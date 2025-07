Javier Rabanal, entrenador del Independiente del Valle: «Estamos en el mejor momento de la temporada»

Gran momento el que vive el entrenador tinerfeño Javier Rabanal con su Independiente del Valle. Su equipo domina la tabla de la Primera Etapa del Campeonato Ecuatoriano con una ventaja de seis puntos sobre el segundo clasificado. En la Copa Sudamericana ofrecieron un recital ante el Vasco da Gama brasileño con un 4-0 en la ida y ya están en octavos de final, donde se medirán al Mushuc Runa, rival al que ya doblegaron en la liga. Además, el trabajo de Rabanal fue reconocido por Liga Ecuabet, que lo nombró como Entrenador de la Fecha. Su equipo ha disipado todas las dudas que amenazaban al inicio.

Da la sensación de que su Independiente no podría ir mejor.

Sí, estamos ahí. Yo quería promediar dos puntos por partido. Llevamos 22 partidos y 46 puntos, dos por encima de lo previsto, o sea que estamos muy bien. A nivel de goles: máximos goleadores, menos goleados, mejor diferencia de goles, el equipo menos derrotado del campeonato… Bien, la verdad que bien.

¿Se siente en el mejor momento de la temporada?

Sí, la verdad que sí, porque hubo una parte en la que estábamos bien en liga, pero no tan bien en Libertadores. Luego estuvimos bien en Libertadores, pero no tan bien en liga. Y ahora ha coincidido que estamos bien en Sudamericana, bien en liga, y justo ahora empieza la Copa. Así que sí, este es el mejor momento hasta ahora. Esperemos que no sea el mejor del año, sino que podamos seguir mejorando.

De un comienzo dubitativo con una derrota y tres empates en cinco partidos a sacarle seis puntos al segundo clasificado. ¿Qué ha cambiado?

No ha cambiado gran cosa, la verdad. El equipo ha ido sumando más puntos en partidos donde antes se escapaban dos, y ahora no se escapan. Tampoco ha variado mucho porque decían que el arranque había sido malo, pero somos líderes desde la sexta jornada en una liga de 40. Llevamos 16 fechas seguidas en el primer puesto. De ese arranque desastroso, como decían algunos periódicos, pasamos a liderar desde muy pronto y no hemos bajado del primer puesto ni una sola vez.

Fue nombrado entrenador de la jornada 22.

Es un reconocimiento que nos dieron por la última victoria, contra el cuarto, en su campo. No hubo otro resultado tan llamativo como ese, sobre todo por la forma en la que fue: no los dejamos ni tirar a portería. Es un reconocimiento corto, pero que gusta recibir, te da algo de visibilidad y está bien.

Su equipo dio un recital en la ida de la Sudamericana ante Vasco da Gama con un 4-0 que dejaba sentenciado el cruce.

Sí, el sorteo no nos deparó un rival fácil, para nada. Vasco es un equipo brasileño y eso ya lo dice todo. En la ida ganamos 4-0 y pudimos haber salido con un marcador más abultado porque hicimos 33 remates a portería. La vuelta la sacamos con solvencia. Y, a nivel individual, me quedo con haberme enfrentado y haber recibido el respeto de un subcampeón del mundo de clubes como Fernando Diniz, que ganó la Libertadores con Fluminense. Para mí, que vengo de Primera Regional, enfrentarme por segunda vez a un top 5 del mundo es un gran aprendizaje. Ver que puedes estar a su nivel, por lo menos en ese partido, es un orgullo.

Ya en octavos de final, el Independiente del Valle será el favorito frente a Mushuc Runa, al que ya vencieron en liga y que atraviesa una mala racha. Es cierto que siguen vivos los gigantes brasileños (Fluminense y Atlético Mineiro), pero ¿se considera el candidato sorpresa para esta Sudamericana?

La sorpresa podríamos ser, porque la diferencia con los brasileños es abismal. Ya sea Vasco, Fluminense, Mineiro... todos tienen un nivel que está lejísimos. Estamos viendo ahora que Flamengo fichó a Lino, del Atlético de Madrid; Palmeiras a Vitor Roque para la Libertadores; y Corinthians tiene a Memphis Depay. Entonces, en esta competición, tenemos que ser esa sorpresa. Aunque, si lográramos ganar el título, seríamos el primer club en la historia con tres Sudamericanas. Así que ya no podemos ir de sorpresa a ningún lado, porque no nos menosprecian. Pero tenemos que ir de tapados. El objetivo es intentar meternos en cuartos.

Usted dirige a Darwin Guagua, de 17 años, que ya fue internacional con Ecuador y apunta a ser la próxima gran revelación –como lo fueron Moisés Caicedo, William Pacho o Kendry Páez– del fútbol ecuatoriano.

Sí, Darwin es un fenómeno. Apunta a ser la próxima gran irrupción del fútbol ecuatoriano porque, con 17 años, debutó, hizo un gol y una asistencia; en el siguiente partido volvió a marcar. Tiene un desparpajo increíble, es buena persona, muy trabajador, un niño espectacular. Y sí, pinta a ser la próxima irrupción del fútbol ecuatoriano.

Hablando de nombres, ¿llegó Kendry Páez a ser un problema para usted, sabiendo que no iba a jugar y que se iría al Chelsea al cumplir los 18?

No, para nada. Nosotros teníamos las normas claras. Sabíamos que no iba a jugar porque no tenía la continuidad en los entrenamientos necesaria para ser alineable, ya que estaba yendo regularmente a Londres a hacer trabajos con el Chelsea. Estuvo aquí, de hecho sigue aquí. Hablé con él hace un par de días; hablamos del tema de Europa y del plan que le comunicó el Chelsea.

Con el nivel que muestra su equipo, imagino que la eliminación en la Libertadores duele aún más.

Bueno, al final nos hubiera tocado Palmeiras en octavos, o sea, hubiera sido muy complicado hacerles frente. Nos hubiera gustado pasar, quizás podíamos haber hecho algún buen partido contra ellos, seguro que sí, pero no se dio. Quizás, para el momento del proyecto, estamos en la competición que más se ajusta al nivel que mostramos este año, que es la Sudamericana. Si hacemos un buen papel, el año que viene estaremos preparados para superar con solvencia la fase de grupos.

¿Para qué está su Independiente del Valle?

Para pelear las tres cosas. Lo primero es pasar de ronda ahora en la Copa, y en la fecha 30 ganar la primera etapa, porque eso ya te da la plaza a la Libertadores del año que viene. Y luego, si se puede, intentar avanzar contra Mushuc Runa. Mi intención es estar en las tres competiciones hasta el final.

Se nota que ya está muy cómodo en su papel como primer entrenador en un equipo de élite.

Sí, ahora mismo lo tengo todo bastante automatizado. Tengo la suerte de contar con un staff donde cada uno tiene sus roles bien definidos, y cuando surge alguna duda, Santi Lemus me la resuelve. Él me filtra mucho de lo que pasa en el día a día para que solo me llegue lo justo y pueda centrarme en lo mío. Todo está bastante protocolizado: qué día vemos los vídeos, cuándo se ponen, qué ve cada uno, qué se transmite a los jugadores, quién se acerca a cada uno, quién habla al grupo, etc. El día a día es bastante armónico y no tengo problemas. Lo más complicado ahora mismo es recuperarme físicamente después de los partidos.