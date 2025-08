Un agosto de altos vuelos para la joya canaria del salvamento español

A punto de cumplir 21 años, María Rodríguez Rodríguez de la Sierra, que ya ha logrado proezas reservadas solo a la élite más excelsa del deporte, se asoma ahora a la posibilidad de conquistar una de las cimas que aún le quedan por explorar, la de colgarse una medalla en los World Games. En un agosto de vértigo, donde también dirá presente en el Campeonato de Europa –del 24 al 31 en Polonia–, la tinerfeña se medirá a la élite planetaria del salvamento y socorrismo los días 8 y 9 en Chengdú (China), en una de las pruebas más exigentes del calendario internacional. Dos retos colosales que no hacen sino ratificar su condición de pilar indiscutible en la selección española absoluta.

Pero antes de hablar de lo que está por venir, hay un dato que lo contextualiza todo. María lleva seis años compitiendo con la absoluta. Debutó en la élite nacional a los 15 años. En el escalafón más alto, desde entonces, por méritos propios, y ahí se ha mantenido. Como ella misma reconoce, «es complicado llegar, pero es incluso más complicado mantenerse ahí arriba».

Ya de camino hacia China, una vez concluida la concentración con el equipo nacional en Madrid durante el fin de semana, la deportista formada en la disciplina del CN Martiánez se lanza a su segunda expedición en los World Games, el certamen cuatrienal que congrega a las disciplinas más ilustres aún ausentes del programa olímpico. Son, en esencia, la vitrina suprema de su deporte. Debutó en la edición de 2022, y ahora retorna con más bagaje, más entrenamiento y la ambición de subir al podio.

María Rodríguez (centro), junto al equipo femenino de la selección española absoluta. / Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo

No será fácil. Las pruebas individuales le han exigido estar entre los ocho mejores cronos del mundo para clasificarse. Ella lo ha logrado, así que no está allí por casualidad. Su preparación, llevada a cabo en el CN Marisma de Santander –ciudad donde también estudia Enfermería–, ha sido meticulosa, y ella misma confiesa que lleva «entrenando desde hace meses». Y eso a pesar de que la temporada estuvo marcada por una lesión en el hombro que, durante algo más de un mes, le impidió siquiera lanzarse a la piscina. Eso sí, llega a Chengdú a por todas. Con ambición. «Bien posicionada» para situarse «entre las cuatro primeras en las tres pruebas».

Ejemplo de disciplina

Cuesta recordar que María apenas tenga 20 años. Su discurso, su visión y la serenidad con la que aborda la presión, las expectativas o el fracaso parecen más propias de una veterana en su despedida que de alguien que probablemente ni siquiera haya alcanzado su mejor versión. Pero la responsabilidad de haber permanecido en la élite desde los 15 años pesa. «Todo el mundo espera que siga ahí, porque soy muy joven», reconoce. Ese «todo el mundo» puede ser su entorno, los medios, entrenadores o, sencillamente, su propio yo más exigente.

La presión no se ha diluido con el tiempo. Aunque, claro, hay altibajos. «Hace un mes yo estaba diciendo: No sé para qué hago esto, porque estoy cansadísima. Podría estar viviendo la vida por ahí, de viaje con mis amigas, y estoy aquí entrenando en agosto». Son pensamientos reales, dolorosamente comunes en el deporte de alto nivel. Lo verdaderamente admirable es que María ha aprendido a combatirlos con perspectiva. «No siempre vas a tener ganas de entrenar, no siempre vas a tener ganas de competir. Es la disciplina lo que te hace ser mejor como persona y como deportista».

A pesar de haberlo ganado casi todo –medallas como junior en mundiales y europeos, campeona absoluta de Europa, doble participación en los World Games y presencia en campeonatos del mundo absolutos–, su visión del deporte no se distorsiona ni por títulos ni medallas, aunque, indudablemente, los anhela. Lo que realmente atesora son las vivencias, las camaraderías y lo que ha aprendido de sí misma. «Este deporte me ha formado como persona y como deportista», revela Rodríguez Rodríguez de la Sierra.

Opción de revalidar corona

Aguarda China, primero; y después, Polonia, con el Campeonato de Europa a finales de mes. Aunque la realejera ha centrado su preparación para los World Games, no descarta luchar por el Europeo. Posee la experiencia, la condición física y, sobre todo, el hambre insaciable de seguir acumulando victorias. En 2023 se coronó campeona de Europa absoluta, y repetir sería más que un éxito, una reafirmación. El margen entre ambas competiciones será de apenas una semana. Reto mayúsculo el de gestionar el desgaste y la motivación, pero también una oportunidad de redención si algo no sale como lo espera en Chengdú. «Espero que no pase, pero si no sale en China, el Europeo será la oportunidad de demostrarme a mí misma que sigo ahí», expone. Agosto será para ella un mes bisagra, entre lo que ha sido y lo que está por venir.