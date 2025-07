Los Marlins, a romper la maldición de la Copa

«Este año sí, vamos a ganar sí o sí, como sea». Es la proclama que se impone en las filas del Tenerife Marlins Puerto de la Cruz, la que se repite como un mantra entre sus jugadores y que encapsula el fuego competitivo de un equipo decidido a poner el broche de oro a una campaña de película. El coloso tinerfeño, que no pierde un partido desde la temporada pasada, aterriza en Valencia para conquistar una Copa del Rey –los partidos serán retransmitidos en streaming en el canal de Youtube de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol– que se le ha escapado desde 2013. Esta vez, todo parece alineado para romper la maldición.

Después de conquistar la Liga Nacional División de Honor Oro con una hoja de ruta inmaculada y alzarse también con la Baseball European Cup, los pupilos de Richard Montiel buscan cerrar la trilogía dorada con la Copa del Rey en Valencia. «Este va a ser el año que vamos a acabar con la maldición», anticipa el técnico.

El escenario, el Municipal del Jardín del Turia. Desde este sábado y hasta el domingo. En juego, una corona que los implacables Astros de Valencia han acaparado en las últimas cuatro ediciones. Precisamente ellos han sido los verdugos recurrentes de los Marlins en 2024, 2023, 2022, 2021… y también en 2018 y 2017. Una pesadilla que el cuadro del Puerto de la Cruz está decidido a desterrar de una vez por todas. «Sabemos que ahora es el momento, es la oportunidad más clara que tenemos», subraya Montiel.

Llega el conjunto portuense con la estadística aplastante de no haber perdido ni un solo encuentro en toda la temporada, incluyendo la fase regular y la liguilla de la División Oro, y la totalidad de sus compromisos europeos. Reconoce su entrenador que «difícilmente pueda haber otro equipo que cree esta hazaña». Pero los Marlins no quieren quedarse en lo ya conseguido. Aún les quedan «estos dos partidos para hacer historia total».

Tras conquistar la Liga y la Baseball European Cup, los portuenses quieren completar la trilogía dorada

«En estas situaciones yo creo que sobre todo hay tensión, no presión, pero sí una tensión de saber que no podemos fallar». Será esa tensión, lejos de un lastre, el mejor combustible para un equipo que ha hecho de la consistencia su religión. Hoy, a las 11:00, Sant Boi se presenta como el primer obstáculo en semifinales. Mañana a las 10:00 se juega la final. «Sabemos que la gente piensa que somos los claros favoritos, pero nosotros no nos creemos favoritos. Vamos a jugar nuestra pelota», recalca Montiel. La receta para llevarse la Copa, según él, se resume en «hacer bien las pequeñas cosas y jugar duro». Y eso es precisamente lo que ha hecho el Tenerife Marlins durante toda la temporada.

Una campaña que, ocurra lo que ocurra este fin de semana, ya es histórica, alcanzaría tintes de epopeya de culminarse con el trofeo copero. Son conscientes de que pueden «hacer algo que nadie ha hecho en Canarias». Quieren el triplete.

El núcleo del Tenerife Marlins, reforzado este año con incorporaciones de «mentalidad ganadora», ha cambiado la dinámica interna del plantel. «La gente que ha llegado este año ha venido con ese enfoque de ganar todas las competiciones», explica el manager.

Con 15 coronas ligueras y dos títulos continentales recientes en el zurrón, el Tenerife Marlins Puerto de la Cruz se presenta en Valencia con ganas de relanzar su palmarés en el torneo del KO. Acumula seis Copas y otros tantos subcampeonatos. «Yo creo que ya todos estamos enfocados en que este año sea el de acabar con la sequía de la Copa», confiesa Montiel. Y no es para menos. El hambre, el talento y la experiencia confluyen esta vez como nunca antes.