sea del Barça, porque ya lo tienen automatizado desde pequeñito», explica Tote, que también pone en valor el modelo formativo de Villarreal, Betis o Las Palmas, cuyas estructuras replican esa misma sensibilidad futbolística.

Sierra, a la izquierda de David Gordo, actual seleccionador nacional Sub 21. / RFEF

Reconoce el tinerfeño que la labor en la Selección carece del reconocimiento inmediato que sí se siente en un club, donde el entrenador comparte la cotidianidad con el jugador, supervisa su progreso y lo guía paso a paso. En la Federación, en cambio, el vínculo es esporádico. La recompensa llega cuando la convocatoria ratifica que la mirada y el estudio no fallaron. «Cuando veías a los chicos convocados rendir como en los partidos grabados, era un orgullo», subraya. Un orgullo que se multiplicó con triunfos. Durante su etapa, la Sub 19 fue campeona y subcampeona de Europa, mientras que la olímpica conquistó un oro para la historia en París.

Tras marcharse, Tote se queda con la certeza de que vivió «una experiencia superenriquecedora en todos los sentidos». En el fútbol, hay protagonistas que alzan trofeos y otros que forjan las rutas que conducen a ellos. José Tote Sierra pertenece a esta última estirpe. Un artífice invisible del triunfo.