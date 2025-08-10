¿Qué es Novanet y por qué su implantación ha generado tanta polémica en el fútbol tinerfeño?

Novanet, la plataforma de la discordia en el fútbol tinerfeño. Mucho se ha hablado, durante las últimas semanas, de la más reciente iniciativa de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, una propuesta que ha sido valorada negativamente por algunos clubes, de manera positiva por otros y con incertidumbre por muchos. El debate está abierto y, sin embargo, muy poca gente sabe realmente qué es Novanet, para qué sirve, qué cosas cambiará y cuáles serán las consecuencias de su implantación en el fútbol federado de la provincia.

Antes de analizar los pormenores de Novanet, se debe aclarar que se trata de una intranet. Es decir, un espacio de internet que aprovecha las nuevas tecnologías para, en una red de ámbito privado, compartir información y recursos de manera segura. No cualquiera que lo desee puede acceder a la web, solo aquellos que se hayan registrado y cuenten con la autorización necesaria. Una vez dentro de la plataforma, se pueden realizar una serie de trámites entre los que se encuentran, fundamentalmente, las plantillas a rellenar para las altas y las bajas federativas de jugadores, entrenadores, delegados, médicos y auxiliares. A este espacio se le conoce el "portal del federado".

Una evolución natural

Esta tecnología ya existía en la Federación Canaria de Fútbol, pero con un matiz. Hasta la temporada pasada, la intranet era de ámbito regional, siendo la Federación Canaria la encargada de recopilar los datos de todos los federados y compartirlos con la Española. No obstante, hace ya algunos años que la nacional decidió apostar por una red que cubriera todo el territorio español: Novanet. Para su implantación paulatina, el ente dio a las territoriales una moratoria que caducaba este verano. Esto es, teóricamente, todas las territoriales están obligadas a hacer uso de Novanet a partir de la 25/26. El proceso es ahora más simple y, además, se cambia el paradigma de las relaciones entre los agentes que forman parte del fútbol: de un binomio club-federación al triángulo que se genera al incluir a los propios deportistas en la ecuación.

Pero no todas lo usan de la misma manera. O dicho de otra forma, no en todas cuesta lo mismo darse de alta como federado. La tinerfeña, por ejemplo, aprobó en su Asamblea (por mayoría) que el trámite ascienda a 30 euros por temporada para los menores de edad y 35 para los mayores. En Gran Canaria, los mayores pagan 40 y los menores 30. En Andalucía y Aragón se pagan 25 euros y en otras territoriales como Extremadura o Asturias, por ahora, no se pasa por caja.

¿En qué se gasta el dinero?

Precisamente en el precio del alta ha estado el debate. ¿Supone un sobrecoste para los deportistas? ¿Para los clubes? ¿A dónde va a parar ese dinero? En el caso de la Federación Tinerfeña, el ente ingresará alrededor de 800.000 euros. La cifra resulta del cálculo aproximado a partir del número de licencias de la temporada pasada, unas 28.000. La cuestión es ahora, ¿en qué se gastará ese dinero?

Según aseguran en la provincial, todo lo recaudado irá destinado íntegramente a un plan estratégico de desarrollo y crecimiento del fútbol y del fútbol sala con ayudas directas e indirectas a clubes y deportistas.

Arbitrajes gratis en fútbol 8

Entre las iniciativas destacan la bonificación del 100% de los costes arbitrales en el fútbol 8 (prebenjamín, benjamín y alevín). También se incluyen los arbitrajes en la Liga Junior Femenina, así como todos los arbitrajes del fútbol sala desde prebenjamines hasta cadetes y los de las ligas Leyenda de fútbol y de fútbol sala. Esta medida, de forma directa, supondrá un ahorro de miles de euros por temporada a los clubes (cada arbitraje cuesta algo más de 30 en estas categorías).

Además, la Tinerfeña bonificará mediante reembolso y a final de la temporada, el 100% de los gastos de licencia y de mutualidad (seguro obligatorio en caso de lesiones) a los clubes de fútbol y fútbol sala benjamines, alevines e infantiles exclusivamente femeninos.

Balones para la categoría senior

Implantada la obligatoriedad de la utilización de un balón para las categorías senior (nunca las junior) de la 25/26 (de Segunda Regional hacia arriba, además de la Copa Heliodoro, las ligas Leyenda, Preferente y Primera femenina y la Copa María José Pérez, así como en las senior y juvenil del fútbol sala), los clubes participantes en estas categorías recibirán de forma gratuita un número de pelotas que oscila entre ocho y 15 en fútbol (el Adidas Tiro League) y dos y cinco en fútbol sala (el Kelme VortexF25).

Por otra parte, también en ayudas directas, se pondrá en marcha una subvención para los gastos de viaje no cubiertos en el protocolo del Gobierno de Canarias: esto es, para las copas Heliodoro y María José Pérez, en las que algunos clubes renunciaron a jugar (o no viajaron en algunos casos a otras Islas en los duelos de vuelta) al no poder sufragar los gastos del desplazamiento. En estos dos torneos, y con la firme intención de mejorar la calidad competitiva de los mismos (en la Heliodoro, una tarea pendiente de la Federación en la que algunos clubes deben también poner de su parte), habrá incremento de premios a repartir: 21.600 euros para los dos. En fútbol sala, mientras, se repartirán premios económicos en las copas por primera vez: Supercopa de Tenerife, de La Palma y Copa Federación Femenina.

Adidas Tiro League, balón oficial de la Federación Tinerfeña para sus categorías senior en la 25/26. / FIFT

Ventajas para entrenadores y árbitros

Los entrenadores, por su parte, gozarán de un seguro de responsabilidad civil, podrán acceder de forma gratuita a todos los partidos de competiciones organizadas por la Federación Tinerfeña (solo en Tercera División, el precio de las entradas puede rondar los diez euros según los clubes) y habrá un programa de becas para la obtención de los títulos (cada uno puede llegar a costar 1.000 euros). La Federación se compromete a efectuar un reembolso una vez concluida la formación y siempre que se cumplan una serie de requisitos, como la asistencia a las formaciones y la obtención del título.

Asimismo, y después de 18 de estancamiento, se producirá un incremento en los importes económicos a percibir por los árbitros en la Tercera de Fútbol Sala y de la División de Honor Juvenil hacia arriba en fútbol. Estos costes añadidos serán sufragados por la propia Federación, que amplía sus servicios jurídicos a los clubes, ha impulsado un Área de Marketing y aumentará el número de retransmisiones en su canal de Youtube con el propósito de incentivar la visibilidad de los clubes y de sus patrocinadores.

Un club de descuentos

Finalmente, y en el capítulo de ventajas indirectas, sobresale la puesta en marcha del 'Club Descuento FIFT', una plataforma 'online' en la que los afiliados (federados) podrán disfrutar de ofertas exclusivas y descuentos en más de 400 empresas y marcas de todo tipo (gasolineras, tiendas deportivas, hoteles, viajes, supermercados...). Este espacio, todavía en periodo de prueba pero de próximo lanzamiento, incluirá descuentos de entre un 5% y un 35% que irá a parar a un monedero virtual. Este dinero ahorrado podrá reutilizarse en las propias empresas vinculadas e incluso ser transferido directamente a una cuenta bancaria.

El debate

Vistas las numerosas ventajas que ofrece la Federación a cambio de "algo menos de tres euros al mes", ¿dónde está entonces el problema? En el ente federativo reconocen que "quizá se haya fallado a la hora de explicar la iniciativa", por eso se han reunido ya con numerosas entidades para explicarles los pormenores de la iniciativa y buscar soluciones a los problemas técnicos que puedan surgir a la hora de tramitar las fichas.

Los clubes críticos con la puesta en marcha, congregados fundamentalmente en la Asociación Tinerfeña de Clubes de Fútbol (una organización que no existe formalmente y de la que no puede saberse exactamente qué entidades forman parte, pero cuyas comunicaciones han difundido numerosos equipos), aseguran que "la implantación forzosa del Portal del Federado representa una clara intromisión directa e ilegítima en la ya precaria situación económica de la mayoría de los clubes", reduciendo su autonomía financiera, debilitando su capacidad de gestión y (el siguiente punto es clave) poniendo en riesgo parte de las subvenciones públicas que reciben las entidades. Además, aunque la propuesta fue aprobada en la Asamblea por mayoría, la mayoría de clubes asambleístas (también hay futbolistas o árbitros) votaron en contra, por lo que consideran su aprobación ilegítima desde un punto de vista ético.

Con todo, la organización acusa a la Tinerfeña haber lanzado un proyecto que va "claramente en contra de los intereses de los clubes". Cuestionados al respecto por EL DÍA, otros equipos no integrados en la Asociación Tinerfeña explican no tener inconvenientes en la aplicación de la idea. "Al principio es un poco tostón [por la gestión de los trámites], pero luego es todo más fácil", aseguran.

Si bien es natural concluir que los equipos gozarán a partir de ahora de menor cantidad de dinero en concepto de ayudas, a su vez verán disminuido también el apartado de gastos (fundamentalmente en arbitrajes). "¿Por qué es tan importante mantener una parte de las subvenciones económicas si se van a ahorrar ese dinero?", se preguntan en la Federación.