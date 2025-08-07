Baloncesto
Lidia Mirchandani, la consejera ideal para seguir creciendo
La entrenadora tinerfeña, otrora jugadora internacional con España hasta en 34 ocasiones y bronce en el Eurobasket 2001, ha participado estos días como preparadora de la concentración U12 llevada a cabo en Iscar
Jugadora, casi siempre de élite, hasta hace apenas unos años –aunque el pasado día 28 de julio cumpliera los 49–, entrenadora con recorrido tanto en la base como en el semiprofesionalismo –en España y en el extranjero–, e internacional hasta en 34 ocasiones con la selección nacional, donde llegó a conquistar una medalla de bronce en el Eurobasket 2001.
Casi imposible encontrar un currículum más completo para una labor de formación. Es el de la tinerfeña Lidia Mirchandani, que a finales de julio daba sus primeros pasos como entrenadora de la Federación Española. En este caso dentro de la ya clásica concentración celebrada en Iscar para realizar un seguimiento de las mejores promesas U12 del país.
Detección temprana no solo para realizar una primera criba, sino para tratar también de potenciar las virtudes de las que pudieran ser estrellas en ciernes. Los resultados cosechados en estos últimos años por las distintas selecciones de base dan la razón a esta metodología escogida por el ente presidido ahora por Elisa Aguilar. Y en busca de una posible continuidad, Lidia Mirchandani puede venir como anillo al dedo.
Inicios tempranos
«Yo tuve la suerte de tener mi primer contacto con España incluso algo más joven que estas chicas», señala Lidia en relación a unos Juegos Panamericanos celebrados en 1988 y en los que España se midió a «Estados Unidos, México, Cuba y Puerto Rico». Ahora, casi cuatro décadas después, las tornas se invierten, si bien Mirchandani reconoce estar «igual de contenta desde la banda».
Antecedentes que se vinieron a la memoria de la santacrucera, haciendo «todavía más especial», si cabe, esta cita en suelo vallisoletano, donde trató de «aportar», al margen de aspectos técnicos y tácticos, su «experiencia previa como jugadora».
Otras tinerfeñas
«Ha sido una experiencia muy positiva y gratificante», señala Lidia sobre la posibilidad de ejercer «como referente a la hora de trabajar con gente joven». Una sensación satisfactoria que también se extiende «al resto del staff» con el que le tocó convivir. Un cuerpo técnico en el que se encontraba, entre otras, la grancanaria que entrena en Dominicas Vistabella, Paula Sánchez; y Carla Cano, si bien la preparadora física del CB Canarias se encargaba de la U13. A sus órdenes, Cloe Arteaga, jugadora tinerfeña del CB Virgen del Mar.
Fue el regreso de Mirchandani a un mundo que ya palpó como protagonista dentro de la cancha, y también desde un banquillo, aunque no de una manera tan cercana. «En los últimos años he estado en cantera, pero más en el extranjero [por su experiencia en Islandia] y este pasado curso estuve más con el mundo profesional que en la base», Explica Lidia, que en el ejercicio 24/25 ejerció de asistente en el Nou Basquet Paterna de Liga Challenge, la misma categoría en la que milita el Adareva Tenerife.
Que se repita
Cinco días de trabajo sin apenas descanso y que no solo han servido de formación para las jóvenes. «Al margen de lo que una pueda aportar, siempre tienes cosas que aprender, y que mejorar», admite Mirchandani sobre lo que considera «un buen inicio» que espera le sirva para «encajar en esos perfiles que busca la Española». La puerta como entrenadora de la selección ya está derribada. Ahora le toca a Lidia seguir, como ya hiciera en sus tiempos de jugadora, seguir progresando hacia la élite.
Akureyri, próxima parada en su regreso a Islandia
Sin apenas respiro Lidia Mirchandani ha hecho las maletas para embarcarse en su nuevo proyecto. Andadura que la llevan de nuevo, a ella y a su esposo Ricardo González –así como a sus dos hijos–, a Islandia. Esta vez a Akureyri, ciudad situada al norte del citado país nórdico. Tras esta primera experiencia con la selección Lidia sabe que su marcha podría ser «una especie de hándicap», si bien sus deseos e intenciones están meridianamente claras. «En la Federación lo saben y he dejado constancia de que me gustaría repetir más experiencias así, porque además siempre ha estado al tanto de las ligas en España», dice la isleña.
Eso sería dentro de casi un año. Ahora a Lidia y a Richy les tocará centrarse en «toda la dirección deportiva de la cantera» en el club de su nuevo destino. Líneas maestras que compaginarán «llevando varios equipos», en especial al masculino y al fémenino seniors. «Ambos están en la División 1 y el objetivo es tratar de ascender; sin prisa pero sin pausa», señala Lidia.
Mirchandani y González asumen «una propuesta ambiciosa» para tratar de devolver la confianza en quienes «han puesto el club» en sus «manos». «Trataremos de transmitir nuestro habitual gen competitivo y la manera de trabajar en España, que es algo que nos ilusiona», admite la tinerfeña, que resalta un añadido en este regreso: «A nivel familiar es especial ya que, después de tantas idas y venidas de los dos, nos da la oportunidad de construir juntos un proyecto desde casi el inicio».
