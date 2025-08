De Tenerife y La Palma a las Sesiones AFE: otra manera de sentirse futbolista

En enero de 2011, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) puso en marcha una serie de convivencias para afiliados en paro. La idea era ofrecer entrenamientos de calidad, similares a los de cualquier equipo profesional, con la disputa de partidos amistosos y con todas las herramientas necesarias para que, como suelen decir los propios jugadores, los participantes no dejaran de sentirse futbolistas y tuvieran más oportunidades en los mercados de fichajes. Estas actividades nacieron con el nombre de Sesiones AFE. Catorce años y medio más tarde, ya se han celebrado 37 ediciones –para hombres; la femenina vio la luz en 2024–. En la más reciente, clausurada el pasado fin de semana en Alicante, intervinieron el tinerfeño Elliot Gómez y el palmero Jesús Cruz. Los dos coinciden en algo, aparte de dedicarse a lo mismo, haber vivido desde dentro esta experiencia por primera vez y haber sido compañeros el curso pasado en la UD Los Llanos, y es la pena que comparten por tener que seguir sus caminos alejados del grupo en el que tan bien se sintieron a lo largo de 15 productivos días. Pero una cosa lleva a la otra;confían en integrarse pronto en algún club con el que competir en el ejercicio 2025/26.

Elliot Gómez

Elliot, un extremo güimarero que llegó a jugar trece partidos con el Tenerife en la campaña 19/20, recomienda Sesiones AFE a todos sus colegas de profesión "porque te puedes mostrar en los partidos, pero también trabajas y te pones en forma". En ningún momento notó el menor indicio de una transitoria "triste realidad de estar aún sin un proyecto al que ir". Es más, durante dos semanas encontró "todas las facilidades posibles", así como "técnicos, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas y nutricionistas de primer nivel".

Elliot no se quedó con la sensación de haber tramitado su inscripción por estar "hundido como futbolista", sino para "estar preparado para lo que venga" en un mercado que continuará abierto hasta septiembre. Es un futuro incierto no le asusta. En el fondo, le estimula. "Estoy ilusionado y listo para el proyecto que surja tanto en España como en el extranjero", remarca Elliot. Ysi de él dependiera, incluso competiría en alguna Liga con sus compañeros de las Sesiones AFE. ¿En qué categoría? Visto lo visto, considera que el nivel daría para hacer un digno papel en Segunda RFEF. "Con los 24 jugadores que estamos aquí, podríamos salir tranquilamente en Segunda RFEF. A lo mejor no seríamos un equipo top, pero podríamos hacerlo muy bien", calcula.

En la hora de la despedida, reconoce que le da «pena» dejar atrás estos 15 días de entrenamientos, de integración e incluso de aprendizaje. "Haces amigos, estamos todo el tiempo juntos, estableces conexiones con otras personas... Pero es lo que hay, cada uno cogerá su rumbo. En mi caso, seguiré entrenando", garantiza.

Jesús Cruz

Y quién sabe. Puede que su rumbo vuelva a cruzarse algún día con el de Jesús Cruz. Un futbolista de Los Llanos de Aridane que también sale encantado de las Sesiones AFE. "No pensaba que esto iba a ser así; el profesionalismo que hay aquí se nota desde el primer minuto", cuenta el que fuera jugador del Mensajero, Atlético Paso y Los Llanos. "Me he sentido súper cómodo con el cuerpo técnico, con los compañeros... El ritmo ha sido brutal. Hay futbolistas muy buenos y no es que hayan venido aquí por no tener un equipo en el que jugar, sino porque todavía no han encontrado un proyecto que les convenza del todo. Hay mucha gente con ofertas, pero han venido aquí a prepararse", aclara Jesús.

En su momento dio el paso de acudir a AFE con unas expectativas que "se han quedado cortas", ya que los servicios recibidos han estado a la altura de cualquier equipo profesional, "desde la comida a los entrenamientos, la recuperación, el cuerpo técnico, las charlas...". Y luego está el vestuario, el grupo. "Hemos hecho muy buenos amigos y da un poco de pena irse, se ha formado una piña. Lo bueno es que cada uno saldrá de aquí preparado al cien por cien para unirse a un nuevo proyecto", analiza el interior palmero, convencido de que no es lo mismo entrenar en una pretemporada de forma individual que hacerlo en un colectivo como el de AFE. "Al estar aquí te das cuenta de que no es suficiente lo que haces por tu cuenta", reconoce Jesús, quien, como Elliot, está abierto a todo. "Hace poco me llegó una oferta de un club asiático", apunta. De las Sesiones AFE, al mercado global.