Una obra imprescindible para el deporte vernáculo

El Museo de Naturaleza y Arqueología, MUNA, del Cabildo de Tenerife, acogió la presentación oficial del libro La lucha canaria en Tenerife. Historia documentada, una obra imprescindible para conocer la historia insular del deporte vernáculo por excelencia. La cita contó con la presencia de los autores del libro, Alberto Andrés Simó y José Peraza; del vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; la consejera de Deportes, Yolanda Moliné; y la directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, entre otros.

AyB Editorial ha editado La lucha canaria en Tenerife. Historia documentada, obra enciclopédica de 452 páginas en la que Simó y Peraza recogen la génesis y el desarrollo, club a club y municipio a municipio, de esta modalidad. La edición de este volumen, adscrito a la colección Vida y Deporte en Canarias del sello especializado desde hace 30 años en recoger la historia del deporte isleño, ha contado con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, además de la colaboración de los consistorios de Candelaria y La Laguna.

La lucha canaria en Tenerife. Historia documentada no sólo se acerca a un deporte singular, sino que también hace querer una práctica ancestral que regala momentos de gran belleza sin perder su valor cultural y etnográfico. En la obra, este acercamiento se realiza desde una doble vertiente: general y particular. «Celebramos la publicación de algo que va mucho más allá de un libro, que trasciende a lo que puede ser un glosario a pesar de su tamaño y no es otra cosa que la comunicación de décadas de lucha canaria, de deporte, de identidad, de legado cultural y de nobleza propia de nuestro deporte vernáculo. Vivimos un nuevo momento dulce de este deporte, que está en punta de lanza de las preferencias de nuestra gente, incrementándose se práctica deportiva, que se adapta a los tiempos. Sirva esta publicación para reencontrarnos con nuestra historia y proyectarla hacia un futuro», señaló Lope Afonso.

Moliné definió la obra como «necesaria para la identidad del pueblo y un acto de justicia con la lucha canaria». «El patrimonio cultural hay que divulgarlo porque todo lo que no se da a conocer no se respeta», añadió. Asimismo, la consejera señaló que «el Cabildo trasladará a cada municipio un ejemplar para que sepan su propia historia». «Estamos muy orgullosos desde el Cabildo por apoyar esta publicación. Vamos a seguir apostando por nuestra identidad y los valores que transmite el deporte vernáculo», dijo igualmente.

Lorena Hernández aseguró que «el libro es un regalo a los amantes de la lucha canaria, fruto de muchos años de historia». En este sentido, Hernández remarcó la labor de los clubes y sus directivos. «Todas esas personas hacen grande nuestro deporte. Se han pasado épocas difíciles, pero siempre se ha salido a luchar. Continuaremos con nuestro Plan de formación al profesorado, y trabajando con el resto de instituciones, para que la lucha canaria siga creciendo, para que entre en los centros educativos y se llenen los terreros».

El desarrollo del libro

Los autores realizaron primero un repaso global sobre el origen y la evolución de la lucha canaria a través de sus diferentes etapas, recordando además las normas y reglas que rigen esta actividad, amén de varias consideraciones técnicas, reglamentarias e históricas. Más adelante, la publicación ofrece un detallado estudio de la trayectoria de todos los equipos –muchos ya desaparecidos– de los distintos municipios de la Isla, citando los títulos y subcampeonatos conquistados por cada uno de ellos.

El exhaustivo repaso que se realiza de la evolución y los logros de todos los conjuntos tinerfeños se acompaña de una detallada relación de los luchadores que defendieron a cada equipo en las diferentes temporadas, así como de los directivos o mandadores que formaron parte de estas entidades.

Simó y Peraza también incluyen en esta obra una breve historia del nacimiento, la evolución y las polémicas que rodearon la creación de una estructura federativa propia para la lucha canaria, independiente de la Federación Española de Luchas. Se recogen, igualmente, con todo detalle –fotográfico y literario– acontecimientos relevantes, como desafíos que midieron hace casi un siglo a Luis Pagés con el Pollo de Las Canteras, a la rivalidad Santa Cruz-Laguna, con enfrentamientos que llenaban la Plaza de Toros en los años 70 del siglo pasado.

También hay citas sobre la actividad luchística en lugares tan emblemáticos –y en principio ajenos a la lucha canaria– como el Teatro Leal (La Laguna) o el Real Casino de Tenerife (Santa Cruz), así como un completo censo de presidentes federativos, clubes y asociaciones. En opinión de José Miguel Galarza, director de AyB Editorial, el magno estudio elaborado por Alberto Simó y José Peraza es, ante todo, «un acto de justicia con la lucha canaria y una muestra de amor hacia el más representativo de nuestros deportes y la más noble herencia recibida de nuestros antepasados».