"Veo a Jesús David Delgado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028"

Responsable técnico de la Federación Española de Atletismo en el Europeo Sub 20 al aire libre que se celebra esta semana en Tampere, Finlandia, el tinerfeño Héctor González comanda la expedición formada por 83 atletas nacionales que concurren a la competición. La cifra de deportistas, a pesar de que la Federación ha optado por exigir marcas por encima de las mínimas que establece European Athletics, es la más alta de la historia. Casi 20 más que en Tallin 2021 y Jerusalén 2023.

Tan numerosa era la comitiva española, que fue necesario dividirla en dos grupos. En el de avanzadilla, junto a los talentos nacionales, se encuentra González, el también presidente del Tenerife CajaCanarias. A dos horas de Helsinki, capital del país y aeropuerto de entrada para los 47 chicos y 36 chicas elegidos, uno de los hombres de máxima confianza del seleccionador nacional Pepe Peiró responde a la llamada de EL DÍA.

Cambio de horario y de clima

No es sencillo, son numerosas sus responsabilidades e incómodas sus horas de sueño: el sol se pone a las 23:30 y sale a las 5:00 de la madrugada. “Yo no lo llevo tan mal, pero para los chicos es raro. También el clima, estos días ha llovido y hecho algo de viento que debería ir a menos. Puede ser clave para la competición. También la temperatura es distinta, aquí estamos a unos 15º y en España venimos de un Nacional, hace unos días en Badajoz, a cerca de 40º”, relata el dirigente.

La conversación con González conduce inevitablemente a uno de los atletas del 2025 en el panorama nacional, Jesús David Delgado. El 'Flako' del Tenerife CajaCanarias es el vallista del momento: acaba de batir la plusmarca nacional por segunda ocasión (parando el crono en 48,45 segundos) en el 400 y tiene asegurada su presencia en el Mundial de Tokio que se celebra en septiembre.

Alcanza las expectativas

“Hasta a nosotros nos ha sorprendido. Ha hecho un marcón. También nos alivia porque llevamos años hablando de Jesús David, de su potencial y su capacidad y, por fin este año, parece que están saliendo las cosas mejor. Este es el Jesús David que todos queríamos ver”, explica Héctor.

El salto competitivo del joven nacido en grancanaria y formado en Tíncer dibuja ahora en el horizonte la silueta de los anillos olímpicos. ¿Está cerca el sueño olímpico, o es solo un espejismo? “Con el salto que ha dado este año, veo a Jesús David en la línea de salida del 400 vallas en Los Ángeles 2028”, replica convencido González. Su pupilo apunta muy alto.

Jesús David, un chico “muy normal y muy cercano”, comenzó a prepararse de la mano de Germán Millán hasta que se marchó al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Allí llegó a coincidir con Samuel García. “No le gusta ser el centro de atención. Como dicen ahora los jóvenes, hay ciertas cosas que le dan 'pereza'. Nosotros tratamos de explicarle lo importante que para él promocionarse, pero no le convence la idea. Cuando era más joven me decía que no le gustaba tener el rol de favorito, que prefería ir de tapado. Yo le contestaba: 'Flako', ¿pero has visto tus marcas? Para ir de tapado tendrías que irte a Laponia”, recuerda con una sonrisa González.

Jesús David Delgado, antes de llegar a meta en el último Campeonato de España. / RFEA

Objeto de deseo

Al CajaCanarias, por supuesto, el salto cualitativo de Delgado le supone el orgullo de contar con un deportista de altísimo nivel, pero también el riesgo de que las “superpotencias nacionales se fijen en él y quieran que se incorpore a sus plantillas”. “Nosotros haremos lo posible para que se quede. Sé que está a gusto en el club, pero es comprensible que su manager busque lo mejor para él. Si a nosotros nos informan de que maneja una propuesta que es mejor para él, tocaría ser realistas y entender su situación. El atletismo dura lo que dura y los chicos tienen que aprovecharlo. En principio no está pasando, pero es que es algo natural: nos pasó con Mario Pestano, con Iván Ramallo, con Samuel, con Naná Jacob, con Germán Millán...”, reconoce el presidente del club insular.

Samuel García, patrimonio del CajaCanarias

De la pujanza de Delgado, a la trayectoria de Samuel García. Olímpico en el 4x400 en Tokio 2020, Samuel participó por primera vez en el Campeonato de España en el año 2009. Desde entonces, 15 concurrencias y 15 clasificaciones a la final. El palmero cuenta con el reconocimiento del atletismo nacional y, además, con la admiración y el respeto de Héctor. “Samuel es patrimonio del Tenerife CajaCanarias. Él será lo que quiera en el equipo y en el club. Siempre tendrá nuestras puertas abiertas. Lleva 15 años en la primera línea de la élite internacional. Lo que ha sucedido es que en el 4x400 el nivel ha aumentado mucho, pero sus marcas siguen siendo muy muy buenas. Lleva años preparándose para el momento en el que dé un paso a un lado y, con todo, sigue compitiendo contra chicos de veintipocos”.

El club, en buen momento

Ya en el apartado colectivo, González celebra un buen año del CajaCanarias. En chicos, clasificación para la final de la División de Honor y un meritorio quinto puesto. En chicas, tercer puesto en la final de la Primera División y muy cerca de recuperar la máxima categoría. “Nosotros, en categoría femenina, somos un equipo ascensor. En División de Honor solemos estar peleando por no bajar y en Primera por subir. Este año las chicas lo hicieron muy bien, siendo además un grupo joven. La próxima temporada será más difícil subir porque estará el Barcelona y apunta a gran favorito, por lo que solo quedaría una plaza más para el ascenso. Volveremos a intentarlo, pero con una gestión responsable”, vaticina.

Su función en el Europeo

De vuelta al marco de su rol en el Europeo, el responsable técnico detalla la multitud de tareas que le ha tocado desempeñar. Serán ocho jornadas (mañana y tarde) de competición repartidas en cuatro días. González, que trabaja en el Área de Alto Rendimiento de la Federación, especifica que en este tipo de eventos “hay que hacer mucho trabajo entre bambalinas”. “Debemos tenerlo todo controlado: transportes, comidas, alojamientos... Ya en el estadio, visitamos la zona de servicios médicos, las cámaras de llamadas, el espacio para el control antidopaje, nos informamos sobre los protocolos que deben cumplir los atletas, la zona mixta, los lugares en los que recogen sus dorsales, el espacio para el control de zapatillas. Luego toca reunir al equipo y explicárselo todo. Algunos son nuevos y es su primera vez”.

Expedición de España en el Europeo Sub 20 de Tailandia con Héctor González (a la izquierda en la segunda fila). / RFEA

La idea de la Federación es la de que, desde categoría Sub 18, los deportistas se sientan de la misma manera en la que se sentirán si acaben yendo a una competición absoluta. "Tratamos de que los atletas tengan cierta libertad, pero dentro de unas normas. Hay una serie de horarios que se deben respetar y los chicos tienen que ser serios y responsables. De igual manera, no nos vamos a engañar, son chicos de 18 y 19 años y hay alguno de 17. Todos hemos sido jóvenes y claro, imagínate juntarte también con tantos países. En nuestro hotel hay otras selecciones y entendemos que la parte de la convivencia colectiva también es parte de la experiencia", concluye González.