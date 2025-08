Corriendo contra el dolor

En la vida de cualquier ser humano, existen instantes en los que el destino se torna hostil, en los que la adversidad irrumpe de forma inesperada. Pero hay individuos que, incluso en medio de la penumbra, descubren una llama en su interior. Ese es el caso de Airam Alonso, un hombre cuya historia de coraje, resiliencia y tenacidad encarna un testimonio del poder de la voluntad frente a las enfermedades más complicadas y raras.

Airam, que llegó a ostentar el cargo de delegado del Canarias, combate hoy una de las contiendas más duras de su vida. A lo largo de su periplo profesional, este tinerfeño se ha volcado por completo en la gestión logística del equipo aurinegro, siendo testigo privilegiado de la metamorfosis del club desde la LEB hasta su consagración en la ACB. En la actualidad, continúa como responsable de logística. No obstante, el destino le ha deparado un viraje tan abrupto como imprevisible.

Una enfermedad rara, la Enfermedad de Behçet, irrumpía sin previo aviso en la vida de Airam. Una patología compleja, que afecta diversos órganos del cuerpo, comenzó a manifestar sus primeras señales durante un partido de la Final Four de la Champions, en el que Airam desempeñaba su labor como delegado. En medio de la celebración por la victoria, el trabajador canarista experimentó un agotamiento inusual, seguido de fiebres altas y otros síntomas desconocidos que lo llevaron a ser hospitalizado. Pasarían dos años hasta que los médicos pudieran poner nombre a lo que le ocurría. Aunque se trata de una enfermedad sin cura, al menos le otorgaron una respuesta que permitió entender la magnitud de lo que estaba sucediendo en su cuerpo.

El diagnóstico no fue un punto de llegada, sino el prólogo de una contienda larga y despiadada que aún hoy continúa. Pero también representó el primer peldaño hacia una reinvención completa. En sus propias palabras, «cuando ya ves que te dan un diagnóstico, sientes la tranquilidad de que por lo menos tiene nombre». En junio de este año, se le sumó un diagnóstico de linfoma no Hodgkin, una forma de cáncer que afectó aún más su salud. Pero Airam jamás se dejó doblegar. En lugar de sucumbir, canalizó su resiliencia hacia una aliada, la actividad física. Fue en plena pandemia cuando decidió calzarse las zapatillas y empezar a correr, no solo como ejercicio, sino como antídoto frente a su dolencia. Desde entonces, el atletismo se convirtió en santuario y trinchera desde la que combate los embates de la enfermedad.

La fortaleza de Airam no solo se manifestó en su entrega al atletismo, sino que tomó forma en su implicación con el reto solidario Pingüi Runner. Un proyecto que emergió con el propósito de arrojar luz sobre las enfermedades raras, y en particular, sobre la Enfermedad de Behçet. Esta cruzada solidaria persigue recaudar fondos y sembrar conciencia sobre las dolencias autoinmunes a través del ejercicio físico, concretamente mediante la participación en la exigente carrera de resistencia Backyard Ultra Gran Canaria, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre. «La carrera de ultrarresistencia es la ideal para simbolizar lo que tiene la enfermedad», explica. Esta prueba de resistencia extrema, en la que los participantes deben recorrer un circuito de 6,7 km cada hora durante el mayor tiempo posible, refleja perfectamente los retos a los que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras, como Airam, que lidian con el dolor y la fatiga constantes.

La filosofía que impulsa Pingüi Runner es evidenciar que, incluso frente a la mayor adversidad, es posible avanzar. «Si hay un chico que, habiendo pasado por lo que ha pasado, ha logrado correr una carrera, ya sea de 5 km o de 100, ¿por qué yo no puedo levantarme del sofá e ir a pasear a la plaza?», se pregunta Airam, lanzando una invitación a quienes se sienten vencidos, a descubrir que la resiliencia ante las enfermedades raras también puede habitar en lo cotidiano.

«Lo importante es no frustrarse, sino adaptarse a lo que te ofrece el día a día. Y por muy mal que se den las cosas, siempre sale el sol», comparte al ser preguntado por un consejo para alguien que atraviese su misma situación. Además del respaldo de familia y amigos, Airam subraya el papel del acompañamiento profesional, como la psicología y la nutrición. Arropado por especialistas de la salud, también alza su voz para sensibilizar, tanto en sus carreras como en sus plataformas digitales. «Las enfermedades nos enseñan, y podemos convertirlas de nuestros enemigos a nuestros aliados», reflexiona en su cuenta de Instagram.

Hoy, Airam sigue luchando. A pesar de la fractura ósea en un pie provocada por su tratamiento contra el cáncer, avanza con su proyecto, con la misma determinación que lo define. «Al final, el deporte me proporciona bienestar físico, y si tengo una pierna inmovilizada, puedo seguir ejercitando el resto del cuerpo», concluye.