Offringa y Paré vuelan sobre las olas de El Médano

La élite mundial del windsurf volvió a convertir El Médano en el epicentro de la competición internacional durante el Playa Surf Tenerife El Médano Windsurf Grand Slam 2025. Tras varios días de intensas mangas y una última jornada sin viento, se confirmaron los resultados de las eliminatorias simples, coronando a Sarah-Quita Offringa y Marc Paré como campeones en la disciplina de Olas.

En la categoría femenina, la arubeña Sarah-Quita Offringa se estrenó en lo más alto del podio en Tenerife, ampliando su ventaja en el ranking mundial y acercándose a su quinto título consecutivo. La joven grancanaria Alexia Kiefer Quintana ocupó la segunda posición, seguida de la belga Sol Degrieck y la danesa Line Bang.

En la categoría masculina, el catalán Marc Paré defendió con éxito el título conseguido en 2024, destacando con el mejor salto del campeonato pese a las complicadas condiciones. Con este triunfo, iguala en la clasificación general al brasileño Marcilio Browne, manteniendo viva la lucha por el campeonato mundial. El almeriense Víctor Fernández fue segundo, y el joven grancanario Marino Gil completó el podio tras superar a Browne en una ajustada manga.

Mortefon, en Slalom X

En la modalidad de Slalom X, la gran novedad de este año, con el título mundial decidido en Tenerife, el francés Pierre Mortefon revalidó el campeonato por segundo año consecutivo. Matteo Iachino repitió como subcampeón, seguido del neerlandés Jordy Vonk.

Las jóvenes promesas también tuvieron su protagonismo durante el Playa Surf Tenerife El Médano Windsurf Grand Slam. En Youth sub 21 Femenino, la victoria fue para Alexia Kiefer Quintana; en sub 18 femenino, se impuso Sol Degrieck; en sub 18 masculino, el campeón fue Javier Escribano; y en sub 15 masculino, el triunfo correspondió a Vasily Zakharko.

La competición se cerró con la ceremonia oficial de entrega de premios y clausura de la undécima edición, celebrada en el Playa Surf CBbC Hotel, donde se coronó a todos los ganadores, poniendo el broche final a una apasionante semana de windsurf. Al acto asistieron representantes institucionales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y Turismo de Tenerife.

El Médano se consolidó como referente de este deporte al acoger, un año más, la prueba más espectacular de la Asociación de Windsurfistas Profesionales. Fueron once díaz de espectáculo y técnica de alta escuela, con el permiso del viento, un elemento fundamental que no siempre sopla al gusto de los participantes. La competición se desarrolló del 1 al 10 de agosto con las disciplinas de Olas y Slalom X, y recibió a más de 160 windsurfistas profesionales procedentes de más de 20 nacionalidades distintas.

Con esta proyección, el Grand Slam PWA World Cup Tenerife El Médano no solo mantuvo su relevancia en el circuito de este deporte, sino que se posicionó como una cita imprescindible en el calendario internacional del windsurf.