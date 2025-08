El Ibarra, un club histórico a la deriva y sin poder saldar sus deudas

Se veía venir. La situación no ha mejorado y tampoco parece que vaya a cambiar. La UD Ibarra, semifinalista de la promoción de ascenso a Segunda RFEF de la temporada pasada, va camino de quedarse sin poder competir en el curso venidero tanto como equipo de Tercera como en sus ramas de base. Salvo giro inesperado, quedará bloqueado como club. No es que vaya a desaparecer, pero no podrá jugar partidos oficiales de ningún nivel. Al fin y al cabo, sería casi lo mismo para esta histórica entidad de Arona. El motivo es económico, la deuda que arrastra de un curso en el que dio mucho que hablar por la contratación de Diego Maradona Júnior como entrenador y su acercamiento al salto de categoría.

Pero lo que parecía un proyecto ambicioso y ganador, incluso a largo plazo, se ha desinflado. Lo activó el empresario italiano Mirco Capezzoli, quien en su día, en diciembre de 2023, fue presentado como director deportivo. Mirco puso el listón alto. Demasiado, visto lo visto. Pero ahora no responde. Los pocos dirigentes que han quedado al frente del Ibarra, apenas tienen noticias de él. Está en Italia.

Los sueldos pendientes del propio entrenador, de sus ayudantes, de los futbolistas y de los empleados del club, se fueron acumulando con el paso de los meses durante 2025, y al cierre del ejercicio deportivo, las denuncias no se hicieron esperar. El sindicado de futbolistas protegió a sus afiliados incluyendo al Ibarra entre los clubes morosos, con lo que eso representa: la congelación de los derechos para poder fichar. Es decir, una plantilla vacía –los jugadores ya han ido buscando nuevos destinos– y ninguna posibilidad de disputar partidos, ni siquiera con canteranos –que tampoco los habría–. Un cero absoluto que traería consigo una expulsión de la competición, si es que el Ibarra es incluido en la Tercera 25/26 por la Federación Española, que es la que organiza la categoría. Y esa es otra.

La AFE le había dado de plazo al Ibarra hasta el final del mes de julio. No hubo avances. El club sí pudo cumplir sus obligaciones con las Federaciones. Es más, llegó a solicitar su preinscripción, supuestamente para ganar tiempo. Pero poco más. Lo principal, el saldo de la deuda con sus empleados, sigue en el limbo. Y no hay indicios de que el panorama vaya a variar. Por mucho que la gente del Ibarra de toda la vida esté poniendo de su parte, buscando algún patrocinador, alguna ayuda que evite el KO.

La Tinerfeña, pendiente

A todo esto, la Federación Interinsular de Tenerife sigue el proceso con mucha atención. De lo que ocurra dependerá la organización definitiva de otras categorías, de la Preferente hacia abajo, por la posibilidad de que quede una plaza vacante en Tercera y sea cubierta con una de un equipo descendido, y que se produzca un efecto cascada.

El último paso dado por la Tinerfeña ha sido el envío a la Española de la solicitud de aclaración de la realidad del Ibarra, para saber si el equipo con sede en Villa Isabel formará parte de la Tercera 25/26.

El calendario de esta categoría no tardará en ser publicado. Es algo que depende de la Federación Española. La duda está en si estará o no el Ibarra, un club que tramitó su preinscripción en la competición a pesar de haber sido denunciado por tener deudas pendientes con futbolistas de la campaña pasada. La reclamación cuenta con el respaldo del sindicato de los deportistas, AFE, e impide que el club inscriba a nuevos futbolistas.

En realidad, el Ibarra se había ganado su presencia en Tercera por méritos deportivos. Es más, con Diego Maradona Júnior como entrenador, llegó a disputar la promoción para subir a Segunda RFEF, pero perdió la primera eliminatoria ante el Tamaraceite. Pero lo que parecía un proyecto sin límites y duradero, escondía realmente un problema de liquidez que ahora compromete la supervivencia del club sureño. AFE dio a conocer a comienzos del mes de julio que estaba entre los morosos.

¿Una Tercera de 17 equipos?

Mientras tanto, en la Federación Interinsular de Tenerife están pendientes de lo que ocurra. Primero, por el deseo de que el Ibarra salde su deuda. Y también para poder ordenar las categorías en las que tiene competencia. Porque una renuncia del equipo de Las Galletas dejaría un hueco en Tercera al que optarían inicialmente los descendidos a Preferente. El San Miguel, por ejemplo, por haber sido el mejor clasificado de los que bajaron. La teórica sustitución del Ibarra podría provocar un desajuste en Preferente que la Federación Interinsular tendría que resolver con repescas de equipos en cascada.

Pero, de momento, el Ibarra cuenta con su preinscripción. Realizó el trámite con el correspondiente ingreso. Sobre el papel, con la Federación Española no habría ningún obstáculo. Y es un paso que no descarta su inclusión en el calendario de Tercera que elaborará el órgano federativo estatal. En ese supuesto, la temporada podría comenzar con un equipo sin futbolistas por el bloqueo provocado por la denuncia de AFE, y con su inevitable expulsión por no estar en condiciones de disputar sus partidos. No se presentaría. En ese caso, la Tercera canaria terminaría desarrollándose con un participante menos, con 17 y no con los 18 que deberían ser. O sea, descansaría un equipo cada fin de semana.

En la Tinerfeña tienen la constancia de que la directiva del Ibarra ha estado buscando ingresos a toda costa por vía de patrocinios. Consideran que, en teoría, no hay una causa que impida la preinscripción del equipo en Tercera, pero temen que no pueda fichar. Y claro, sin futbolistas, el Ibarra no se podrá presentar en los partidos. A la tercera incomparecencia, será expulsado y la categoría quedaría con un número impar de equipos.

Si el Ibarra hubiera renunciado –que todavía está a tiempo–, su plaza habría ido a parar al San Miguel por derecho deportivo, porque la normativa premia así a los equipos descendidos. O para otro de los que bajaron. Incluso se podría subastar. Pero, de momento, el San Miguel está en Preferente y no dejará su hueco al Fuencaliente, que fue el descendido a Primera regional con la puntuación más alta. Aún habría margen para que se completen todas las categorías, seguramente sin que esté Ibarra.