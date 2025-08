Ya es oficial: el Ibarra renuncia a participar en la competición la próxima temporada

Ya es oficial. La UD Ibarra no participará en ninguna competición de la temporada 25/26. El club tinerfeño presentó este lunes, 4 de julio, ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la correspondiente renuncia por no tener fondos para hacer frente a la deuda acumulada desde los últimos cinco meses que arrastra con jugadores, técnicos y empleados. El importe es de 140.000 euros.

La RFEF le había concedido al Ibarra un primer plazo para que se pusiera al día. En ese momento, la cantidad era inferior, de unos 110.00 euros. Luego se amplió el margen de maniobra con una suma añadida de casi 30.000. Los dirigentes que habían quedado al frente del Ibarra trataron de encontrar una solución por la vía de patrocinios, pero la fecha límite expiró y el club no pudo responder.

Sin el primer equipo del Ibarra en condiciones de entrar en escena en el curso venidero, queda una plaza libre en Tercera RFEF. De ello está pendiente la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife. Pero será el órgano estatal el que determinará de qué manera se cubrirá ese espacio y la categoría incluya a 18 conjuntos. La decisión definitiva no tardará en conocerse, dado que el comienzo del curso no está tan lejano y todavía no se ha sorteado el calendario. Lo más probable es que la RFEF priorice los derechos deportivos y la ofrezca de manera gratuita a los equipos que descendieron la campaña pasada a Preferente. Siguiendo el orden que refleja la clasificación de la 24/25, el principal candidato sería el San Miguel. Pero tampoco se descarta que la vacante sea subastada. En este caso, el club pretendiente sí tendrá que poner dinero.

Entretanto, la UD Ibarra ha quedado bloqueada, con sus derechos suspendidos para inscribir futbolistas y formar parte de categorías nacionales o regionales. No es que haya desaparecido como club. En realidad, sigue existiendo. Pero se quedará sin poder competir hasta que solucione el asunto de las deudas pendientes. Pero, en el mejor de los casos, ya sería en otra temporada y no en una Tercera División en la que destacó en la segunda mitad del ejercicio pasado. De hecho, el conjunto entrenado en ese momento por Diego Maradona Júnior llegó a disputar las semifinales de la promoción para poder dar el salto a Segunda RFEF, una eliminatoria en la que se vio superado por el Tamaraceite.

La situación del Ibarra ha condicionado la publicación del calendario de Preferente e incluso el de División de Honor Juvenil. En el primer caso, la Federación de Tenerife –que sí organiza estas competiciones– tendrá que saber si alguno de los descendidos de Tercera RFEF se queda o no con el lugar del conjunto con sede en Villa Isabel. En ese supuesto sería necesario un reajuste en cascada para que ninguna competición quede despareja. En el segundo entran en juego los estadios y los horarios. Porque la distribución de los partidos de la categoría juvenil está vinculada a las fechas y los lugares en los que quedan fijados los encuentros de Tercera RFEF. En cualquier caso, los borradores ya están elaborados y los calendarios verán la luz en los próximos días, cuando la comisión mixta de la Federación Española determine cómo llenar el hueco del Ibarra.