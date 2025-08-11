Pedro Hernández Cabrera: así fue el primer árbitro moderno en el baloncesto europeo

Fallecido este lunes en La Palma a la edad de 72 años, la figura de Pedro Hernández Cabrera no desaparece con su marcha, sino que su legado pasa a ser eterno para el baloncesto. No solo para el palmero, el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife o el de las Islas, sino el basket mundial. Se despide el hombre que revolucionó el arbitraje.

Hernández, que comenzó arbitrando en los torneos de verano de La Palma, protagonizó un ascenso meteórico que le permitió alcanzar la máxima categoría nacional, entonces Primera División, a la prontísima edad de 19 años. Poco tardó en destacar en la élite por su original manera de pitar. Su estilo, entonces visto como disruptivo, es ahora considerado como vanguardista. El palmero fue el primer árbitro moderno en Europa: saltaba en sus indicaciones, gesticulaba para explicar sus decisiones, seguía el juego por toda la pista y destacaba por una personalidad arrolladora. Lejos de pretender ser protagonista, tenía un trato cercano y respetuoso con todos los jugadores y técnicos.

De La Palma a Europa

En seguida dio el salto a la escena internacional, donde también fue un revolucionario. Pedro estaba llamado a dirigir la final de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, pero la presencia de España imposibilitó su dirección en aquel partido entre la selección nacional y los Estados Unidos Michael Jordan, que se impusieron por 96-65. La 84/85 fue la décimo tercera y última campaña del canario en la élite. Se retiró por decisión propia con solo 32 años.

El colegiado fue distinguido con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes en 2009 y con la Medalla de Oro de La Palma. En la capital de la Isla Bonita, el antiguo Pabellón de Miraflores lleva su nombre desde 2022.

Sus éxitos, reconocimientos y aportaciones (también fue fundador de la Federación Canaria de Baloncesto y de la Palmera, en la que estrenó el cargo de presidente) se engrandecen aún más al recabar testimonios y vivencias de otras dos figuras relevantes en el deporte de la canasta de las Islas. Los también excolegiados Ángel Recuenco y Manolo Hernández Cruz.

Hernández Cabrera (al centro), distiguido por el Cabildo de La Palma. / E.D.

"Amigo y maestro"

Recuenco, natural de La Palma, dirigió en la élite desde el 78 hasta el 95. Sus 17 temporadas consecutivas en la máxima categoría nacional (vivió la conversión de Primera División a ACB) y siete como internacional, ligadas a su etapa como comisario de mesa en ACB y Champions League le permitieron alcanzar la impresionante cifra de 43 campañas consecutivas en lo más alto. Ángel, que se 'jubiló' en 2021, se emociona al recordar al recientemente fallecido. “Era mi amigo, mi maestro y la persona responsable de mi desarrollo vital. De lo que soy actualmente”, afirma convencido.

“Pedro llegó en un momento en el que en el arbitraje había mucha gente estancada. Su irrupción supuso un cambio total en el estilo del arbitraje. Pero no solo saltaba, él tenía una personalidad única. Tenía algo innato que le hacía especial”, relata Recuenco.

De su maestro, a quien desea ver pronto en el Salón de la Fama del baloncesto español, el también palmero explica con orgullo que formaron dupla en la primera campaña del entonces novato Ángel en Primera. “En ese entonces no se rotaba a los árbitros, el tándem se mantenía siempre. Nuestro tercer partido fue un Real Madrid-Barcelona. Recuerdo que yo era un novato y él dio una exhibición. Agarró el partido y lo dominó de principio a fin. Eso lo recuerdo con emoción”.

Respetado por jugadores y técnicos

Al ya eterno colegiado no solo le admiraban y respetaban sus colegas, también jugadores y técnicos. “Tenía algo distinto. Su personalidad era arrolladora. Decíamos que si Pedro pitaba pasos a un jugador sin balón, el chico se lo creería”. Los jugadores creían en su honestidad y los entrenadores, cuando lo veían aparecer, sabían que podían ocuparse solo de la parte técnica. “Pedro apareció en una época en la que en España casi siempre ganaba el equipo local y, cuando se fue, se habían equilibrado los resultados. Esa fue una de sus grandes aportaciones”, puntualiza Recuenco.

Con el tiempo partícipe en la formación de árbitros, la humildad era la principal cualidad de uno de los árbitros más afamados que ha tenido el baloncesto patrio. Les decía a los chicos que “un partido entre Icod y La Guancha era tan importante como un clásico entre Barcelona y Real Madrid”. Es más, el silbato lo llevaba colgado al cuello con un cordón de tenis. Hay gente que piensa que era una leyenda, pero era verdad. Lo hacía para recordar de donde venía. “Nunca hablaba de sí mismo, éramos los demás los que hablábamos de él”, remarca su pupilo Recuenco.

El motivo de su retirada

La explicación de su pronta retirada es sencilla: salir de La Palma, especialmente para los partidos internacionales, suponía pasar tres noches fuera de casa. Pedro era árbitro, maestro y con el tiempo montó su propia tienda de deportes. “Además, tenía a su familia. Se le hacía muy complicado y no podía compaginarlo todo. Para que te hagas una idea, en aquella época en Primera División yo cobré, en mi primer partido, el equivalente a seis euros en pesetas. Arbitrar era una tarea muy vocacional”, aclara Recuenco.

Pedro 'Toyota' o Pedro 'Pívot', como le llamaban cariñosamente en su isla natal según rememora su amigo [el primer apodo por el primer coche que tuvo y el segundo por el nombre que puso a su tienda], será recordado también con enorme cariño “por lo malos que eran sus chistes”. También por aquella vez en la que, tras señalar erróneamente un protestado fuera de banda, y siendo ya una estrella, se acercó a la mesa para solicitar ayuda. Tras ser informado de su error, Pedro levantó las manos en señal de disculpas y rectificó. El público se puso en pie para aplaudir.

Impacto mundial

Lo curioso de aquello, según apunta Manolo Hernández Cruz (también árbitro ACB y después presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, directivo de la Española y miembro del CSD, toda una institución en el deporte regional) fue que la decisión perjudicó finalmente al equipo local. Aquello fue en Villalba.

Ese momento sigue fresco en la memoria de Hernández Cruz, igual que el “impacto mundial” de Pedro, o que el año de su estreno en la Primera División fue muy duro porque tenía una manera muy innovadora de arbitrar y de ver el baloncesto. “Esa primera temporada estuvo a punto de descender porque en el Comité de Árbitros había mucha vaca sagrada. Para un isleño, y más palmero, ir a pitar a Península, a Europa... eso era increíble. Tanto que los desplazamientos europeos se los pitaban a partir de Madrid. Canarias ni siquiera existía para la FIBA”.

El mejor del mundo

También recuerda el expresidente de la Federación Canaria que Pedro, su “querido amigo” y con el que compartió su pasión por el baloncesto y el oficio de “maestro de escuela”, como se decía antiguamente, “cambió la manera de arbitrar”. “La gente iba a ver a los árbitros al baloncesto gracias a él. Pedro Hernández Cabrera fue el mejor árbitro del mundo. Creó una escuela de arbitraje canario porque, con el tiempo, llegamos a ser nueve árbitros canarios en ACB. Hay una foto suya, esa en la que está en el aire arbitrando un partido en Santa Coloma, esa en la que está en el aire, esa foto historia del arbitraje”.

Aquel Hernández Cabrera, el revolucionario, era una persona “muy sencilla” cuya gran ilusión era irse a vivir a La Palma antes de cumplir 40 años. “Y lo consiguió”. Lejos de confundirse por la dimensión de su figura, “en su boca siempre había dos palabras: perdón y gracias”. “No ha habido nunca nadie que me haya hablado mal de Pedro Hernández Cabrera. Nadie”, manifiesta Manolo mientras contiene la emoción.

Muy “estricto y serio” en todas sus facetas profesionales, lo pasaba tan mal en los partidos del UB La Palma que se quedaba fuera del pabellón que lleva ahora su nombre. En las distancias cortas, mientras, era un tipo entrañable y que, según revela con cariño Manolo, “aunque parezca mentira, tenía un pánico tremendo a los aviones”. “Una vez llegamos a Los Rodeos desde Madrid. Yo me quedaba en Tenerife y él seguía para La Palma, pero al coger su maleta en dirección a la zona de embarque, sino a la de llegadas. Fue a buscar a gente que estuviera recién aterrizada desde La Palma para saber qué tal había ido el vuelo. '¿Niño, qué tal el vuelo?', preguntó a un viajero. 'Está bueno, bien bien', le contestó el hombre. Entonces me dijo por lo bajo, 'Manolo, vamos a preguntar a otro, que a este lo conozco y es medio mentiroso'”.