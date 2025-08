David Delgado, el vallista de récord que odiaba saltar

Iba para futbolista y cuando cambió de deporte llegó a odiar la modalidad atlética que le asignó su entrenador. Ahora es el mejor de España en ese formato de carreras. El pasado fin de semana, Jesús David Delgado dejó fuera de toda duda su dominio en la prueba de 400 metros vallas.

Jesús David Delgado se impuso con autoridad en la final de 400 metros vallas del Campeonato de España celebrado en Tarragona, cumpliendo con el papel de favorito que se había ganado por su reciente conquista del récord nacional, una marca que batió dos veces en los últimos meses. Ahora, a sus 26 años, el atleta canario sigue la cuenta atrás con vistas a una de las citas más estimulantes de su carrera, el Mundial que tendrá lugar en Tokio del 13 al 21 de septiembre.

Un récord tras otro

Lo más fresco para David es el oro en el Campeonato de España, el segundo consecutivo que consigue a este nivel. Cruzó la meta parando el cronómetro en 48:70, el récord del Nacional al aire libre, pero no el suyo personal ni el absoluto de España. Su mejor tiempo es de 48:45, el que logró en el 5 de julio en el Meeting Internacional de Poznan. El momento de forma de Delgado es tan prometedor, que unas semanas antes ya se había convertido en el plusmarquista nacional de 400 metros vallas al vencer en la final de División de Honor de clubes que se celebró en Soria. Vistiendo el uniforme del Tenerife CajaCanarias, su equipo, terminó la prueba en 48:60, casi tres décimas menos que el tiempo que había dejado Sergio Fernández en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Al terminar esa carrera, confesó que se había sentido cansado y apenas había podido dormir la noche anterior. Cuando se situó en la línea de salida, no imaginó que iba a poder 'volar' sobre el tartán. "Me noté flojo, pero pude apretar en la segunda parte de la carrera".

Jesús David, nacido en Gran Canaria pero residente en Tenerife desde niño, seguirá preparándose en el Centro de Alto Rendimento de Sant Cugat, en el que ingresó hace seis años. Aunque su idea inicial, cuando presentó su solicitud en 2019, fue ir al CARde Madrid para tener como compañero a su referente Sergio Fernández Roda, terminó en Sant Cugat con la grata sorpesa de encontrarse allí al navarro unos meses más tarde. Desde entonces son inseparables en cada entrenamiento.

Sus inicios

Echando la vista atrás, Delgado recuerda que lo suyo era el fútbol, como lo de muchos de los amigos de su infancia. Pero el ambiente que se respiraba en torno a este deporte, en las categorías de base, no terminó de convencer a su madre, que le buscó a David otra opción, un deporte individual, en concreto, el atletismo. Aprovechando la presencia de un primo en la escuelita del Tenerife CajaCanarias, se inició en las carreras a los 15 años. A esa edad tuvo su primer contacto con un deporte en el que ya lleva un tiempo destacando.

La idea de enfrentarse a las vallas fue un serio inconveniente. "Las odiaba". Al principio probó en la distancia de 110 metros bajo la supervisión de Ignacio de Esquiroz. Pero fue otro entrenador, Germán Millán, el que tiró de instinto y le pidió que ampliara la distancia a los 400 metros. Todo un acierto, tal como muestran su trayectoria y sus actuales registros.

Delgado empezó a llamar la atención con su participación en el Mundial sub 20 de 2018. Un año más tarde corrió en el Europeo sub 23 de Suecia, en 2021 fue octavo en el Europeo de Estonia, en 2022 subió al tercer cajón del podio del Iberoamericano, en 2022 y 2024 fue semifinalista en los campeonatos de Europa de Munich y Roma... Todo esto sin contar su recorrido en el ámbito nacional, coronado con el oro en Tarragona.

En menos de un mes representará a España en el Mundial de Tokio. En el largo plazo, aspira a vivir la experiencia de competir en unos Juegos Olímpicos. Los Ángeles 2028 será su principal meta.