Giovanni Fariña: "La de Madeira fue una de mis mejores carreras, fundamental para despegar"

Los tinerfeños Giovanni Fariña y Alejandro Rodríguez, piloto y copiloto del equipo One Racing, avanzan con firmeza hacia la conquista de la Peugeot Rally Cup Ibérica. A falta de tres carreras, encabezan una clasificación que pasaron a comandar después de imponerse en el Rías Baixas, a comienzos de julio, y en Madeira, el pasado fin de semana. Mantuvieron una igualada pugna con Sito Español y Borja Odriozola, un pulso que se disolvió por el abandono de los catalanes en el penúltimo tramo. Dentro de un mes, Fariña y Rodríguez tratarán de repetir en el Rally Princesa de Asturias para cerrar el ejercicio en las dos últimas paradas del calendario, Cataluña y La Nucía, con opciones de ser campeones. «Queremos lograr el primer puesto y llevarnos el premio», asegura el granadillero.

La Peugeot Rally Cup va cogiendo forma. ¿Qué valor le da a la conquista del Rally de Madeira?

Le doy mucho valor. Fue una de mis mejores carreras, fundamental para mi despegue deportivo. Diría que este triunfo es uno de los trampolines más grandes que hemos tenido Alejandro y yo. Ha sido muy importante para el futuro.

¿Cómo fue la carrera? ¿Imaginó que iba a salir tan bien?

Me sorprendió mucho el ritmo de la competición. Llegamos un poco preocupados, con la duda de si íbamos a estar al nivel de los demás por ser un rally tan complicado. Sabíamos que íbamos a encontrarnos con otros pilotos con experiencia en esta carrera. Pero en el primer tramo hicimos el segundo mejor tiempo, muy cerca del primero, y ya nos vimos en la pelea.

¿Qué les queda para completar el calendario de la Copa Ibérica?

Ahora nos toca el Princesa de Asturias. Será en la primera semana de septiembre. Luego, Cataluña y La Nucía. Será nuestra primera vez en la carrera en Asturias. Intentaré conseguir vídeos del trazado lo antes posible para ir viendo cómo son los tramos y memorizar el trazado para prepararlo igual de bien que los demás. Lo importante es que estamos peleando por el campeonato. Vamos primeros en la clasificación y queremos defender el primer puesto para llevarnos el premio final.

Estamos hablando de un triunfo que les abriría puertas. Sería algo más que un trofeo, ¿no?

Por la experiencia que he tenido en estos casi dos años, me planteo seguir compitiendo fuera de Canarias. Estoy notando que el nivel de nuestro pilotaje va ascendiendo. Cada vez me siento mejor piloto, voy teniendo más conocimientos de todo... Cada día aprendo algo nuevo. Y quiero dar el salto. Si gano este año, el premio será competir en una categoría superior y correr con un coche oficial. La idea es seguir creciendo y lograr títulos.

Háblenos de su coche.

Llevo tres años consecutivos corriendo con él. Este es el cuarto. Lo tengo bastante dominado. Es un Peugeot 2008 Rally 4. Lo tengo fijo en Cantabria, con el equipo que nos lleva todo, el One Racing.

Al tratarse de una copa monomarca, no hay ventajas ni desventajas con las monturas...

Exacto. Todos los coches son iguales. Eso es lo interesante de la Copa. Destacas por ser buen piloto y no por tener la mejor montura.

¿Cómo fueron sus inicios?

Empecé con siete años en una escuela que había en el karting de Parque de la Reina. Seguí ahí hasta los 18 años. Al cumplir la mayoría de edad, me saqué el carnet de conducir en un mes. Poco después participé en mi primera carrera. Debuté con un Nissan Micra en la Copa de Canarias, en la que estuve tres temporadas. Luego dimos el salto a un 208 R2 casi en el mismo espacio de tiempo y con el problema de coincidir con la pandemia del coronavirus. Después seguimos con dos Copas en Canarias antes de debutar en la Península. Pude ganar algunos premios en las Islas y dimos ese salto en 2024. Y las cosas nos van bastante bien. Si llego a saberlo antes, habría dado este paso mucho antes. Aunque también echo de menos correr en casa y estar cerca de la familia, sentir su apoyo. Este año volvimos a intentar participar en el Rally de Granadilla, pero era muy difícil sin tener un coche en la Isla. Habríamos tenido que alquilar uno.

¿Hay mucha diferencia entre correr en Canarias y hacerlo en la Península?

Sí, mucha. Por los diferentes asfaltos que te encuentras, por los agarres, por las trazadas... Hay tramos en el sur de la Península que son muy lisos y anchos, y otros en el norte que son estrechos, sucios, con mucho barro, con árboles que tapan la visión... Y luego está el clima, hay sol, lluvia, nieve, barro e incluso granizo. Se ve de todo. He aprendido muchísimo en un año.

Supongo que la experiencia en Madeira fue diferente.

Sí. La verdad es que nos recordó mucho a algunas zonas del norte de Tenerife y, sobre todo, al paisaje y a las carreteras de La Palma. Hay mucho desnivel en las pistas, pero tampoco lo notas tanto.

¿Cómo es su día a día?

Me preparo físicamente en Tenerife, en un gimnasio, con un entrenador personal. Cuido mucho la alimentación para estar en forma. Y antes de cada carrera, estudio todos los tramos con vídeos para saber cómo son las carreteras.