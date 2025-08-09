Cisneros y Haris, atados por el calendario

Hace tres semanas, el 21 de julio, la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) daba a conocer los calendarios de la Superliga 2, tanto masculina como femenina. Para conocer la hoja de ruta en la élite habrá que esperar hasta el próximo miércoles día 13.

Una demora originada por varios motivos y que trae en garganta a gran parte de los clubes, entre ellos el Haris Tenerife Libby's La Laguna y el Cisneros Alter, cuya planificación, partidos de pretemporada y uso de pabellón dependen, en cierta medida, de esta definición del calendario.

Varios retrasos

Pese a que la RFEVB tenía previsto acometer los calendarios este pasado martes, apuró luego al jueves, para comunicar, ese mismo día, que finalmente el orden de partidos de la Liga Iberdrola y la Superliga Masculina verá la luz el día 13.

Apura de esta forma el ente federativo para que se pongan al día "aquellos clubes [aunque sin especificar] que no hayan procedido aún al pago de la inscripción en la competición y/o que mantengan atrasos por el impago de otros conceptos".

Petición a la FIVB

Además, la RFEVB también trata -si bien admite que las perspectivas no son muy optimistas- que la Federación Internacional atienda la petición de algunas federaciones nacionales de hacer excepciones a un calendario común que llevaría a iniciar las ligas el 11 de octubre. La intención de la Española es hacerlo una semana antes para no tener que situar ninguna jornada entre semana.

Nacho Roberts se dispone a colocar un balón en un partido del Cisneros. / Cisneros Alter

Mientras, los clubes, en especial los canarios, y en concreto los dos tinerfeños, CV Haris y Cisneros Alter, aguardan noticias con cierta resignación. "Nos está perjudicando porque ya hemos tenido que hacer un montón de cambios a nivel de pretemporada, desplazamiento de jugadores y otras materias de organización", señala Tomy López, presidente cisnerista.

En una línea muy parecida se expresa David Martín, el máximo responsable del Haris. "Todo esto nos supone un pequeño retraso de los plazos que tenemos previstos para nuestra organización y planificación deportiva, sobre todo de cara a la pretemporada, en la que nos vamos a tener que readaptar", comenta el dirigente del club lagunero.

David Martín, en las gradas del Pablos Abril. / Arturo Jiménez / t

A modo comparativo, el pasado curso el calendario de la Liga Iberdrola se dio a conocer el 16 de julio, casi un mes antes respecto al del venidero ejercicio 25/26. El de la Superliga Masculina, por su parte, vio la luz el 27 de julio.

Lo que trastoca

Mientras en el Haris saben que no les queda otra que "respetar y aceptar esta decisión", a la vez reajustarse para tratar de "llegar en el mejor estado de forma al inicio de la liga", desde el Cisneros sí se detalla una mayor disconformidad. En ese sentido, López pone sobre la mesa otros hándicaps. "Uno de ellos, la coordinación con otros conjuntos del propio club", advierte Tomy en base a su filial de Superliga 2, al margen de lo que se "complican los posibles cambios de horario" en los partidos.

Tomy López, durante un Media Day del Cisneros. / Arturo Jiménez / t

Para López, el retraso en la definición de los calendarios también puede suponer un quebranto económico para los clubes. "Todavía no podemos comprar los billetes de avión, y con este retraso, cuando lo hagamos, seguramente esté todo más caro", argumenta el máximo mandatario del conjunto de Valle Tabares, todavía con más razones a exponer.

Así, la situación de su club se complica ya que el Cisneros debe "compartir la cancha de juego" como local con otros dos clubes de competiciones nacionales. Son los casos del CV Aguere de Superliga Femenina 2, y el filial del CB Canarias, qué tomará parte este curso en la nueva liga U22.

¿Pendientes de la ACB?

Pero el retraso de la publicación de los calendarios de la élite nacional del voleibol también puede tener que ver con que el de la Liga Endesa de baloncesto se encuentra estancado. Y es que tanto el Guaguas como el Olímpico dependen de cuándo juegue el Dreamland sus encuentros en el Gran Canaria Arena.

Con la ACB pendiente del inminente veredicto de un juez de Barcelona para saber si la liga 25/26 contará con 18 o 19 clubes, en la RFEVB cruzan los dedos para que el calendario cestista se dé a conocer entre lunes y martes para poder tener margen y encajar las piezas en base a las peticiones y necesidades de los citados clubes.

"Es un poco triste"

"Parece un poco triste que en la máxima categoría del voleibol nacional tengamos que estar dependiendo de la liga de baloncesto y por este tipo de situaciones", denuncia López, que a modo de resumen define como "un trastorno" el verse obligados a esperar hasta el 13 de agosto.