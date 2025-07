El Enano de la Danza con alma mensajerista

El pasado 10 de julio, los enanos volvieron a llenar de emoción el Recinto Central de las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de Las Nieves y, por supuesto, las arterias principales de Santa Cruz de La Palma. Nueve días más tarde tuvo lugar el segundo y último día. Entre los 24 enanos había uno muy mensajerista. Tras el número 11, que vestía de rojinegro, estaba Ruymán Hernández; capitán e insignia mensajerista a principios de siglo.

Corría el mes de octubre de 2024 cuando Ruymán Hernández recibió la noticia de que había sido seleccionado como enano para la Bajada de la Virgen 2025. La noticia llegó a él como ese momento en el que debutó, de la mano de José Manuel Arévalo, en el primer equipo del Club Deportivo Mensajero, el equipo de su vida. Ahí sacó un folio y lápices de colores para elaborar el boceto de su enano. Afiló el rojo y el negro varias veces y de ahí emergió la magia del enano en formato mensajerista.

Junto a las costureras, aplicó cuatro guiños más: pajarita azul, emulando la parte superior del escudo del Mensajero; un anillo rojo y otro negro; la silueta de una M entre chaquetilla y chaleco; y el pin del equipo en la parte del corazón del enano número 11. A ritmo de polca y entremezclando sentimientos, cada vez latía más rápido delante de la caseta.

También tuvo un lugar el recuerdo para los barrios sepultados por la lava del volcán de Cumbre Vieja; la silueta de la Isla de La Palma, una mirilla que reflejaba las señales alcanzadas por la colada.

«Al margen de temas familiares, he cumplido mis dos sueños en esta vida: jugar en el Mensajero y danzar los enanos vestido de rojinegro. Preservé el secreto, pero todo el mundo sabía de qué colores iba a salir el día 10 de julio. Mi intención no era dar el cante, y es que siempre me ha gustado pasar desapercibido, era unir las dos pasiones de mi vida y hacer disfrutar a la gente», comentó en los medios oficiales del club.