William Levy pone a la lucha canaria en el escaparate mundial

La cultura y el deporte tradicional de Canarias darán un salto a la escena internacional con el estreno de Camino a Arcadia, la nueva serie protagonizada por el reconocido actor cubanoestadounidense William Levy –también protagonista de la película Bajo un volcán, rodada fundamentalmente en Garachico, Tenerife, en verano de 2024–, en la que la lucha canaria desempeña un papel central en la trama.

La producción, que combina drama, aventura e de identidad cultural, ha contado con la participación directa de los luchadores del Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra Ismal de Armas, Mario Trujillo, Kilian Pimienta, David Hernández, Norberto Marrero, Abián Perdomo, Ayoze García, Daniel Izquierdo, Christian Hernández y Pedro Rodríguez, así como del mandador del equipo, Domingo Sánchez –hace de árbitro–, quienes se desempeñaron como unos figurantes de altura para aportar la mayor autenticidad y realismo posibles a las escenas en terrero.

En su preparación para el papel, Levy, que en la trama ejerce como mandador de un equipo, recibió entrenamiento intensivo durante varias semanas con los propios luchadores del club, aprendiendo desde las mañas básicas hasta técnicas avanzadas, y participando en prácticas reales bajo la supervisión de Domingo Sánchez.

Jóvenes luchadores del CL Rosario Valle de Guerra Ybarra. / E. D.

La implicación de una figura internacional del calibre de William Levy supone un impulso significativo para el deporte vernáculo de Canarias. Su participación no solo acerca la Lucha Canaria a nuevos públicos, sino que contribuye a visibilizar y revalorizar esta disciplina centenaria más allá del Archipiélago, proyectando su esencia y sus valores a nivel global.

Camino a Arcadia se rodó en diversas localizaciones de Canarias (como el Terrero Municipal César Rodríguez de Arafo), combinando paisajes naturales y entornos urbanos, y su primer capítulo puede verse gratis en Youtube. Con un elenco que une talento internacional y local y en el que también se encuentran Paula Echevarría o Nacho Guerreros (Coque en La que se Avecina) la serie promete ser un puente entre culturas, poniendo en el mapa mundial una de las tradiciones más queridas de las islas.